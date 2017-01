Wenn es zwischen Bauchnabel und Rippenbogen schmerzt Oft sind Gallensteine oder Magengeschwüre die Ursache. Beim SZ-Gesundheitsforum am 1. Februar informiert Prof. Oliver Stöltzing auch über neueste Behandlungsmethoden.

Prof. Dr. med. Oliver Stöltzing ist Chefarzt des Zentrums für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Elblandklinikum Meißen und Riesa. © SZ-Archiv

Schweres, zu fettiges Essen, Stress oder Nahrungsmittelunverträglichkeit – im Bauch grummelt es gerade nach opulenten Mahlzeiten immer mal wieder. Wenn die Schmerzen zwischen Bauchnabel und Rippenbogen aber anwachsen oder chronisch werden, ist eine Abklärung durch den Facharzt dringend notwendig. Das meist harmlose Stechen im Oberbauch kann auch Vorbote ernsthafter Erkrankungen sein. Beim SZ-Gesundheitsforum am 1. Februar können Interessierte von Professor Dr. med. Oliver Stöltzing Informationen über neueste Behandlungsmethoden erhalten und ihre Fragen stellen.

Herr Professor Stöltzing, welche Ursachen können sich hinter dem Schmerz im Oberbauch verbergen?

Es finden sich im Körper zahlreiche Organsysteme, welche bei Erkrankungen oder Störungen Schmerzen in den Oberbauch projizieren können. Diese Organsysteme können innerhalb des Bauchraumes lokalisiert sein, aber auch außerhalb des Bauchraumes liegen. So können Patienten mit einem Herzinfarkt prinzipiell auch Oberbauchschmerzen als Leitsymptomatik aufweisen. Fokussiert man nun aber auf die typischen Organe im Bauchraum, so stehen konkret der Magen und die Gallenblase bzw. die Gallenwege im Vordergrund.

Um welches Organsystem es sich nun ursächlich handelt, kann man unter Umständen vom Schmerzcharakter her erkennen. So führen Gallensteine in der Gallenblase oder in den Gallenwegen eher zu den typischen kolikartigen Schmerzen, welche insbesondere nach fettreicher Kost auftreten, während ein chronisches Magengeschwür eher einen dumpfen bis brennenden dauerhaften Oberbauchschmerz auslöst.

Neben Magengeschwüren (Ulkuskrankheit) kommen auch Zwölffingerdarmgeschwüre für diese Beschwerden in Betracht. Beide Geschwürarten können „durchbrechen“ und einen lebensgefährlichen Zustand für den Betroffenen hervorrufen – eine Notfall-Operation wird erforderlich. Darüber hinaus gibt es leider auch bösartige Veränderungen, die eine uncharakteristische chronische Oberbauchsymptomatik auslösen können, so dass man bei fehlender Besserungstendenz die Beschwerden immer abklären lassen sollte.

Welche diagnostischen Verfahren werden bei der Abklärung von Oberbauchschmerzen in den Elnlandkliniken regulär angewandt?

Neben einer gründlichen körperlichen Untersuchung und Erhebung der Krankengeschichte stehen insbesondere die Ultraschalluntersuchung und die Magenspiegelung im Vordergrund der Diagnostik. In einzelnen Fällen muss für die weitere Konkretisierung der Befunde auch eine Computertomographie oder Magnetresonanztomographie durchgeführt werden. Aufgrund der Häufigkeit sind wir am Elblandklinikum Riesa routiniert in der interdisziplinären Diagnostik solcher Beschwerden. Gastroenterologie und Chirurgie arbeiten sehr eng zusammen, so dass zeitnah eine gegebenenfalls erforderliche Behandlung erfolgen kann. Als Besonderheit gibt es seit Januar 2017 in Riesa zudem den speziellen Bereich „Chirurgische Endoskopie und Sonografie“, da Chirurgen einen „besonderen Blick auf die Sachlage haben“ im Sinne der konkreten Einschätzung bezüglich Notwendigkeit und Zeitpunkt für eine Operation. Das ist von Vorteil.

Welche Möglichkeiten der Therapie können sich anschließen?

Wichtig für die weitere Behandlung ist eine korrekte Diagnosestellung. Erst dann kann man überhaupt festlegen, in welcher Art und Weise therapiert werden soll. Von den typischen chirurgischen Erkrankungsbildern steht die Entfernung der Gallenblase aufgrund symptomatischer Gallenblasensteine im Vordergrund. Eine typische Notfalloperation des Oberbauches betrifft die Behandlung von Patienten mit einem Magendurchbruch aufgrund eines Magengeschwürs. Ein Großteil dieser Operationen kann in Schlüssellochchirurgie-Technik durchgeführt werden, bei der Gallenblase in über 90 Prozent der Patienten. Aber auch in der Notfallchirurgie des Magens kann eine Übernähung des Magendurchbruchs oftmals laparoskopisch erfolgen. Diese minimal-invasive Chirurgie spielt am Elblandklinikum Riesa eine wichtige Rolle.

Selbstverständlich können auch bösartige Tumore nach entsprechender Diagnostik operativ behandelt werden. Die Therapie-Empfehlung wird dann zunächst in unserem interdisziplinären Tumorboard festgelegt. Auch da gibt es eine Besonderheit: Die Elblandkliniken in Riesa und Meißen haben ein zentrales standortübergreifendes Tumorboard etabliert, an dem alle Fachabteilungen beteiligt sind, von der Chirurgie und Inneren Medizin/Onkologie bis hin zur Strahlentherapie und Pathologie.

Wo liegen die Risikofaktoren dieser Erkrankungen? Was können Betroffene zu ihrer Vermeidung unternehmen?

Risikofaktoren neben Rauchen, Alkohol und fettreicher Ernährung sind natürlich auch zum Beispiel Stress, hoher Kaffeekonsum und gewisse Schmerzmittel. Dieses begünstigt insbesondere das Auftreten von Magengeschwüren. Aber auch eine bakterielle Fehlbesiedelung des Magens kann Geschwüre oder sogar Krebs auslösen.

Das Entstehen von Gallenblasensteinen ist letztlich nicht vollständig geklärt, führt häufig jedoch zu Beschwerden, so dass angeraten wird, einen Arzt aufzusuchen für die weitere Beratung. Bei anhaltenden Oberbauchschmerzen sollte grundsätzlich eine Abklärung erfolgen, welche häufig ambulant in Praxen durchgeführt werden kann. Bei akuten starken Bauchschmerzen können sich Betroffene jederzeit in der Notaufnahme vorstellen.

Die Fragen stellte Kristin Koschnick

Das nächste SZ-Gesundheitsforum beginnt am 1. Februar um 18 Uhr im Konferenzraum, Ebene 5, am Elblandklinikum in Riesat. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten bitten wir um Anmeldung unter 03521 4104 5520 oder 0351 83747 5670. Der Eintritt ist frei.

