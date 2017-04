Wenn es am Tag brennt, wird es eng Die Tagesbereitschaft ist für die Wehren im Landkreis ein großes Problem. Die Gemeinden versuchen gegenzusteuern.

Gut ausgebildete Feuerwehrleute auch tagsüber zur Verfügung zu haben, diese Forderung kann nicht jede Ortswehr im Landkreis erfüllen. © Jens Trenkler

Wenn tagsüber die Sirene heult oder der Piper sich bemerkbar macht, dann gelingt es nicht mehr jeder Feuerwehr, innerhalb der gebotenen Zeit auszurücken. Denn ihnen fehlen die Kameraden, die zu einem Einsatz fahren können. Für Kreisbrandmeister Peter Eichler ist das die größte Sorge und Herausforderung: „Die fehlende Tageseinsatzbereitschaft und dass wir damit in den vergangenen Jahren nicht vorangekommen sind“, erklärt er im Gespräch mit der SZ.

René Stricker, Wehrleiter in Nieder Seifersdorf, sagt dazu: Es ist immer wieder der hohen Einsatzbereitschaft unserer Kameraden zu danken, dass wir ausrücken können. Trotzdem wird es manchmal sehr eng, weil einfach die Feuerwehrleute fehlen. „Wir sind 17 aktive Kameraden in der Wehr, zwölf sind aber am Tag notwendig, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten“, erklärt der Wehrleiter. Laut Vorgabe müssten die Nieder Seifersdorfer mindestens 24 Kameraden in der Ortswehr sein. Im vergangenen Jahr rückten die Nieder Seifersdorfer zu neun Einsätzen aus. Die Autobahn war dabei der Schwerpunkt mit technischer Hilfeleistung. Bei der Nieskyer Feuerwehr ist das Verhältnis eins zu vier. „Wir haben 41 aktive Kameraden, für die Tagesbereitschaft brauchen wir im Durchschnitt zehn Leute, und die sind Atemschutzgeräteträger“, berichtet Stadtwehrleiter Steffen Block. Damit überhaupt eine Feuerwehr schnell am Einsatzort ankommt, ist die Leitstelle dazu übergegangen, bei größeren Einsätzen gleich mehrere Ortswehren zu alarmieren. In Waldhufen beispielsweise ist das in der Ausrückeordnung so festgeschrieben. Aufgestellt von der Gemeinde und den Wehrleitern.

Inzwischen haben auch die Kommunen erkannt, dass man sich keine Feuerwehrleute backen kann, sondern sie beschäftigen muss. Und so ist in mancher Stellenausschreibung jetzt vermerkt, dass eine Mitgliedschaft in der örtlichen Feuerwehr gewünscht beziehungsweise gefordert ist. In Bad Muskau habe man damit gute Erfahrungen gemacht, bestätigt Stadtwehrleiter Andreas Haertel.

Feuerwehrleute, die im Bauhof oder anderen städtischen Einrichtungen beschäftigt sind, sichern die Tagesbereitschaft mit ab. Aber auch das Entgegenkommen der Unternehmen in der Stadt, beschäftigte Feuerwehrleute für die Einsätze freizustellen, hilft den Feuerwehren in Bad Muskau und Köbeln. „Ohne Einsicht der Unternehmer in diese Notwendigkeit könnten wir unserer Einsatzbereitschaft tagsüber nicht erfüllen“, betont der Wehrleiter. Im vergangenen Jahr waren die Wehren in Bad Muskau und Köbeln bei 50 Einsätzen gefordert.

Sich neue Leute über die Jugendfeuerwehr heranzuziehen, gelingt nur im kleinen Rahmen. Das sagt das Andreas Haertel. Von den rund 20 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Bad Muskau der vergangenen Jahre sind nur drei in den aktiven Wehrdienst gewechselt. „Wir hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleiben“, so der Wehrleiter. Denn folgen der Schule Lehre oder Studium, dann sind die jungen Leute meistens auch für die Ortswehren fort.

Die Ortswehr Krauschwitz Ost hat sich ein Bereitschaftsmodell einfallen lassen, das nun ins vierte Jahr geht und ein Erfolg für sie ist. Zusammen mit den örtlichen Unternehmen wurde eine Tageseinsatzgruppe gebildet aus Feuerwehrleuten. Das Besondere: Sie gehören den beiden Krauschwitzer Wehren zwar nicht an, arbeiten aber in dem Ort. Ihre doppelte Einsatzkleidung liegt im Gerätehaus in der Ebertstraße bereit. Frank-Dieter Berno, bisheriger Wehrleiter in Krauschwitz Ost, kann immer wieder betonen, dass „es ein guter Schritt mit den Firmen war, diese Gruppe aufzustellen. Sie ist mittlerweile fester Bestandteil in der Ausrückeordnung unserer Wehr“, sagt er. Die Ost-Krauschwitzer sind 2016 zu 28 Einsätzen gerufen worden. Bei elf davon wurden sie von der Tageseinsatzgruppe unterstützt.

Soweit ist man in Rothenburg noch nicht. Denn auch da brennt den Kameraden das Problem der fehlenden Leute auf den Nägeln. Die Sorge um die Einsatzbereitschaft ist vor allem in den Ortswehren zwischen Nieder Neundorf und Steinbach zu spüren. „Wir haben zu wenige, die in Rothenburg arbeiten“, sagt Stadtwehrleiter Torsten Jukel. Auf über 30 Einsätze im Jahr kommt die Feuerwehr der Stadt. Meist im Verbund mit den anderen Ortswehren.

Eine Ursache für fehlende Leute sieht Peter Eichler im dünn besiedelten Landkreis. „In den städtischen Ballungszentren ist das Potenzial viel größer, neue Leute für die Feuerwehr zu gewinnen.“ Die Kameraden selbst, so Eichler, vermissen oftmals die Wertschätzung, dass sie ihr Leben für andere riskieren.

zur Startseite