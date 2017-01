Wenn es friert, brauchen auch Boote eine Garage Im Winter können Wasserfahrzeuge nicht im Hafen des Berzdorfer Sees bleiben. Die Besitzer müssen andere Orte suchen.

Während der Wintermonate bleibt das Motorboot Saver 690 von MS Menü-Service-Inhaber Matthias Schmidt nicht auf dem See, sondern wird in seiner privaten Halle untergestellt. © pawel sosnowski/80studio.net

Wenn es kälter wird, verschwinden von den Straßen nicht nur die Motorräder, sondern auch die Boote werden aus dem Berzdorfer See geholt. Denn im Wasser können die Gefährte nicht bleiben, da macht es keinen Unterschied, ob es sich um Segelboote oder Motorboote handelt.

So musste auch Matthias Schmidt sein Boot in der Wintersaison einlagern. Er stand das erste Mal vor dieser Aufgabe, denn erst im vergangenen Jahr hat er den Bootsschein gemacht und sich mit seiner Lebensgefährtin ein Fahrzeug für das Wasser gekauft. „Damals hieß es noch, dass auf dem Berzdorfer See Motorboote erlaubt werden könnten“, erklärt er, wie es zu der Anschaffung kam.

Daraus wurde nichts, sodass er auf den Senftenberger See ausweichen muss. Aber das mindert seine Freude an seinem neuen Hobby nicht. Und über die Wintermonate hat er sein Boot wieder nach Hagenwerder geholt. „Ich konnte es bei mir privat in eine Halle stellen, das war gar kein Problem.“ Im Oktober wurde das Motorboot einfach auf einen Trailer geladen und in seine Bleibe für den Winter gefahren. Im Freien könnte es nicht so gut überwintern und aus dem Wasser muss das Boot in der Zeit von November bis März auf jeden Fall herausgeholt werden.

Doch so einfach wie für Matthias Schmidt ist es nicht bei allen. Auch die Segelboote auf dem Berzdorfer See müssen im Winter weichen, im Hafen können sie nicht liegen. Wohin die Boote kommen, ist allerdings nicht Aufgabe des Hafens, sondern der Besitzer. Da ist jeder selbst in der Pflicht, sich eine Lagermöglichkeit zu beschaffen, wie Frank Heuer sagt. Er ist Mitglied im Segelverein ISG Hagenwerder. „Wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich mich schließlich auch selbst um eine Garage kümmern.“ Das sei mit einem Wasserfahrzeug genau das Gleiche. Seiner Auffassung nach sollte man sich beim Kauf schon überlegen, wo das Boot außerhalb der Wassersaison seinen Hafen hat. Denn dass es da nicht auf dem See ist, sollte schließlich jedem schon vor der Anschaffung klar sein.

Aber dennoch stellt sich für manchen Bootsbesitzer scheinbar die Frage, wo er sein Wassergefährt unterbringen könnte. Denn sonst wäre es zuletzt nicht im Ortschaftsrat Hagenwerder von Ortsvorsteher Andreas Zimmermann erwähnt worden. „Ich werde öfter mal gefragt, wo man in Hagenwerder noch große Boote einstellen könnte.“ Schließlich genüge dazu keine normale Garage, sondern aufgrund der Größe vieler Boote wäre eine geräumige Halle wünschenswert. Aber natürlich sollte es im besten Fall auch in der Nähe des Sees sein. „Es sind vor Ort nur geringe Plätze verfügbar. Seitens der Stadt gibt es aber keine Pläne, daran etwas zu ändern“, sagt Zimmermann. Diesem Problem müsse sich jeder Eigentümer selbst stellen. Denn auch ein Bootshaus direkt am Hafen ist nicht vorgesehen, wie Hafenmeister Siegfried Hoche erklärt. Doch gerade für die privaten Hafennutzer tauchen die Probleme auf.

Auch in den Vereinen sorgen in den meisten Fällen die Mitglieder selbst dafür, einen Bootsplatz für den Winter zu finden. So halten es auch die Segler vom Sportverein Schönau-Berzdorf. „Unsere Mitglieder besitzen zum einen private Boote, außerdem haben wir noch einige Vereinsboote“, erzählt Alexander Schill von der Wassersportabteilung. Auch sie sind Stück für Stück bis Ende Oktober aus dem Berzdorfer See geholt worden. Die privaten Boote, erklärt Schill, bringen die Eigentümer selbst unter. Außerdem sorgen die Vereinsmitglieder auch dafür, dass die Vereinsboote ins Trockene kommen, größtenteils auf Privatgrund in Schönau-Berzdorf. Ähnlich sieht es beim noch jungen Segelverein Görlitz mit seinen rund zwanzig Mitgliedern aus. Die meisten haben sich selbst um ein Bootsquartier gekümmert. Doch der Verein hat auch etwas getan, um das Problem gemeinsam zu lösen. „Für die Mitglieder haben wir in Weinhübel eine Halle angemietet“, sagt Vereinsvorsitzender Detlef Richter. Dort gäbe es sogar noch Kapazität für weitere Boote.

Trotz der häufigen Nachfragen im Ortschaftsrat Hagenwerder – am Ende scheinen sich die Besitzer doch selbst zu arrangieren. „Aus Gesprächen weiß ich, dass einige sogar bei ländlichen Grundstückseigentümern einen Platz haben“, sagt Frank Heuer von der ISG Hagenwerder. Da sind die Fahrzeuge auch vor der Witterung geschützt. (mit SZ/sdn)

