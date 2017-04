Wenn die Wismut baut … … heißt das, dass sie noch länger in Königstein bleiben wird. Neben einem Bürogebäude ist auch ein Endlager geplant.

Sie mauerten die symbolische Kassette, samt einer aktuellen Ausgabe der Sächsischen Zeitung, in das Fundament des neuen Gebäudes ein (v.l.): Heiko Weigel, Leiter Bau und Umwelt im Landratsamt, die Wismut-Geschäftsführer Stefan Mann und Rainer Türmer, der Königsteiner Standortleiter Carsten Wedekind und der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig.

So wird das neue Gebäude einmal aussehen.



Von einem einmaligen Vorgang in der Geschichte der Wismut GmbH sprach Geschäftsführer Stefan Mann. „Ein Neubau ist für die Wismut etwas ganz Besonderes. Sonst reißen wir ja nur ab“, sagte er bei der Grundsteinlegung zu einem neuen Haus auf dem Leupoldishainer Wismut-Gelände. 9,3 Millionen Euro kostet das zweistöckige Gebäude. Mitte 2018 sollen dort Büros, Labore, Umkleiden für die Mitarbeiter und ein Lager für die Technik einziehen. Das charakteristische u-förmige gelbe Haus am Eingang der Wismut soll ab 2020 abgerissen und die Fläche wieder begrünt werden.

Denn auch die Renaturierung gehört zu den Aufgaben der bundeseigenen Wismut-GmbH, die 1991 gegründet wurde, um die Schäden an den sieben früheren Wismut-Stätten in Thüringen und Sachsen zu beseitigen. 6,2 Milliarden Euro sind aus Steuermitteln des Bundes seitdem geflossen. Fast eine Milliarde war es bisher in Königstein.

Von dem Geld wird auch eine neue komplexe Flutwasseranlage gebaut. Ihre Steuerungstechnik soll ebenfalls in den Neubau kommen. Bisher sind etwa zwei Drittel der früheren Uran-Grube geflutet. „Wir halten den Wasserpegel stabil bei fast 140 Metern über Normalnull“, sagte der Königsteiner Standortleiter Carsten Wedekind. Immer noch pumpt die bestehende Anlage acht Milligramm Uran mit jedem Liter Wasser aus dem einstigen Bergwerk an die Oberfläche. Zum Vergleich: In der Region hat die Elbe einen natürlichen Urangehalt von etwa 0,001 Milligramm pro Liter. Maximal wären 0,03 Milligramm erlaubt. Das Uran muss entweder eingelagert werden – oder abtransportiert. „Wichtig ist, dass es nicht ins Grundwasser gelangt“, so Wedekind. Deshalb halten die Mitarbeiter der Wismut den Pegel in der Grube seit vier Jahren auf demselben Niveau. Dafür wenden sie viel Energie auf: Im vergangenen Jahr wurden 3,4 Milliarden Liter Wasser durch den Schacht gepumpt. Dabei hat es etwa 20 Tonnen Uran ausgeschwemmt.

Das Wasser wird gereinigt und dann in die Elbe geleitet. Das Uran wird – in Schlamm gebunden – in ein Silo auf dem Gelände gebracht. Alle zwei Jahre holen es Lkws ab und transportieren es in eine tschechische Uranfabrik. „Dort wird unser Uran dem Brennstoffkreislauf zugeführt“, sagte Wismut-Chef Stefan Mann.

Umweltschutz vor Profit

Die Transporte seien ungefährlich. „Erstens kommt das Uran nicht durch den Metallcontainer, weil es sich nicht erhitzt. Zweitens könnte es selbst bei einem Unfall nicht ins Grundwasser gelangen, weil es im Schlamm gebunden ist.“ Im vergangenen Jahr haben die 44 Tonnen Uran, die die Wismut verkaufen konnte, etwa 750 000 Euro eingebracht. Insgesamt konnten seit der Wende rund 2 000 Tonnen Uran aus Königstein weitergenutzt werden. „Das, was die Wismut in Königstein in ihre Technik investiert, übersteigt die Erträge aber bei Weitem“, sagte Stefan Mann. Das komplizierte Verfahren wende man nicht für den Profit an, sondern für den Umweltschutz.

Doch wenn demnächst der Urangehalt im Wasser weiter sinkt, soll das radioaktive Metall nicht mehr aus Königstein abtransportiert werden. Neben der großen Schüsselhalde, die bis 2025 vollständig abgedeckt und wieder begrünt sein könnte, soll bis Ende dieses Jahres ein Sonderbereich entstehen. Dort will die Wismut den Uranschlamm künftig lagern. Wenn 2020 planmäßig die neue Wasser-Aufbereitungsanlage ans Netz geht, wird der kontaminierte Schlamm ab dann vollständig in Königstein bleiben. „Die neue Wasseranlage ist für 30 Jahre geplant“, sagte Carsten Wedekind. Selbst wenn die Anlage dann nur noch überwacht und kontrolliert werden muss – wann der letzte Wismut-Mitarbeiter aus Leupoldishain abzieht, ist völlig offen.

Eine Vision aber eint alle, die sich mit dem Gelände befassen: In einigen Jahrzehnten soll vom früheren Bergbau so gut wie nichts mehr zu sehen sein. Dafür könnte Neues entstehen. Ein Gewerbegebiet für Königstein auf dem Wismut-Gelände ist im Gespräch. Das Haus, das die Wismut jetzt baut, wäre dafür jedenfalls geeignet.

