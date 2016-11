Wenn es länger dauert Freitals Autofahrer müssen mit monatelangen Sperrungen leben. An zwei Stellen gibt es nun aber Besserung.

Die Engstelle an der Dresdner Straße/Rabenauer Straße besteht nur noch bis zum Freitag. Die Bauarbeiten gehen aber entlang der Dresdner Straße weiter. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Genervte Händler, genervte Fußgänger und vor allem genervte Autofahrer – die Bauarbeiten auf der Dresdner Straße in Hainsberg machen Freitals Hauptverkehrsstraße zum Nadelöhr. Es sind nicht die einzigen Bauarbeiten, die für Hindernisse auf der wichtigen Straße sorgen. Die Sächsische Zeitung gibt einen Überblick.

Sperrung 1: Leitungschaos verzögert Bauarbeiten auf der Dresdner Straße

Die Bauarbeiten an der Dresdner Straße/Rabenauer Straße sollten eigentlich schon vor einem Monat beendet sein. Am Freitag ist es nun endlich soweit, wie die Stadtverwaltung bestätigt. Damit ist das Linksabbiegen von der Dresdner Straße in die Rabenauer Straße wieder möglich.

Die Arbeiten, die im April begonnen haben, waren nötig, weil die Leitungen in dem Bereich marode waren. Der Grund für die Verzögerung: Während die Freitaler Strom und Gas (FSG) ihre Arbeiten relativ schnell abschloss, hatte die Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW) offenbar mehr Probleme, die neuen Wasserleitungen unterzubringen. Dort lagen bereits relativ viele Leitungen, und zum Teil anders als in den Plänen eingezeichnet. Außerdem stimmte der Wasserdruck in den neuen Leitungen nicht, weswegen zeitraubende Nacharbeiten nötig waren.

Besonders ärgerlich ist die Verzögerung, weil sie weiteren Verzug zur Folge hat. Nach dem 11. November werden die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Brücke zur Papierfabrik und dem Bahnhof Hainsberg fortgesetzt. Weil dann wegen der erwarteten niedrigen Temperaturen nicht immer gebaut werden kann, kommt es wohl zu weiterem Verzug. Vorgesehen ist, die Baustelle vor Weihnachten zu beräumen und die Straße notdürftig zu schließen. Nach der Winterpause ist der Weiterbau ab Ende Februar geplant. Die Bauarbeiten auf der Dresdner Straße gehen dann noch weiter. Die Gas- und Wasserleitungen sollen bis zur Güterstraße schrittweise ersetzt werden.

Sperrung 2: Schlechtes Wetter durchkreuzt Baupläne in Pesterwitz

Ebenfalls fast einen Monat länger als geplant dauerten die Bauarbeiten auf der Straße An der Winzerei zwischen Wurgwitz und Pesterwitz. Die neue Asphaltschicht sollte eigentlich schon Anfang Oktober aufgetragen werden. Doch immer wieder durchkreuzte schlechtes Wetter die Baupläne. Am vergangenen Wochenende, gerade noch rechtzeitig vor Frost und Schnee, hat es nun endlich geklappt. Die Straße ist seitdem wieder ohne Behinderungen befahrbar. Wie das Rathaus nun mitteilt, werden alle noch erforderlichen Restarbeiten bei abschnittsweiser, halbseitiger Sperrung der Straße ausgeführt. Dazu gehört der Bau der Bankette und das Auftragen der Asphaltfugen vor dem Gerinne.

Sperrung 3: Poisentalstraße wird erst im nächsten Sommer fertig

Nach Plan laufen zwar die Arbeiten auf der Poisentalstraße, die wegen einer grundlegenden Sanierung halbseitig gesperrt ist. Für den Laien ist ein Baufortschritt aber manchmal nur schwer erkennbar. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, wurde in der vergangenen Woche die Asphaltschicht in einem ersten Teilabschnitt stadtauswärts rechts fertiggestellt. „Zurzeit werden die Schachtdeckel für den Schmutzwasserkanal eingebaut.“ Anschließend können die Autofahrer diese sanierte Spur benutzen und die Bauarbeiten ziehen auf die andere Straßenseite um. Damit der Verkehr sicher um die Baustelle geleitet werden kann, müssen Warnbaken neu gesetzt und Baustellenampeln verschoben werden. „Diese Arbeiten werden von Außenstehenden nicht immer als Baufortschritt wahrgenommen“, so Weigel.

Noch in dieser Woche wird mit dem Abtragen der alten Straßenbefestigung und der Herstellung der neuen Straßenentwässerung auf der rechten Spur stadteinwärts begonnen. Dazu müssen auch Bäume gefällt werden. „Einerseits, damit die neuen Masten der öffentlichen Straßenbeleuchtung genug Platz erhalten. Andererseits als Pflege- und Sicherungsmaßnahmen durch den Sachsenforst“, so Weigel. Die Bauarbeiten sollen planmäßig am 31. August 2017 abgeschlossen sein.

Zu bestimmten Bauphasen muss die Straße für einen kurzen Zeitraum auch voll gesperrt werden, weil die Straße am Ortsausgang relativ eng ist. Die Vollsperrung ist nach Angaben des Rathauses für die Sommerferien 2017 geplant.

