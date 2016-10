Wenn die Straße kocht Zum Auftakt der Heizperiode rufen Hunderte Dresdner bei der Drewag an. Da gibt es auch ganz tückische Störungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Meister Hans-Jörg Brandt ist mit seinen Leuten bei Fernwärmestörungen schnell vor Ort. Die Aufträge kommen übers Tablet. Brandt steht vor dem Umpumpfahrzeug. Damit kann bei nötigen Instandsetzungen das 120 Grad heiße Wasser in der Fernwärmeleitung abgekühlt und dann abgelassen werden. © SZ/Peter Hilbert Meister Hans-Jörg Brandt ist mit seinen Leuten bei Fernwärmestörungen schnell vor Ort. Die Aufträge kommen übers Tablet. Brandt steht vor dem Umpumpfahrzeug. Damit kann bei nötigen Instandsetzungen das 120 Grad heiße Wasser in der Fernwärmeleitung abgekühlt und dann abgelassen werden.

So dampfte das heiße Wasser in der Baugrube auf der Seidnitzer Augustusbergstraße.

Hinter Hans-Jörg Brandt liegt eine heiße Woche. Der 54-jährige Meister von der Drewag Netz ist für die Beseitigung von Störungen im Fernwärmenetz zuständig. Nach dem Beginn der Heizperiode ist für ihn und seine Kollegen derzeit eine Hochzeit. Klingelt das Störungstelefon an normalen Wintertagen bis zu 100-mal, kommen in der Übergangszeit seit Mitte September täglich doppelt so viele Anrufe. So auch der am letzten Dienstag, 10.35 Uhr. Die Seidnitzer Augustusbergstraße ist kochend heiß. Im unterirdischen Absperrschieber der Fernwärmeleitung brodelt es.

Sofort bekommt Meister Brandt die Meldung aus der Zentrale über seinen Tablet-PC. „Ich habe mich gleich ins Auto geschwungen und bin hingefahren“, berichtet er. Empfangen wird der Spezialist vom dampfenden Straßendeckel überm Schieber. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Mit seinem Meisterkollegen Jens Wünsche vom Leitungsnetz stimmt er die nächsten Schritte ab. Die Straße wird gesperrt, die Drewag-Monteure und die Fachleute der Spezialfirma werden rangeholt.

Wie sich herausstellt, ist die Entlüftungsarmatur undicht. 120 Grad heißes Wasser schießt heraus. Der Leitungsabschnitt wird abgesperrt. Jetzt kommt das mittlerweile herangerollte Drewag-Spezialfahrzeug zum Einsatz. Mit einem Umpumpaggregat wird nur 60 Grad warmes Wasser aus der Rücklaufleitung gepumpt und noch kaltes Wasser zugegeben. Mit 30 Grad fließt die Füllung letztlich in den Gully. Die Baugrube wird aufgebaggert. Dann sprühen Funken. Zuerst, als die kaputte Armatur mit dem Trennschleifer gelöst, und später, als die neue angeschweißt wird. „Das alles war in zweieinhalb Stunden geschafft“, sagt Brandt. „Es ist hervorragend gelaufen. Das hat die Firma gut gemacht.“ Abends um sechs werden die betroffenen fünf Wohnblocks wieder beheizt. Das ist Alltag für Meister Brandt und seine Kollegen.

Gesperrt bleibt die Augustusstraße aber weiter. Messtechniker haben festgestellt, dass die Leitungsanschlüsse gewechselt werden müssen. Die Isolierung am Rohr aus Kunststoffschaum ist durch das heiße Wasser feucht und somit unbrauchbar.

Im Notfall nach zwei Stunden vor Ort

Kaputte Pumpen oder undichte Stellen an Leitungen sind typische Störungen, die derzeit von Bürgern gemeldet werden, erläutert Bernd Lehmann. Mit seinem 99-köpfigen Team ist der Abteilungsleiter bei der Drewag Netz für den Betrieb des Fernwärmesystems zuständig. Allerdings kommt es auch vor, dass der Notschalter der Heizkesselanlage im Haus mit dem Lichtschalter verwechselt wird. Dann geht nichts mehr. „Am Ende will es keiner gewesen sein“, berichtet er aus der Praxis.

Allerdings kommen auch die Anrufe, weil die Heizung bei kälteren Temperaturen erst zeitverzögert reagiert. „Die Regler der Kompaktstationen in den Häusern schalten aber erst um, wenn es zwei bis drei Tage kälter ist“, erklärt der Fernwärmechef. Denn sonst würde die Heizung bei jeder leichten Schwankung der Außentemperatur zuschalten und nur unnötig Energie verbrauchen.

Bei starker Kälte haben die Drewag-Kraftwerke mit 812 Megawatt (MW) eine ausreichende Spitzenleistung, um Dresdner Häuser zuverlässig beheizen zu können. Am 22. Januar, der mit minus acht Grad der kälteste Tag in diesem Jahr war, lag die bisherige Höchstleistung bei 646 MW. In der vergangenen Woche waren bei acht Grad 290 MW nötig. Für den Fall der Fälle sind fünf Anlagen- und Netzmonteure der Drewag im täglichen Bereitschaftsdienst eingesetzt. Bei Störungen müssen sie binnen zwei Stunden am Einsatzort sein. „Oft sind sie aber wesentlich schneller“, sagt Lehmann. Ganz flott müssen sie sein, wenn 90 Grad heißes Wasser aus undichten Stellen kommt. „Dann muss schnell gehandelt werden, um größeren Schaden zu verhindern.“

Ausgezahlt hat sich, dass alle 60 Anlagen- und Netzmonteure mit modernen Tablets ausgestattet sind. Sie bekommen ihre Aufträge aus der Zentrale, haben alle Daten und können handeln. Sind die Fachleute beispielsweise bei planmäßigen Arbeiten eingesetzt, eilen sie dann zur Beseitigung einer Störung. Dabei zahlen sich die Investitionen ins Leitungsnetz aus. Obwohl das in diesem Jahr 14 Kilometer wächst, ist im Vergleich zu 2015 die Zahl der bisherigen Störungen bis Ende September mit 137 gleich geblieben.

zur Startseite