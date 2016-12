Wenn Eltern gemeinsam trauern Der Tod eines Kindes schmerzt auch nach vielen Jahren. Reden mit anderen Betroffenen, hilft.

So traurig geht es gar nicht zu in der Selbsthilfegruppe für trauernde Eltern. Man unternimmt etwas gemeinsam oder feiert – zum Beispiel Weihnachten im Nicolaner. © André Braun

Die Mitglieder dieser Selbsthilfegruppe haben alle ein traumatisches Erlebnis hinter sich. Bei Petra Striegler passierte es vor zwölf Jahren. „Mein Junge ist mit 18 Jahren mit dem Auto tödlich verunglückt. Die Ursache war Blitzeis“, erzählte sie. Der Sohn hatte eine Ausbildung in Zelle begonnen. „Im Nachhinein muss man sich sagen, es war Schicksal“, sagt Petra Striegler. Und Rea Pege stimt ihr zu. „Von uns fragt sich niemand mehr nach dem Warum. Auf diese Frage gibt es keine Antwort.“

Ria Pege hatte die Selbsthilfegruppe „Hoffnungsschimmer“ für trauernde Eltern ins Leben gerufen. Vor 16 Jahren war ihre Tochter auf der B 175 tödlich verunglückt. Eine Lasterfahrerin war in der Gakendelle auf die Gegenfahrbahn gekommen und hatte das Auto der 19-Jährigen zertrümmert. Sie selbst sei bis nach Leipzig gefahren, um Menschen mit dem gleichen Schicksal zu treffen. Dann begann sie, anderen Betroffene zu aufzusuchen. „Ich bin zu den Familien gefahren und immer auf offene Ohren gestoßen. Es hat mir nicht einer die Tür vor der Nase zugeschlagen“, sagte sie. „Dann kam mir die Idee, in Döbeln eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil es das nur in den Großstätten gab.“

Alle drei Monate trifft sich die Runde im Hotel Bavaria. Redebedarf gebe es auch nach vielen Jahren noch. „Wir unterhalten uns intensiv darüber. Dabei geht es immer um das momentane Gefühl“, erzählt Petra Striegler. „Das kann noch so lange her sein, das ist nie weg.“ Jetzt kommen besonders viele Erinnerungen und Gefühle hoch. „Bei vielen aus der Gruppe ist es in der Weihnachtszeit passiert“. Auch der Unfall ihres Sohnes. „Für uns ist Weihnachten nicht mehr das, was es früher war.“

Mit dem Austausch erschöpft sich die Arbeit in der Selbsthilfegruppe noch nicht. Sie lädt sich Therapeuten, Heilpraktiker, Psychologen und Bestatter ein. Dreimal war die Gruppe schon in einem Kloster bei Berlin. Ohne Handy, mit einem herrlichen Garten und einfachen Mahlzeiten. „Wir sind zusammen, singen Lieder, lesen uns vor und gehen zu den Messen“, erzählt Ria Pege. Sie hat nach dem Tod ihrer Tochter noch ein Kind bekommen. Aber mit dem Tod beschäftigt sie sich bis heute. Und mit dem Helfen. „Ich mache ehrenamtlich Sterbebegleitung. Ich habe in einem Hospiz in Radebeul gearbeitet und betreue Sterbende jetzt ambulant.“

Die Selbsthilfegruppe Hoffnungsschimmer trifft sich viermal im Jahr.

Organisatorin Ria Pege ist unter der Telefonnummer 0162 4373233 zu erreichen.

