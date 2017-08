Wenn drei sich streiten ... Die Abstimmung zur Beherbergungssteuer löst eine Krise bei der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit aus. Wieder einmal.

Streitereien gehören zum politischen Geschäft. In der Kooperation der Stadtratsfraktionen von Linken, Grünen und der SPD traten sie zuletzt aber so regelmäßig auf, dass das Ende dieser Zusammenarbeit schon mehrfach bevorzustehen schien. Am Donnerstag sprach SPD-Stadtrat Christian Bösl nun öffentlich aus, was er nach einem heftigen Streit über die Höhe der Beherbergungssteuer dachte: „Ich bin froh, dass sich dieses Theater Kooperation jetzt erledigt hat.“ Die Grünen hatten zuvor mit CDU, FDP und AfD für die Senkung der Steuer um 0,6 auf sechs Prozent gestimmt. Gegen den Willen von Linken und SPD.

Zerbricht die Kooperation nun endgültig?

Das verneinen alle Beteiligten. SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Avenarius hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er die Senkung der Steuer in der laufenden Haushaltsperiode als Kooperationsbruch sieht und bezeichnet den Vorstoß der Grünen als Andienen bei der Hotelwirtschaft kurz vor der Bundestagswahl. „Aber natürlich wollen wir weiterhin unsere Projekte für Dresden mit unseren bisherigen Partnern weiterführen.“ Seine Stellvertreterin Dana Frohwieser sagt, dass eine Kooperation eben keine Ehe sei, sondern eine Zusammenarbeit, in der Partner auch unterschiedliche Meinungen haben dürfen.

Die Grünen bestreiten, die Koalitionsvereinbarung gebrochen zu haben. Denn statt einer Prozentzahl für die Beherbungssteuer stehe eine feste Summe von 8,3 Millionen Euro im Haushalt. „Und die erreichen wir auch mit sechs Prozent. Das hat das Steueramt bestätigt“, sagt Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. Zudem profitiere nicht die Hotelwirtschaft von der Senkung, sondern die Touristen, die die Gebühr zahlen müssen. „Nach wie vor haben wir mit SPD und Linken wesentlich mehr programmatische Schnittmengen“, sagt Thomas Löser, ebenfalls Fraktionsvorsitzender. Die Kooperation solle in jedem Fall weitergehen. Die Linke mahnt Grüne und SPD, die gemeinsamen Gestaltungsmöglichkeiten nicht leichtfertig aufzugeben. Sie will den Konfliktpartnern Lösungen unterbreiten, dafür soll der Kooperationsausschuss in der kommenden Woche einberufen werden.

Worüber wurde zuletzt heftig gestritten?

Zerreißproben gab es mehrere. Beim Beschluss zur Gründung der neuen Woba kam es kurz vor knapp zum Streit um die Rechtsform. Die Neuregelung der Straßenmusik verzögerte sich durch Bedenken der Linken, obwohl der Leidensdruck in der Bevölkerung hoch war. Mit dem Verkauf des Grundstückes Königsbrücker Straße 117 kam das Aus für das Wohnprojekt Elixir. Grüne und Linke stimmten gegen den Verkauf, die Mehrheit der SPD dafür. Auch im Fall der verkaufsoffenen Sonntage konnte sich die Kooperation lange nicht einigen.

Wie soll es künftig mit den Partnern weitergehen?

Dass man durchaus auch viele Gemeinsamkeiten hat, zeigen Beschlüsse der Stadtratssitzung vom Donnerstag. So gibt es jetzt den Lärmaktionsplan „Äußere Neustadt“, und städtische Gebäude sollen Solaranlagen auf den Dächern bekommen. Als wegweisend kann durchaus der Kauf der Villa Wigman bezeichnet werden. Dort sollen Proberäume der freien Szene für Tanz und darstellendes Spiel entstehen.

Profitiert jetzt die CDU von dem Zerwürfnis?

SPD-Fraktionschef Avenarius kann sich schon länger eine engere Zusammenarbeit mit der CDU vorstellen. Das hänge aber von konkreten Projekten ab, oft sei die Haltung der CDU fundamentalistisch. „Wir erhoffen uns SPD-Unterstützung bei Infrastrukturprojekten und bei der besseren Personalausstattung des gemeindlichen Vollzugsdienstes“, spricht dagegen CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser konkrete Vorhaben an. Bisher hat sich seine Partei weder richtig als Opposition etabliert, noch hat sie die Kooperation unterstützt. Was sie genau will, hat Donhauser aber noch nicht gesagt.

