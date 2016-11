Wenn die Wurst aus dem Großhandel kommt Viele Fleischer kaufen inzwischen Wurst für ihre Geschäfte zu – nur, nicht jeder Kunde kann das auch sehen.

Eine prallvolle Wurst- und Fleischtheke in der Radebeuler Filiale von Matthias Münch. Was nicht aus der familieneigenen Fleischerei stammt, wie etwa die ungarische Salami, das werde auch so ausgewiesen, sagte der Betreiber. © Norbert Millauer

Abgepackte Wurst kommt bei vielen nicht auf den Tisch. Stattdessen geht es zum Einkauf zum heimischen Fleischer um die Ecke. Der bereitet die Wurst nach den Rezepten seiner Vorfahren und bietet so manche eigene Spezialität an. Gerade in Sachsen hat der Fleischer als traditioneller Handwerker einen hohen Stellenwert. Was die meisten aber nicht wissen – viele Wurstsorten kommen gar nicht vom Fleischer um die Ecke, sondern vom Großhandel wie Mega, Metro oder Edeka.

Der Tauschaer Fleischermeister Christoph Schempp hat selbst die eine zugekaufte Salamisorte aus dem Sortiment genommen, als er im Sommer den elterlichen Betrieb übernommen hat. „Wir stellen wirklich alles selbst her“, so Christoph Schempp. Natürlich könne nicht jeder Betrieb selbst schlachten, aber dass viele Fleischer heutzutage schon Wurst im Großmarkt zukaufen, geht dem Fleischer doch irgendwie gegen die Berufsehre. Ob Salami, Schinken, Leberwurst, Teewurst, Brühwurst, Leberkäse oder sogar Wiener – manches liegt inzwischen in der Theke, was nicht aus dem eigenen Hause stammt und nicht entsprechend nach Herkunft gekennzeichnet ist.

Andreas Münch, Innungsobermeister der Fleischer von Nord-Mittelsachsen, bestätigt gegenüber der SZ, dass es nicht Pflicht ist, zugekaufte Waren extra zu kennzeichnen. Einzige Ausnahme: abgepackte Wurst. Doch die komme ohnehin selten hinter die Ladentheke beim örtlichen Fleischer. Die Innung vertritt die Betriebe von Bautzen bis Leipzig. Wie viele Fleischereien in dieser Region Wurst im Großmarkt holen, statt selbst herzustellen, dazu möchte er sich nicht äußern. „Ich vermute aber, dass etwa 90 Prozent der heimischen Fleischer ihre Waren immer noch selbst produzieren“, sagt Andreas Münch.

Münchs Bruder Matthias, selbst auch Fleischermeister, betreibt zwei Radebeuler Filialen in der Bahnhofstraße und der Sidonienstraße. Münch: „Bei uns fragen die Kunden gar nicht so selten, was wir selber herstellen.“ In der gläsernen Theke zeigt der Meister auf Serrano-Schinken und zwei Sorten ungarische Salami. Die werde direkt importiert. Deshalb lasse man auch bei der Salami die Banderole dran und stelle ein Schild dahinter, auf dem eben ungarische Salami stehe. Demnächst in der Adventszeit werde auch noch belgische Leberpastete zugekauft – „die können die Belgier einfach besser“, sagt Münch.

Christoph Schempp sagt, das er auf seinem Meisterkurs fürs Fleischerhandwerk einen ganz anderen Eindruck bekommen habe. Da würden manche bis zur Hälfte der angebotenen Waren zukaufen. Allerdings nicht Geschäfte aus dem Kreis, betont er. „Viele haben gar nicht mehr die Technik im Haus“, sagt Schempp und bezweifelt, dass tatsächlich 90 Prozent der Handwerker rundum noch selbst Hand anlegen.

Doch belegen kann keiner von beiden irgendwelche Zahlen – wegen der fehlenden Kontrollen und Kennzeichnungspflicht. Genau die mahnt Christoph Schempp an, damit sich Handwerk auch weiterhin von industrieller Produktion im Laden unterscheidet.

Obermeister Andreas Münch sieht dafür keinen Bedarf. Unter Fleischern ist das längst gängige Praxis, dass die überhaupt zur Sprache kam, liegt nur daran, dass der Tauschaer bei der Betriebsübernahme nicht der Innung beitreten wollte – aus eben diesen genannten Gründen.

Dort hatte man ihm den Schritt offenbar übelgenommen, Stammtischgerüchte machten die Runde, Schempp sei gar kein Meister und deshalb nicht in der Innung Mitglied. „Für solches Gerede habe ich kein Verständnis, wir haben vier, demnächst fünf Fleischermeister im Betrieb und das ist für jeden nachprüfbar“, so Schempp.

Dass Schempp mit seiner Einschätzung der Branche recht haben könnte, bestätigt auch Mega-Fleisch-Chef René Kokott. Dresdens Marktleiter ist dieser Trend wohl bewusst, diplomatisch sagt er: „Von der Gastronomie allein könnten wir nicht leben.“

Die Mega ist das Fach-Zentrum für die Fleischerei und Gastronomie. Rund 35 000 Produkte gibt es in dem 7 000 Quadratmeter großen Markt in Dresden-Pieschen. Matthias Münch: „Freilich steht bei uns auch der Fachgroßhandel Mega vor der Tür. Wir kaufen dort zum Beispiel Milch, Nudeln, Verpackungsmaterial, aber eben keine Wurst.“

