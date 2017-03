Gut zu wissen Wenn ein Roboter beim Packen hilft Die Firma Revobotik ist neuer Mieter im Freitaler Technologiezentrum – und soll hier einen Industriezweig begründen.

Revobotik-Geschäftsführer Michael Döring zeigt an einem Roboter, worauf sich das junge Unternehmen spezialisiert hat. Mit dem Greifer kann die Maschine zum Beispiel Sonnencreme-Flaschen in Kartons sortieren. © Karl-Ludwig Oberthür

Etwas Kompliziertes lässt sich oft am einfachsten mit einem Beispiel erklären. Deshalb hat Michael Döring jetzt die Plastikflasche mit Sonnenschutzcreme in der Hand. Der Geschäftsführer der Firma Revobotik bereitet sich nicht auf seinen Jahresurlaub im Süden vor, sondern will die Geschäftsidee seines Unternehmens präsentieren. Zusammen mit seinen drei Mitarbeitern ist er Ende des vergangenen Jahres aus Dresden ins Freitaler Technologiezentrum gezogen und gehört damit zu den neuesten Mietern in dem millionenteuren Büro- und Produktionsgebäude an der Dresdner Straße.

Mehr oder weniger beschäftigt sich Döring mit der Frage, wie solche Sonnencreme-Flaschen ins Drogerie- oder Supermarktregal kommen. Meistens werden die befüllten Flaschen in größere Kartons einsortiert, in denen etwa 30 von ihnen Platz haben. Und meistens sind dafür bislang relativ große mechanische Anlagen nötig. Das Unternehmen Revobotik hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, was dem Sonnencreme-Hersteller wiederum Platz und Zeit sparen könnte. Helfen soll dabei moderne Roboter-Technologie. „Wir erreichen damit eine kleine, einfache und flexible Lösung“, so Döring.

Sein Unternehmen ist eine Ausgründung aus der Technischen Universität Dresden. An der dortigen Professur für Verarbeitungsmaschinen ist die Idee für die Firma entstanden. Nachdem Döring in Dresden keine geeigneten Räume für seine Firma fand, stieß er auf das Freitaler Technologiezentrum. Um seine Ideen umzusetzen, brauchte der Ingenieur Räume, in die auch größere Maschinen gestellt werden können. Auch ein Lastenaufzug ist nötig. All das ist in Dresden kaum zu finden, in Freital schon. Döring hat zunächst 100 Quadratmeter in der zweiten Etage des Technologiezentrums angemietet. Revobotik entwickelt dort nun sowohl Hardware als auch Software, also die Roboter und die dafür nötige Steuerungsanwendung.

Als Kunden will Döring vor allem Maschinenhersteller ansprechen. Ihm und seinen Kollegen ist es zum Beispiel gelungen, eine Technologie zu entwickeln, mit der jeweils vier Sonnencreme-Flaschen vom Roboterarm gegriffen und in den entsprechenden Karton sortiert werden können – bis zu 200 Flaschen pro Minute. Das ist gar nicht so einfach, weil die Flaschen auf wackeligem Fuß stehen.

Neue Arbeitsplätze in Freital

Anders als bei einer mechanischen Konstruktion ist der Hersteller dadurch nicht auf eine bestimmte Kartongröße festgelegt. Falls etwas anderes als Sonnencreme-Flaschen sortiert werden sollen, könnte der Greiferaufsatz einfach ausgetauscht werden. „Wir können auch die Software auf die entsprechende Anwendung maßschneidern“, sagt Döring.

Bislang hat der Unternehmer schon einen Vertrag mit einer Firma abgeschlossen, die Käse verpackt. Ein Roboterarm saugt dort die Käsepackung an und sortiert sie in einen Karton ein. Döring ist stolz darauf, dass das auch mit der relativ schweren Verpackung von einem Kilogramm klappt. Gespräche mit weiteren Unternehmen laufen, sagt der 36-Jährige.

Für Freital ist die Ansiedlung seines Unternehmens nicht unbedeutend. Wie Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos) zuletzt auf einer öffentlichen Veranstaltung betonte, könnte unter anderem mit der Revobotik ein neuer, starker Wirtschaftszweig in Freital angesiedelt werden: die Verpackungsindustrie. Mit dem Unternehmen Watttron, das Technik für innovative und materialsparende Verpackungen entwickelt, ist Ende des vergangenen Jahres eine weitere junge Firma aus diesem Industriezweig ins Technologiezentrum gezogen. Es laufen Gespräche mit weiteren Unternehmen aus der Sparte.

Die Hoffnung ist, dass sich die Firmen gegenseitig unterstützen, voneinander lernen und zusammen eine breite Angebotspalette für Kunden anbieten. Freital könnte dann irgendwann zu einem Zentrum der Verpackungsindustrie mit entsprechenden Arbeitsplätzen werden.

