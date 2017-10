Wenn ein Schwan stirbt Eines der Elterntiere wurde tot aus der Zschopau gefischt. Auch von den Jungen sind drei verschwunden.

Von dem Waldheimer Schwanenpaar gibt es nur noch ein Tier. Das andere wurde im Bereich des Kreuzfelsens tot im Wasser entdeckt. Woran der Schwan gestorben ist, ist allerdings unklar. © Archiv/Dietmar Thomas

Seit einiger Zeit ist nur noch ein Elterntier der Waldheimer Schwäne mit einem Jungen auf der Zschopau zu beobachten. Den zweiten erwachsenen Schwan hatte ein Waldheimer an einem Wochenende im September in der Nähe des Kreuzfelsens leblos im Wasser entdeckt und das Ordnungsamt der Stadt informiert.

Vollzugsbediensteter Stefan Dege und ein Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landratsamtes brachten das Tier an Land, verpackten es in einen Plastiksack und übergaben es einem Labor. Inzwischen steht fest: Der Schwan ist nicht an der Vogelgrippe gestorben.

Ein anderer Grund sei aber auch nicht ersichtlich gewesen, so Dege. Außerdem sei nicht bekannt, ob es sich um das weibliche oder männliche Tier gehandelt hat. Der übrig gebliebene Schwan schwimmt nur noch mit einem Jungtier auf der Zschopau. „Die anderen drei sind verschwunden. Wohin, wissen wir nicht“, sagt Dege.

Die Tiere könnten sich bereits selbstständig gemacht haben. Denn Schwäne sind im Alter von vier bis fünf Monaten flügge. Ob es im kommenden Jahr in Waldheim wieder Schwanennachwuchs geben wird, ist fraglich, denn Schwanenpaare binden sich für das ganze Leben. Höckerschwäne, wie die auf der Zschopau, können ein Alter von 16 bis 20 Jahren erreichen. (DA/rt)

