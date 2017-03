Aus dem Gerichtssaal Wenn die Zeugen schweigen Ein 41-jähriger Chemnitzer soll seine Stieftochter sexuell belästigt haben. Am Ende wird er vom Gericht freigesprochen.

Wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter stand ein 41-jähriger Mann aus Chemnitz vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln. Im Sommer 2015 soll sich der Angeklagte auf einem Zeltplatz in Brandenburg, auf dem die Familie Urlaub machte, dem damals 14-jährigen Mädchen sexuell genähert haben, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Er begab sich in das Zelt, legte sich neben sie und fasste ihr unter das T-Shirt an die unbedeckte Brust. Gleiches soll sich im September 2015 im Kinderzimmer des Opfers in der Wohnung der Familie in Frankenberg wiederholt haben. Beide Handlungen wurden unterbrochen, weil die Mutter der Geschädigten nach dem Angeklagten rief.

Außerdem soll der Beschuldigte an einem Tag im November 2015, gegen 22.00 Uhr, erneut das Kinderzimmer des Opfers in der Frankenberger Wohnung aufgesucht haben. Er kniete sich neben das Bett, zog ihren Slip runter und versuchte seinen Finger in ihre Scheide einzuführen. Dann hielt er sie an den Armen fest und legte sich auf sie. Das Mädchen wehrte sich heftig. Es gelang ihr, den Angreifer wegzutreten. Sie rannte ins Wohnzimmer, wo ihre Mutter mit einem Zeugen war und erzählte ihr von dem Vorfall. So steht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Schon Anfang Dezember 2016 wurden die Vorfälle vorm Schöffengericht des Amtsgerichts Döbeln verhandelt. Damals bestritt der Angeklagte die Taten. Das Mädchen verstrickte sich in der Zeugenvernehmung in Widersprüche und auch die weiteren Zeugen konnten zur Klärung des Geschehens nichts beitragen. Alle erfuhren nur durch Gespräche mit anderen von den mutmaßlichen sexuellen Übergriffen. Gesehen hatte sie niemand. An Einzelheiten erinnern sie sich nicht.

Weil im Dezember 2016 erhebliche Zweifel an der Aussage der Geschädigten bestanden, sollte ein Experte ein Glaubwürdigkeitsgutachten des Opfers anfertigen. Ein neuer Verhandlungstermin wurde vom Gericht festgesetzt. Doch zu dem Gutachten kam es nicht. Die Geschädigte hatte als Stieftochter von ihrem Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Auch in der neuen Verhandlung tut sie das. Während ihre Mutter in der ersten Verhandlung aussagte, dass ihre Tochter in der Nacht des 7. November 2015 weinend zu ihr gekommen sei und von dem Vorfall erzählt hat, macht auch sie im zweiten Prozess von ihrem Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch. Weitere Zeugen können auch diesmal nicht zur Klärung der Taten beitragen. Niemand hat die Vorfälle beobachtet.

Zur Tatzeit gab es in der Familie erhebliche Probleme. Weil Geld fehlte, prostituierte sich die Ehefrau mit Wissen des Angeklagten in der Wohnung der Familie. Der Beschuldigte war selbstmordgefährdet. Das Ehepaar lebte in Scheidung, versöhnt sich aber gegenwärtig wieder.

Wie der Angeklagte in beiden Verhandlungen sagte, hatte er am Abend des 7. November acht Tabletten eines blutdrucksenkenden Mittels genommen und dazu zwei Flaschen Bier getrunken. Ins Kinderzimmer der Geschädigten sei er zufällig geraten, weil er durch Alkohol und Tabletten nicht richtig bei Bewusstsein war. Er glaubte, es sei das eheliche Schlafzimmer. Der Stieftochter will er nur an den Hintern gefasst haben. „So mache ich das immer bei meiner Frau“, sagte er. Passiert sei nichts. „Sie trat gleich nach mir“, berichtete er. Den Vorfall auf dem Zeltplatz und den ersten in der Frankenberger Wohnung bestritt er. „Das hat überhaupt nicht stattgefunden“, sagte er.

Ein ehemaliger Freund des Opfers sagte als Zeuge in beiden Verhandlungen, dass die Geschädigte ihm erzählt hat, dass ihr Stiefvater sie sexuell belästigt hat. Doch was genau passiert ist, weiß er nicht. „Ich habe nicht weiter gefragt. Sie sollte zur Ruhe kommen“, erklärte er. Allerdings hatte er nach der ersten Verhandlung Anzeige gegen unbekannt erstattet. Eine Person, die er nicht erkannt hatte, bedrohte ihn damals. Er sollte den Kontakt zur Geschädigten abbrechen, sonst würde er umgebracht. Der Zeuge vermutete, dass es der Angeklagte war, der ihn bedrohte. „Wer soll es sonst gewesen sein?“, sagte er.

Richterin Marion Zöllner spricht den Angeklagten frei. „Wir können uns dem Ergebnis der Verhandlung nicht entziehen“, sagte sie in der Urteilsbegründung. „Es war ein Vorfall zwischen zwei Personen. Die Beweismittel haben für eine Verurteilung nicht gereicht.“ Sie hoffe, dass nichts von dem passiert ist, was in der Anklageschrift steht.

