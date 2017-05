Wenn Frau Luther eine Luthereiche pflanzt Am Kiez Weißwasser setzt die Sächsische Landesstiftung ein Zeichen für den ökologischen Freiwilligendienst.

Eine Eiche für Luther und für Weißwasser: Veronika Luther (r.) lässt Maren Mosler (mit Spaten) machen. © Joachim Rehle

Maren hat offenbar einige Übung mit dem Spaten. Während sie das knapp zwanzig Zentimeter tiefe Loch aushebt, wippt die mächtige blau-grüne Strähne auf ihrem Kopf im Takt. Kaum angefangen, ist die 18-Jährige auch schon fertig. Ein bisschen Wasser, dann kommt der Winzling in die Erde. Zugeschaufelt, ein Schildchen zur Erinnerung. Fertig. Nebenher diskutieren die anderen Jugendlichen, wie tief das Loch sein darf, ob Drahtverhau gegen Verbiss in die Erde muss und ob der Sämling auch nicht zu tief sitzt.

So unprosaisch die Aktion vom Freitag am Kiez am Braunsteich auch wirken mag, mit ihr ist ein Stück Reformationsjubiläum in Weißwasser angekommen. Der unscheinbare Sprössling ist nämlich nicht irgendeiner. Er wurde aus dem Samen der Luthereiche in Wittenberg gezogen, eben jenes Baums, an dem Martin Luther 1520 eine päpstliche Bannandrohungsbulle verbrannte. Der Kirchenausschluss konnte Luther egal sein, er gründete de facto selbst eine neue Kirche, die evangelische nämlich. Den Auftakt bildete der sogenannte Thesenanschlag an der Schlosskirche in Wittenberg. 500 Jahre ist das jetzt her.

So unglaublich das klingt: Bei der Pflanzaktion am Kiez ist Luther selbst anwesend. Und zwar in Person von Veronika Luther. Die Namensgleichheit sei zufällig, sagt sie. Verwandt? Keine Ahnung, direkte Nachfahren ihres berühmten Namensvetters seien jedenfalls nicht bekannt, sagt sie betont beiläufig. Man kann nur erahnen, dass sich dahinter ein gelangweiltes Gähnen verbirgt, hervorgerufen von den sich wiederholenden Nachfragen nach ihrem Namen.

Veronika Luther vertritt die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt. Eine ganze Woche hat sie mit den Jugendlichen im Kiez verbracht, mit ihnen Rekultivierungsflächen im Tagebau besucht, das Kraftwerk Boxberg und vor allem über das große Thema Naturschutz diskutiert. Alle machen ein sogenanntes freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ). Die große Schwester, das freiwillige soziale Jahr (FSJ) , sei wesentlich bekannter, sagt Luther. Deshalb soll die Pflanzung der Luthereiche nicht nur an den großen Reformator erinnern, sondern auch das FÖJ ein wenig bekannter machen.

In Sachsen gibt es neben der Landesstiftung neun weitere FÖJ-Träger. 50 sind es bundesweit. Einer von ihnen, eine Organisation aus Schleswig-Holstein, initiierte die Aktion mit den Luthereichen, sammelte Eicheln in Wittenberg und zog in Kooperation mit einer Baumschule Sämlinge. Umweltschutz und Traditionspflege zusammen auf demselben Ast.

Maren blickt mit Veronika Luther auf das gemeinsame Tagwerk. Wenn ihr Einsatz im Weinbau in Radebeul abgeschlossen ist, will sie Gartenbau studieren. Wie schon ihr Vater zu Hause im hessischen Bad Hersfeld. Für das FÖJ ist sie eigens nach Sachsen gezogen. Weißwasser und die Region haben sie begeistert. „Was man hier alles machen kann!“ Vor allem ewig fahren und nur Wald sehen. Echter Luxus für einen Naturliebhaber wie Maren.

Der nordöstlichste Zipfel Sachsens ist Wald, Muskauer Heide, Faltenbogen und weit entfernt von den klassischen Lutherstädten. Und doch findet das Reformationsjubiläum auch hier einen Widerhall – im Juni in der evangelischen Kirche zum Beispiel. Dann lässt ein Reformationsmusical das Leben Luthers Revue passieren.

