Wenn es brennt Weil das deutsche Team erfolgreich ist, hat Seelsorger Thomas Weber entspannte Spiele. In Rio war das anders.

Bereit für den Beistand: Olympiapfarrer Thomas Weber (r.) und Jürgen Hünten im Deutschen Haus. © dpa/Kai-Uwe Wärner

Am Tag war Thomas Weber in den Bergen zum Skifahren, am Abend als Zuschauer bei den Skispringern. Das klingt nach Urlaub. Der 57-Jährige aber ist im Dienst, sozusagen in Bereitschaft. Weber ist einer von zwei deutschen Olympia-Pfarrern, die in Pyeongchang vor Ort sind. Die vielen Erfolge im Team wirken sich tatsächlich auch auf ihre Arbeit aus. „Wir kommen uns manchmal vor wie die Feuerwehr: Die braucht man auch nur, wenn es brennt“, erzählt Weber: „Aber es ist gut zu wissen, dass es sie gibt.“

Zwei Gottesdienste haben der evangelische Seelsorger und sein katholischer Kollege Jürgen Hünten bisher angeboten, einmal im Athletendorf am Meer in Gangneung und das zweite Mal im Deutschen Haus. „Wir waren eine kleine überschaubare Runde“, meint Weber. Auch wenn der Gemeindepfarrer aus Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen weniger gebraucht werde als bei Spielen in der Vergangenheit, bekommt er doch immer wieder zu hören: „Es ist gut, dass es euch gibt.“ Mit manchen Sportlern und Betreuern kommt Weber eher zufällig ins Gespräch, wie mit dem Eishockeyteam auf dem Hinflug nach Südkorea. „Da schaut man dann schon mal bei einem Spiel vorbei“, erzählt er – und leistet gern Beistand.

2016 bei den Spielen in Rio fiel Weber eine traurige Aufgabe zu. Er war gefordert, mit dem deutschen Team den plötzlichen Tod des Kanu-Trainers Stefan Henze nach einem Autounfall zu verarbeiten. „Wenn ein junger Mensch stirbt, bringt das natürlich auch Sportler zum Nachdenken über den Sinn des Lebens“, erzählt Weber. „Dieses tragische Unglück war der Tiefpunkt in meiner Arbeit fürs deutsche Team.“ Es gab eine Trauerfeier für Henze im Athletendorf, zu der 200 Menschen kamen. Wie eng Schmerz und Freude beieinanderliegen, wurde an dem Dienstag damals in Rio allen vor Ort bewusst. Als die Gedenkfeier zu Ende war, erfuhren sie, dass Turner Fabian Hambüchen Gold gewonnen hatte.

Das sind natürlich die schönsten Momente, von denen Weber bei sieben Olympischen Spielen schon viele erlebt hat. „Es ist ein toller Augenblick, in die Gesichter der strahlenden Sieger zu schauen, ihnen anzusehen, wie sich die jahrelange Arbeit gelohnt hat.“ Es kommt schon mal vor, dass Weber auch nach den Spielen noch Kontakt zu Athleten hat. „Auf dem Weg nach Peking 2008 habe ich eine Schützin kennengelernt, die ich auch in London wiedertraf. Sie rief mich danach an und fragte, ob ich ihre kirchliche Trauung machen würde.“ Weber erfüllte den Wunsch und reiste dafür extra in den Schwarzwald.

