Wenn Frauen kreativ werden

Anja Fischer (Mitte) schaut sich mit einigen der Teilnehmerinnen ein Sieb an, mit dem sich Drucke im Siebdruckverfahren herstellen lassen. © Dietmar Thomas

Jeder Mensch ist ein Künstler, das hatte schon der bekannte Kunstprofessor Joseph Beuys erklärt. Bei einem Projekt beim Verein Treibhaus setzen Frauen diese Theorie in die Praxis um. Seit September haben sie das Café Courage einmal in der Woche zum „Kunstcafé“ gemacht. Was dabei entstanden ist, soll bei einer Ausstellung gezeigt werden, die am Freitag im Rathaus in der Kleinen Galerie eröffnet wird.

Hinter dem Projekt stehen die Studentin Anja Fischer, die Kunstpädagogin Isabell Wiehmert und die Musikpädagogin Almut Voigt. Sie hatten schon künstlerisch mit Kindern gearbeitet und sich diesmal Frauen eingeladen. Darunter einige, die als Flüchtlinge im Heim an der Friedrichstraße leben. „Manche Frauen haben gesagt, dass sie das nicht können“, sagte Almut Voigt. Deshalb standen am Anfang Techniken, bei denen der Zufall beim Entstehen der abstrakten Bilder mitspielt. Die Verständigung sei aber oft schwierig gewesen. „Teilweise haben wir mit dem Google-Übersetzer gearbeitet“, sagte Almut Voigt. Manche Frauen kannten sich, andere mussten sich erst kennenlernen. „Jetzt trinken wir auch mal einfach einen Tee und reden lange. Das ist sehr schön.“ DA/jh)

Ausstellungseröffnung, Freitag, 17 Uhr, Kleine Galerie

