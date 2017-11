Wenn es (mal wieder) länger dauert... ...nervt das die Anwohner. Warum es am Ullersdorfer Platz, am Körnerweg und an der Straße des Friedens Verzug gibt.

Autos, Busse, Bahnen, Radfahrer und Fußgänger treffen am Ullersdorfer Platz aufeinander, das sorgt für lange Wartezeiten. © Sven Ellger

Drei Projekte, drei Mal brauchen die Dresdner viel Geduld. Ein Überblick über den Stand der Planungen bei drei wichtigen Projekten im Dresdner Osten.

Ullersdorfer Platz - bis 2021 bleibt der Knotenpunkt ein Problemfall

Vor 2021 wird die von Anwohnern und Pendlern lang ersehnte Entschärfung des Verkehrschaos am Ullersdorfer Platz nicht losgehen. Das räumten Stadtplanungsamt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) jetzt ein. Autofahrer und Radfahrer müssen sich also weiter auf Stau, Fußgänger weiter auf eine schwierige Straßenüberquerung einstellen. Zwei Varianten haben die Planer erarbeitet. Die DVB favorisieren die sogenannte Variante B. Hier sollen Teile der Straßenbahn- und Buslinien in Richtung Rossendorfer Straße verlegt werden. Der Vorteil: kurze Umsteigewege für die Fahrgäste ohne Überqueren der Straße. Außerdem soll es eigene Fahrstreifen für Radfahrer und barrierefreie Haltestellen geben. Die neue Straßenbahnschleife an der Rossendorfer Straße würde außerdem einen Park-&-Ride-Parkplatz mit 165 Stellplätzen bekommen. Diese Variante würde rund 22 Millionen Euro kosten. Der Ullersdorfer Platz wäre nur noch Endpunkt für die Buslinien E 61, 84, 226, 228 und 229. So würde der Platz entlastet. CDU-Stadtrat Gunter Thiele mahnt die Verwaltung zur Eile. „Es muss bald losgehen. Wir favorisieren die Variante an der Rossendorfer Straße. Dort ist einfach mehr Platz, um alle Nutzungsansprüche zu bedienen.“ Immer wieder kommt Kritik von den Bühlauern und den Pendler an der Aufenthaltsqualität am Ullersdorfer Platz. Vor allem über fehlende Wartehäuschen wird geklagt. „Wir planen neue Fahrgastunterstände“, betont Falk Lösch, Sprecher der DVB. Ob die alte Betonwartehalle abgerissen oder umgebaut wird, sei noch zu klären. Wann genau die Häuschen gebaut werden, sei noch offen, Lösch geht aber von 2018 aus. Außerdem laufen Abstimmungen über den Bau von Sitzen an der Haltestelle und elektronische Abfahrtstafeln, so der Sprecher.

Körnerweg – die Sanierung beginnt erst im Frühling

Die endlose Geschichte um die Sanierung des Körnerweges bekommt ein neues Kapitel. Erst im Frühling kommenden Jahres sollen die 70 Meter, über die schon lange diskutiert wird, saniert werden. Nun hat sich die Stadt endlich auf einen Belag festgelegt. „Es wird der Sandstein mit gekörnelter Oberfläche“, so Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Eigentlich sollte die Sanierung des kurzen Abschnitts zwischen Heilstättenweg und Körnerplatz schon 2016 beginnen, wurde aber immer wieder verschoben, weil nicht der richtige Belag gefunden wurde. Verschiedene Musterflächen testeten die Ämter. Die Verzögerung sorgt für Ärger beim Fahrradclub ADFC, aber auch bei den Stadträten. „Der Zustand am Körnerweg ist nicht mehr haltbar, es ist wie beim Flughafen in Berlin. Der Termin wird immer wieder verschoben“, ärgert sich FDP-Fraktionschef Holger Zastrow. Er fordert Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) zum Handeln auf. Die Loschwitzer Ortsbeirätin und Stadträtin Kristin Sturm (SPD) fordert: „Der Körnerweg benötigt dringend eine durchgehende Sanierung, die den Anforderungen der Fahrradfahrer, Jogger und Fußgänger gerecht wird.“ Außerdem müsse der Denkmalschutz beachtet werden.

Straße des Friedens – die Arbeiter brauchen ein halbes Jahr länger

Versprochen war Ende November, nun wird es wohl erst Mai 2018: Auch die Sanierung der Straße des Friedens verzögert sich. „Der Grund sind „schwierige Baugrund- und Platzverhältnisse im Abschnitt zwischen Dorfteich bis zur Fernsehturmstraße“, so Straßenbauamtschef Koettnitz. Der felsige Untergrund ließe die Arbeiter langsamer als gedacht vorankommen. Die Abschnitte von der Stadtteilgrenze bis zur Schulstraße und von der Schulstraße bis Am Dorfteich sind fertig. Der Straßenbau sei im Schönfelder Hochland komplizierter als in anderen Teilen Dresdens. Denn die Verbindungen sind meist steil, eng und kurvig. Die Kosten für die Sanierung summieren sich nun auf 2,6 Millionen Euro.

