Wenn es vom Rathaus Steine regnet Immer wieder müssen die Straßen ums Rathaus gesperrt werden. Aber warum ist das so?

Dachdeckermeister Stephan Kunze erneuert Dachziegel an einer Gaube des Rathauses. Immer wieder weht es Ziegel vom Dach. © André Braun

Döbeln. Als Orkan Friederike am Donnerstag übers Land fegte, hatte die Stadtverwaltung ganz schnell einen Dachschaden. Die Ziegel regneten in die Stadthausstraße und zerschellten auf dem Pflaster. „Der Bauhof hat die Straße am Nachmittag schnell gesperrt“, sagte Grit Neumann, vor deren Friseurgeschäft Steine niedergingen. Auch am Obermarkt und im Innenhof hatte es Ziegel heruntergeworfen. Das Dach war Anfang der 90er Jahre aufs Rathaus gekommen. „Heute ist eine bessere Verklammerungen der Dachziegel nötig. Die Stürme werden immer extremer und häufiger“, sagte Stephan Kunze, Juniorchef des gleichnamigen Dachdeckerbetriebes. „Früher wurden die Ziegel genagelt. Sie können sich lockern. Heute verwenden wir dafür Schrauben“, so Kunze. Es sei möglich, die Ziegel nachträglich besser zu sichern. Wie Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage des DA sagte, sei aber nicht geplant, derartige Veränderungen am Dach vorzunehmen.

Die Dachdecker hatten schon am Freitag mit der Reparatur begonnen und die Arbeiten am Montag beendet. Dabei mussten eine ganze Reihe von Dachziegeln erneuert oder ausgewechselt werden – mit einem 37-Meter-Hubsteiger, dem größten, der zur Verfügung steht, so Kunze. Im Innenhof konnte der aber nicht eingesetzt werden. Dort mussten die Dachdecker nach mit Leitern auf Dach. Über einen Mangel an Arbeit können sie sich nicht beklagen – im Gegenteil. Wie Kunze sagte, seien noch nicht einmal alle Aufträge nach dem Sturm vom Oktober abgearbeitet.

