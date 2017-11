Wenn es brennt, Eimerketten bilden Die Freiwillige Feuerwehr Rabenau kämpft gegen den Mitgliederschwund – auch mit Erfolg.

Lothar Mende, Ortswehrleiter von Oelsa, Bürgermeister Thomas Paul und Gemeindewehrleiter Armin Groß (v.li.) mit den Löscheimern. © Karl-Ludwig Oberthür

Viele Anwohner von Rabenau werden sich gewundert haben, als die Freiwillige Feuerwehr in den vergangenen Wochen rote Plastikeimer vor ihre Türen stellte. Die Behälter waren mit dem Hinweis versehen, dass sie im Brandfall zu befüllen und mit ihnen das Feuer zu löschen sei. Im Zweifel sollen die Nachbarn mit ihrem Eimer zu Hilfe eilen, um Eimerketten zu bilden. Doch die Aufforderung sollte nicht für voll genommen werden. Es handelte sich um eine witzige Aktion der Kameraden – mit einem ernsten Hintergrund.

„Die Zahl unserer aktiven Mitglieder ist seit 2008 von 123 auf 106 gesunken. Die Soll-Stärke beträgt 112 Einsatzkräfte. 25 Prozent aller Feuerwehrleute in der Kommune sind älter als 50 Jahre. Wenn wir keine neuen Mitglieder gewinnen, sind wir in wenigen Jahren nicht mehr einsatzfähig“, erklärt Gemeindewehrleiter Armin Groß.

Teilweise nicht einsatzfähig

Tatsächlich können die Kameraden in Spechtritz, Lübau, Oelsa und Obernaundorf schon heute meist nur noch in der Nacht ausrücken. „Zwischen 6 und 18 Uhr müssen hier andere Wachen aushelfen, denn die Aktiven befinden sich tagsüber weit entfernt auf Arbeit und würden es nicht rechtzeitig zu den Einsatzfahrzeugen schaffen“, erklärt Rabenaus Bürgermeister Thomas Paul (CDU), der sich selbst seit seiner Jugend in der Feuerwehr engagiert. Eine tatsächliche Einsatzbereitschaft am Tag kann nur in der Stadt Rabenau gesichert werden. Hier unterstützen die Stadtverwaltung und die Polstermöbel Oelsa GmbH ausdrücklich das Anliegen der Feuerwehr und stellen ihre Mitarbeiter im Falle eines Einsatzes frei.

Der Kern des Problems trifft nicht nur die Feuerwehr, sondern viele Vereine und Organisationen in der Region: „Zwar engagieren sich viele Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Doch nach der Lehre oder dem Schulabschluss verlassen sie den Ort. Darüber hinaus hat sich das Freizeitverhalten der Menschen geändert. Viele haben andere Hobbys und keine Zeit“, erklärt Groß und fügt hinzu, „mit der Eimeraktion wollen wir in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es tatsächlich ein Problem gibt und gegebenenfalls auch ältere Bürger dazu bewegen, sich in der Feuerwehr zu engagieren“.

So war die Löscheimeraktion mit Informationsveranstaltungen in allen Ortsteilen verbunden. Hier zeigten die Feuerwehrleute den Bürgern auf, wie prekär die Situation tatsächlich ist und informierten über einen Eintritt in und die Ausbildung bei der Feuerwehr.

„Prinzipiell kann jeder, der zwischen 16 und 67 Jahren alt und nicht an einer Erkrankung leidet, die ihn stark beeinträchtigt, in die Feuerwehr eintreten“, erklärt Armin Groß. Doch damit ist es nicht getan: Wer mit Blaulicht in den Einsatz fahren möchte, muss erst eine Ausbildung zum „Truppmann“ absolvieren. Die Grundausbildung dauert 70 Stunden und findet immer abends oder sonnabends innerhalb eines Zeitraumes von sechs bis acht Wochen statt. „Wir prüfen derzeit, zusätzlich einen zweiwöchigen Kurs anzubieten. Sollten die Teilnehmer dafür freinehmen müssen, wird dem Arbeitgeber der Verdienstausfall gezahlt“, erklärt der Bürgermeister.

Nach der Grundausbildung können weitere Zusatzqualifikationen erworben werden – etwa zum Sprechfunker oder zum Atemschutzgeräteträger. Sollten sich neue aktive Mitglieder finden, würde die Feuerwehr ihnen auch den Lkw-Führerschein finanzieren.

Die Eimer-Aktion hat bereits erste Früchte getragen. „Wir konnten in den vergangenen Wochen sechs neue Mitglieder gewinnen und hoffen auf weitere“, berichtet Armin Groß. Für ihn liegen die Vorteile eines Engagements in der Feuerwehr auf der Hand: „Wir bieten eine vielfältige und interessante Tätigkeit und den Umgang mit anspruchsvoller Ausrüstung. Feuerwehrleute genießen großes Vertrauen und ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem funktionierenden Gemeinwesen und erleben eine starke Kameradschaft“, erklärt er.

All diejenigen, die aus beruflichen Gründen vor einem Engagement in der Feuerwehr zurückschrecken, sollten wissen, dass Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Angestellten für einen Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr freizustellen.

