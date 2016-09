Wenn es dunkel ist Künftige Sozialassistenten haben erfahren, wie es sich anfühlt, blind zu sein.

Mit Dunkelbrillen erleben die angehenden Sozialassistenten, wie es ist, nichts sehen zu können. Dann sind die anderen Sinne gefordert. © Jens Hoyer

Andreas Hausmann macht auch Witze über Sehbehinderte: „Guck doch mal richtig hin, Mensch“, sagt er, als sein Freund Arne Köhn nach einer Tupperdose sucht. Es ist ein skurriler Humor. Denn Andreas Hausmann ist seit frühester Kindheit blind. Arne Köhn ist sehbehindert – sein Sehfeld ist stark eingeschränkt. Gerade hat er an die jungen Leute, die mit am Tisch sitzen, schwarze Dunkelbrillen verteilt. Sie sollen zumindest für ein paar Minuten erfahren, wie es ist, nichts zu sehen.

Für Andreas Hausmann ist immer Nacht. Der 41-Jährige war als Frühchen zur Welt gekommen, erzählt er. Damals sei Blindheit eine häufige Komplikation gewesen. Im Leben hat er sich trotzdem eingerichtet. Er war lange Leistungssportler, schwamm bei Europa- und Weltmeisterschaften und den Paralympics in Sydney und Athen mit. Der Beruf hat ihn nach Döbeln gebracht. Der ausgebildete Masseur hat eine Anstellung in einer Physiotherapiepraxis bekommen.

Unter dem Tisch liegt sein Blindenführhund. „Er heißt Apache und ist mit seinen elf Jahren schon ein alter Opa“, erzählt Hausmann. „Fragt mich, wenn ihr etwas wissen wollt“, fordert er die jungen Leute auf, die mit am Tisch sitzen. Sie haben mit ihrer Ausbildung am beruflichen Schulzentrum begonnen und wollen innerhalb von zwei Jahren Sozialassistenten werden. Wie das mit der Orientierung funktioniert, will ein Schüler wissen. Den Weg zur Arbeit hat Hausmann mit seiner Frau eingeübt. „Das geht ganz schnell.“ Er erklärt, wie ein Langstock für Blinde funktioniert. Und dann ist da auch noch Apache, der Blindenhund. „Er ist aber kein Navigationsgerät“, meint er. Beim Einkaufen helfen auch mal die Verkäuferinnen und statt des Zettels hat er ein Diktiergerät als Merkhilfe dabei. Ein Smartphone bedienen? Auch kein Problem. Die meisten sind mit einer Sprachfunktion ausgestattet.

In ihrer Ausbildung haben die angehenden Sozialassistenten oft mit behinderten, alten und kranken Menschen zu tun. Die Schüler müssen drei Pflichtpraktika absolvieren“, sagt Fachlehrer Marcel Hanke. „Sie müssen sich das Praktikum selber suchen. Sie gehen in Pflegeheime, zur Lebenshilfe, in Förderschulen oder in Kindergärten.“ Der Abschluss als Sozialassistent ist die Voraussetzung, um eine Ausbildung als Erzieher beginnen zu können. Manche Schüler entscheiden sich später noch um, weil ihnen die Pflege mehr liegt, sagt Hanke. Zum ersten Mal ist er mit den angehenden Sozialassistenten des ersten und zweiten Ausbildungsjahres für zwei Tage ins Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel gegangen. „Die Schüler sollten sich außerhalb des Unterrichts kennenlernen“, sagte er. Er hatte nicht nur die beiden Vertreter des Vereins „Weißer Stock“ aus Chemnitz eingeladen, sondern auch die Verbraucherzentrale Sachsen. Auf dem Programm standen auch ein Sportnachmittag und ein Besuch des „Grünen Klassenzimmers“.

