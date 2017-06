Schwarzbachs Woche Wenn es läuft, dann läuft’s Ein neuer Motor für die Stadtbahn, eine Aufstockung beim Regionalexpress und abgewehrte Betrüger. Ein rosiger Rückblick.

Kevin Schwarzbach © SZ-Archiv

Es gibt diese Tage, da läuft es einfach. Alles gelingt, egal was. Und ist das Glück einmal da, will es manchmal gar nicht mehr gehen. In Riesa hielt dieser Trend vorige Woche mehrere Tage, jeden Morgen gab’s was Positives in der Zeitung zu lesen.

Beinahe hätte ich all diese positiven Empfindungen nach einer derart langen emotionalen Dürreperiode gar nicht verarbeiten können. Doch als passioniertem Bahnfahrer fiel mir sofort die Meldung auf, dass der Regionalexpress zwischen Dresden und Leipzig nun häufiger verkehrt. Die Freude hielt allerdings nur einen Tag, bereits am nächsten Abend erinnerte mich ein rappelvoller Regionalexpress daran, dass Quantität nicht gleich für Qualität steht, dass häufigere Fahrten keine angenehmere Fortbewegung garantieren. Interessanterweise schafft es die Bahn immer wieder, besonders zu Stoßzeiten kurze Züge zu schicken, die dann bereits an der zweiten Haltestelle bis in den Türbereich gefüllt sind. Die eingeplante Buchlektüre muss dann meist ausfallen, da sich das Vertiefen in eine andere Welt oft als äußerst schwierig erweist, wenn die Welt um einen herum schreit, drängelt, schwitzt und flucht. Da hilft nur mitmachen und seine heiß geliebte Stehposition zu verteidigen.

Eine Bahn ganz anderen Kalibers ist der Stahlmax. Die auffällige blau-weiße Riesaer Stadtbahn hat ihre Fahrgäste noch nie enttäuscht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals hätte stehen müssen. Was aber auch daran lag, dass nicht besonders viele andere Fahrgäste im Abteil saßen. Was waren das noch für Zeiten, auf der Hauptstraße einzusteigen und eine Runde durch die Stadt zu drehen. Da war die Welt noch bunt und sorgenfrei, ohne Gedanken daran, dass eine Bahn auch etliche Fahrgäste braucht, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dass sie mal kaputtgehen und das verdammt teuer werden kann. Doch die vergangene Woche wusste bekanntlich jedes Problem zu lösen: Der Stadtbahnverein gab bekannt, dass bereits 8 000 Euro Spenden zusammengekommen seien und dass mit diesem Geld nun ein neuer Motor bestellt werden konnte. Vollends gerettet ist der Stahlmax damit noch nicht, da die Reparatur 12 000 Euro kostet. Wer auch künftig eine Bahn mit garantiertem Sitzplatz will, sollte den Geldhahn also noch einmal aufdrehen.

Ganz anders machte es ein Riesaer Rentner, als ihm der große Gewinn winkte. 75 000 Euro habe er gewonnen, steuerfrei, erklärte man ihm übers Telefon. Er müsse nun nur noch für den Geldtransport aufkommen, eine Bezahlung in Amazon-Gutscheinen wäre praktisch, sechs Stück zu je 100 Euro. Ist doch fast schon ein anerkanntes Zahlungsmittel in allen Supermärkten. Der Rentner lachte sich ins Fäustchen und führte die Trickbetrüger an der Nase herum. Sie betrieben großen Aufwand, um am Ende mit leeren Händen dazustehen. Eine grandiose Taktik, um Trickbetrügern Zeit und Motivation zu rauben: Scheinbar auf deren Spiel eingehen, sie etwas zappeln lassen, ihnen Hoffnungen machen und dann im richtigen Moment abspringen. Eine Strategie, von der ich meiner Oma mal erzählen sollte. Denn die gewinnt auch fast täglich Autos, Geld und andere Wertgegenstände, ohne je bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Doch sie legt immer sofort auf. Mein Gott, was mir als Enkel da alles für atemberaubende Preise entgehen.

Diese Woche kann wohl kaum rosiger werden.

