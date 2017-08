Wenn ein Kraftwerksblock zum Tüv muss ..., dann dauert das schon mal ein paar Wochen – wie derzeit in Boxberg. Dabei nutzt die Leag auch Hilfe von oben.

Die Turbine, das Herzstück des 675-Megawatt-Blockes des Kraftwerkes Boxberg, wird derzeit auf Herz und Nieren untersucht. In der zweiten Septemberhälfte soll die Anlage wieder in Betrieb gehen. Die Leag investiert in die Durchsicht rund zehn Millionen Euro. © André Schulze

Wie die Zeit vergeht: Fast fünf Jahre speist der jüngste Boxberger Kraftwerksblock nun schon Strom ins Netz ein. Im Februar 2012 war die erste Probeschaltung, im Oktober des gleichen Jahres ging der 675-Megawatt-Block dann auch offiziell in Betrieb. Seitdem arbeiteten die Turbine und die anderen Aggregate 42000 Stunden. Der Kraftwerksblock schluckte in dieser Zeit rund 25 Millionen Tonnen Braunkohle. Das ist ungefähr so viel, wie die beiden Tagebaue Nochten und Reichwalde in einem Jahr liefern können. Aus dieser Kohlemenge machte der 675-Megawatt-Block seit 2012 rund 25000 Gigawattstunden Strom. Das ist genug, um eine Stadt wie Berlin fast zwei Jahre lang mit Elektroenergie zu versorgen.

Nach so viel Arbeit muss ein Kraftwerksblock zur Durchsicht. „Das war schon im Genehmigungsbescheid für den Block so vorgeschrieben“, erklärt Michael Wrzesinski, der stellvertretende Leiter des zweitgrößten Stromproduzenten der Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag). Größer ist nur noch das Kraftwerk Jänschwalde mit 3000 Megawatt. In Boxberg sind 2575 Megawatt am Netz – wenn alle vier Blöcke laufen. Seit dem 15. Juli tun dies nur drei. „Die Stromkunden spüren das nicht, der Netzbetreiber gleicht das aus“, versichert der Vize-Kraftwerksleiter. An besagtem Sonnabend begannen die ersten Firmen, den 675-Megawatt-Block Stück für Stück auseinanderzunehmen. Dampferzeuger, Druckbehälter, die gesamte Elektrik, Schweißnähte, Schraubverbindungen – alles wird seitdem auf Herz und Nieren geprüft und bei Bedarf auf Vordermann gebracht. Um zu erkennen, wo ein Schweißbrenner, Schraubenzieher oder die Ölkanne angesetzt werden muss, helfen technische Befunde aus den vergangenen fünf Jahren.

Das Herzstück des Blocks, die Turbine, wurde in mehrere Teile zerlegt. Die beiden größten – den Hochdruck- und den Mitteldruck-Läufer – brachten vier Schwerlasttransporte ins Berliner Werk von General Electric. Dort wurden diese Anlagen technisch überholt. Seit Anfang dieser Woche liegen sie wieder in Boxberg und warten auf ihren Einbau. Bis dahin werden aber noch einige Tage vergehen.

Um an alle Teile in der Maschinenhalle, der Rauchgasentschwefelungsanlage und dem Kühlturm heranzukommen, mussten 110 Kubikmeter Gerüste aufgebaut werden. Zum Vergleich: Das ist so, als stünde auf einem Fußballfeld ein 18 Stockwerke hohes Haus.

Auf diesen Gerüsten und drumherum arbeiten derzeit mehr als 720 Frauen und Männer – 120 von der Leag selbst plus 600 von 53 verschiedenen Firmen. „Wir haben, sofern möglich, die Aufträge an Unternehmen aus der Region vergeben“, versichert Michael Tschernig, der Leiter der Durchsicht. Die Leag investiert in die Ertüchtigung ihres 675-Megawatt-Blockes insgesamt rund zehn Millionen Euro.

Zum ersten Mal lässt sich die Leag dabei von einer Drohne helfen. Das kleine Fluggerät kann technische Teile aus der Luft filmen und ersetzt damit Leitern und Kletterei. „Die Aufnahmen sind sehr gut“, berichtet Michael Tschernig. Die Drohne steckt vorsichtshalber in einem ballförmigen Käfig, um bei eventuellen Kollisionen nicht schlapp zu machen. Die lassen sich nicht ausschließen, denn das Fluggerät kriecht in Zwischenräume und Ecken, für die sich ein Mensch ziemlich verbiegen müsste. Und die Drohne bot den Leag-Leuten und ihren Servicepartnern einen Blick von oben in den 155 Meter hohen Kühlturm.

Die Termine für die nächsten Durchsichten sind schon in Sichtweite: 2019 und 2020 müssen die beiden Boxberger 500-Megawatt-Blöcke aus den 1980er Jahren zum Tüv. Dann naht auch schon die nächste Revision des 900-Megawatt-Blocks, der im Jahr 2000 ans Netz gegangen war. Die Leag versucht solche Termine immer in den Sommer zu legen. Erstens wird da weniger Strom gebraucht als in kühleren Jahreszeiten, und zweitens kann nichts einfrieren.

Jetzt steht der Abschluss der diesjährigen Revision an. Ab Anfang September sollen alle Teile Schritt für Schritt wieder zusammengebaut werden, kündigt Instandhaltungs-Chef Rico Morgenstern an. Dann folgen Tests und eine „kalte“ Funktionsprobe ohne Kohle. In der zweiten Septemberhälfte soll der Block wieder ans Netz gehen. „Bis dahin haben wir hier eine sehr aufregende Hochphase“, sagt Morgenstern.

Den Stillstand des 675-Megawatt-Blockes nutzte die Werksfeuerwehr, um zusammen mit Wehren aus umliegenden Orten einen Ernstfall zu üben. Dazu wurde ein Brand an einer Kohlebandbrücke mit einer verletzten Person simuliert. Ergebnis: Alles lief zur Zufriedenheit.

