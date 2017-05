Wenn ein Anruf den guten Ruf gefährdet Ein Rentner will der Spittwitzer Rätze-Mühle schaden. Das kommt ihn vor Gericht teuer zu stehen.

„Allerbeste Qualität, das ist stets unser Anspruch“, sagt Sebastian Unger, Geschäftsführer der Rätze-Mühle in Spittwitz. Er hofft, dass er sich künftig nicht mehr gegen Verleumdungen wehren muss. © Uwe Soeder

Es ist der 2. Mai 2016, ein schöner, frühsommerlich warmer Tag, als Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller in ihrem Büro einen Anruf erhält, der ihr trotz der hohen Temperaturen einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Am Telefon ist ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma Harry-Brot vorstellt und ihr sagt, dass er sie dringend warnen müsse vor dem Mehl aus der Spittwitzer Rätze-Mühle. Ob sie denn überhaupt wisse, dass sie von dort mit Motten und anderem Ungeziefer verunreinigtes Mehl bekomme?

Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller ist Geschäftsführerin des Dresdner Backhauses, einer angesehenen Traditionsbäckerei mit zwei Cafés, vier Fachgeschäften und über 100 Mitarbeitern. Die Rätze-Mühle aus Spittwitz ist ihr Hauptlieferant – bisher immer tadellos und in bester Qualität.

Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller ist geschockt. Sie ruft ihre Mitarbeiter zur Krisensitzung zusammen. Vorsichtshalber storniert sie die Lieferungen aus Spittwitz. Allein dadurch entsteht der Mühle ein finanzieller Schaden von rund 8 000 Euro. „Ich konnte gar nicht anders handeln“, sagt die Bäckerei-Chefin. „Wir müssen solche Dinge ernst nehmen: Eine Motte im Stollen kann den ganzen Betrieb ruinieren.“ Sie will die Sache klären, fährt nach Spittwitz, um mit eigenen Augen zu sehen, was dort los ist. Und sie fordert eine Bestätigung vom Lebensmittelüberwachungsamt, dass in der Mühle alles in Ordnung ist.

Bei den regelmäßigen Kontrollen, sagt eine Mitarbeiterin der Behörde, seien nie gravierende Verstöße festgestellt worden. Auch nicht nach dem Anruf im Dresdner Backhaus. Kein Wunder. Denn der Anruf, der Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller so erschreckt hat, ist fingiert. Der Anrufer ist kein Mitarbeiter einer anderen Backwarenfirma. Es ist Reinhard Gert B., Rentner aus Spittwitz und Nachbar von Sebastian Unger, dem Junior-Chef der Rätze-Mühle.

Auf der Anklagebank

Jetzt, ein Jahr später, sitzt der alte Mann mit verbissenem Gesicht auf der Anklagebank im Bautzener Amtsgericht. Der 75-Jährige muss sich wegen Verleumdung verantworten – und, wie sich im Laufe der Verhandlung herausstellt, auch wegen versuchter Nötigung: Wenn sie weiter Mehl von der Rätze-Mühle beziehe, soll er der Backhaus-Geschäftsführerin angedroht haben, werde er die Presse einschalten.

Sebastian Unger sieht müde aus, wie er da im Zeugenstand sitzt. „Das geht wirklich an die Nerven“, sagt der junge Mann, der die Geschäfte der traditionsreichen Rätze-Mühle gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Großvater führt. Und der nun den guten Ruf des Familienbetriebs in der Öffentlichkeit verteidigen muss. Nicht zum ersten Mal, wie er vor Gericht erzählt. Immer wieder habe es anonyme Anzeigen oder Anrufe bei Geschäftspartnern und Behörden gegeben, die gegen die Familie und die Rätze-Mühle gerichtet waren.

Sebastian Unger erzählt, dass das schon seit fünf Jahren so geht. Seit er das Nachbargrundstück gekauft hat, und Herr B. es nicht mehr nutzen konnte. Bis dahin hatte er Maschinen für seine Landwirtschaft auf dem Hof untergestellt.

Der alte Mann auf der Anklagebank schweigt stoisch. Er habe nichts zu sagen, lässt er seinen Verteidiger erklären. Der Anwalt räumt zwar ein, dass es den Anruf am 2. Mai 2016 beim Backhaus in Dresden gegeben habe, zumal sich das nach dem Rückverfolgen der Rufnummer auch gar nicht abstreiten lässt, sein Mandant habe aber weder von Ungeziefer gesprochen, noch mit der Presse gedroht. Er sei deshalb freizusprechen.

Existenz aufs Spiel gesetzt

Aber darauf lässt sich Richter Dirk Hertle nicht ein. Im Gegenteil. Weil der Rentner offensichtlich keinerlei Einsehen zeigt und die ganze Verhandlung über stur und verbissen kein Wort sagt, geht er in seinem Strafmaß sogar noch über den Antrag des Staatsanwalts hinaus. Wegen Verleumdung und versuchter Nötigung muss Reinhard Gert B. eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 40 Euro, insgesamt 3 200 Euro, zahlen. „Aus Hass und Neid eines alten Mannes sind hier Unternehmen und Geschäftsbeziehungen schwer geschädigt worden“, begründet der Richter. Der Rentner habe Arbeitsplätze und Existenzen aufs Spiel gesetzt.

Das Dresdner Backhaus bezieht längst wieder Mehl aus der Rätze-Mühle. „Und wir werden das auch weiter tun“, sagt die Geschäftsführerin. Müllermeister Sebastian Unger hofft, dass er sich nun nicht mehr gegen Verleumdungen wehren muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

