Wenn die Waschanlage nervt Im Gorbitzer Wohngebiet werden Autos geputzt. Die Regeln der Stadt dafür sind den Anwohnern nicht streng genug.

Michael Kubitz und Frank Werner ärgern sich über die Waschanlage an der Hirtenstraße. Die beiden Gorbitzer wohnen direkt gegenüber und fühlen sich vom Lärm gestört. © Sven Ellger

Es zischt, es brummt, es rauscht, es pulsiert – lauter und lauter, länger und länger. Tag für Tag müssen Anwohner an der Hirtenstraße mit dieser Geräuschkulisse leben. Anfang der 1990er-Jahre wurde hier, mitten im Wohngebiet, eine Waschanlage gebaut. Mit den Folgen haben nun die Anwohner zu kämpfen. „Wenn es jetzt wärmer wird, wird es wieder schlimm“, sagt Michael Kubitz. Den Frühling nutzen viele, um das Auto zu säubern. Der 48-Jährige wohnt schon immer in dem hübschen Häuschen an der Straße. Mit der permanenten Belastung vor der Haustür will er nun nicht mehr leben.

So wie ihm geht es auch anderen Nachbarn. Einige Grundstücke sind nur eine enge Straße von der Anlage getrennt. Hier können Autobesitzer selbstständig waschen, polieren und saugen. „Was fehlt, sind angemessene Öffnungszeiten“, sagt Martina Schulze. Offiziell öffnen darf die Anlage Montag bis Sonnabend 6 bis 22 Uhr. Das bestätigt die Stadtverwaltung. Doch in der gesamten Anlage fehlen Tafeln mit diesen verbindlichen Zeiten.

Eine Eisenkette schützt das Grundstück, wenn geschlossen ist. Die habe der Besitzer erst auf Drängen der Anwohner installiert, sagen sie. Und machen weitere Vorwürfe. Verbindliche Regeln, wann die Kette die Zufahrt versperrt, gebe es nicht. Teils sei sie auch nach 22 Uhr noch nicht geschlossen gewesen. „Und die Baugenehmigung wurde 1992 mit anderen Auflagen erteilt“, sagt Martina Schulze. Demnach war damals die Rede von einer maximalen Öffnung von 7 bis 19 Uhr.

Der Betreiber sieht die Sache anders. Nach Kontaktaufnahme der Sächsischen Zeitung kommt er zu einem Treffen vor Ort. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Der Streit mit den Anwohnern setzt ihm zu. Er wohnt nicht weit entfernt. Seine Kritiker sind gleichzeitig seine Nachbarn. Auch deswegen gibt er Auskunft. Nur wenige Male sei es vorgekommen, dass die Kette abends vergessen wurde, sagt er. Und entschuldigt sich dafür.

Sonst ist er sich keiner Schuld bewusst. Die erweiterten Öffnungszeiten genehmigte die Stadt bereits 1997, fünf Jahre nach der Öffnung der Anlage. Die Mitarbeiter im Umweltamt stimmten dabei erst zu, nachdem vor Ort die Lärmbelastung gemessen wurde. „Damals war hier sogar noch mehr los als jetzt“, sagt der Betreiber. Demnach habe er in den 90er-Jahren 100 000 Autos pro Jahr in der Anlage registriert. Heute sind es noch 25 000.

Einen Schlüssel zur Kette haben auch die Bewohner direkt gegenüber der Anlage. Genau wie der Sohn des Betreibers. Der wohnt nebenan. So sei gewährleistet, dass die Schließzeiten eingehalten werden. „Wenn ich vor 22 Uhr nach Hause komme und es regnet, mache ich auch schon mal vorher zu“, sagt der Betreiber. An den Sonnabenden öffne er erst um 7 Uhr die Kette. Das würde gegen Schilder mit Öffnungszeiten sprechen. Darauf würden sich seine Kunden dann schließlich verlassen.

Im städtischen Umweltamt sind Beschwerden zur Anlage bekannt. Zuletzt hatte die Behörde 2011 ein Bußgeld verhängt. Vorausgegangen war eine Kontrolle der Öffnungszeiten. Der Betreiber wurde zudem aufgefordert, den Zugang zum Objekt während der Schließzeiten zu versperren. Daraufhin montierte der die Kette. So können sich in den Nachtstunden dort keine Autofahrer treffen. Auch das hatte Lärm gemacht. Im vergangenen Sommer hat es eine weitere Lärmmessung gegeben. Darauf hatte Anwohner Michael Kubitz gedrängt. Deshalb wurde von seinem Wohnzimmerfenster aus gemessen. Ergebnis: Grenzwerte für den Lärm wurden nicht überschritten. Allerdings vermuten die Experten im Umweltamt, dass die Nachbarhäuser weitaus größerer Belastung ausgesetzt sind. Sie empfehlen eine erneute Messung für die Häuser mit den Nummern 21, 23a und 23b. Das jedoch müssen deren Bewohner separat beantragen. „Erst dann können durch die Behörde weitere rechtliche Schritte geprüft werden“, heißt es in dem Schreiben an Michael Kubitz.

An den Sonntagen darf die Anlage übrigens nicht öffnen. Die ansonsten gültige Ausnahmeregelung gilt hier nicht. Nur Waschstraßen in Gewerbegebieten und an Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen laufen. „Das will ich auch gar nicht“, sagt der Betreiber. Den Sorgen der Anwohner verschließt er sich nicht. „Ich versuche viel“, sagt er. So habe er bei Kunden, die beim Putzen laut Radio hören, schon öfter die Polizei geholt. Die Beleuchtung gegen Diebe in der Nacht wurde auf LED-Technik umgerüstet. Mit eigenen Lärmmessern überprüft er die Lautstärke der Anlage. Auf dem Grundstück des Sohnes wachsen nun Koniferen. Sind die groß genug, könnte das ebenfalls Lärm abhalten.

„Ziel ist nicht die Schließung der Anlage. Sie soll dem Umfeld angepasst sein“, sagt Michael Kubitz. „Schließlich sind wir Nachbarn.“ Das sieht auch der Betreiber so. Andere Öffnungszeiten wird es trotzdem nicht geben.

zur Startseite