Wenn die Stadt sich selber feiert Es wird wieder voll werden beim Stadtfest, aber es gibt einen Shuttleservice. SZ-Redakteure verraten ihre Highlights.

In den Abendstunden bleibt beim Stadtfest auf dem Theaterplatz kaum ein Fleck frei. Hier sorgt am Sonnabend Max Giesinger für Stimmung. © PR/Michael Schmidt

Über 500 000 Menschen werden ab Freitag beim Stadtfest erwartet. Mittelalter-Markt, Bands und Musik, Spaß und Spiel für die Kinder und allerlei Leckereien warten. Wer stressfrei feiern will, muss bei der Anreise einiges beachten.

Verkehr: Ab Donnerstag ist die Innenstadt autofrei

Erste Sperrungen hat es bereits am Dienstag rund um die Semperoper gegeben. Am Mittwoch kam der Parkplatz an der Carolabrücke dazu. Der ist bis Montag, 12 Uhr, nicht mehr nutzbar. An diesem Donnerstag wird es nun richtig eng. Dann geht auf der Sophienstraße und der Zufahrt zum Terrassenufer, der Fläche zwischen Kathedrale und Schloss, dem Schloßplatz, der Augustusstraße, dem Terrassenufer, Schloßstraße und Seestraße nichts mehr. Buden, Bühnen und Attraktionen werden aufgebaut. Ab Freitag ist zudem die Pieschener Allee ab der Weißeritzstraße bis zur Kreuzung Messering gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Unter anderem sollen Autofahrer auf die Wilsdruffer und die Magdeburger Straße ausweichen. Bis Montag, 12 Uhr, soll der Spuk vorbei sein. Dann werden Straßen und Plätze wieder freigegeben.

Was SZ-Redakteure am Stadtfest mögen zurück 1 von 6 weiter Henry Berndt: Die ganze Stadt im Blick Die Aussicht auf einen Rummelbesuch zum Stadtfest kann nicht nur bei Kindern für einen plötzlichen Stimmungsaufschwung sorgen. Auch für die Eltern ist das ein empfehlenswerter Stopp, wartet auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee doch neben Zuckerwatte und Karussell auch ein 50 Meter hohes Riesenrad. Von ganz weit oben bietet sich ein wunderbarer Blick auf eine leuchtende Stadt in Feierlaune. Und womöglich entdecken Sie dabei gleich noch das ein oder andere versteckte Highlight. Julia Vollmer: Trampolin fürs Kind – Kaffee für Mama „Guck mal, Mami!“ Wer ein Kind hat, hört dies um die hundert Mal am Tag. Noch öfter und euphorischer, wenn es irgendwo Trampoline, Hüpfburgen und andere Bespaßungen für den Nachwuchs gibt. Wer seine Kinder am Wochenende auf dem Stadtfest mit einer Runde Hüpfen glücklich machen will, sollte am Altmarkt vorbeischauen. Da gibt es auf der ganzen Fläche Raum zum Toben. Und die Eltern? Die können sich einen Kaffee holen und ihre Nasen in die hoffentlich scheinende Sonne halten. Stefan Becker: Dampfschiff-Fest Smoke on the Water – Fire in the Sky: Wenn die neun historischen Schaufelraddampfer am Samstagabend in Formation das Blaue Wunder passieren, zünden die Pyrotechniker ihre Raketen und Fontänen – mehr Spektakel auf der Elbe geht nicht. Stellt sich bloß die Frage: mittendrin oder nur dabei? Ich empfehle zum optimalen Dampfablassen erst die Shows an Land mit fetziger Folkmusic rund um die historischen Vehikel auf Eisenrädern und später eben den Gang an Bord – Stadtfest ahoi. Sarah Grundmann: Ein Idyll aus vergangenen Zeiten Ich gebe zu, dass ich kein besonders großer Freund von Stadtfesten bin. Zu laut, zu grell, zu viele Betrunkene. Doch im Mittelalter-Dorf kann man diesem Trubel entgehen, in ein Idyll aus vergangenen Zeiten eintauchen. Am Fuße der Marienbrücke ertönen sanfte Dudelsack-Klänge, sorgen Gaukler für Unterhaltung und zeigen Handwerker ihr Können. Bei deftigem Schweinebraten und Honigwein können Ritter-Kämpfe und Feuerschlucker beobachtet werden – ein Stadtfest, wie ich es mag. Kay Haufe: Gänsehaut bei City Die Jungs haben schon ein paar Lenze angesammelt, aber welche Rolle spielt das, wenn ihre Musik gut ist? Wenn

City am Freitagabend ab 21.30 Uhr auf der Bühne vor der Semperoper steht, wird der Theaterplatz voll sein. Die Fans sind textsicher, nicht nur bei „Am Fenster“ oder „Casablanca“. Da wird so manche Erinnerung an Jugendzeiten wach werden, als man in jeder Textzeile auf versteckte Botschaften wartete. Wer danach noch Lust hat, was völlig anderes anzuhören, bleibt bei Stereoact dabei. Annechristin Bonß: Bunte Knallerei zum Festabschluss Das Beste kommt zum Schluss. Wenn am Sonntag das Stadtfest zu Ende geht, steht einer der Höhepunkte noch aus. 22Uhr beginnt das große Feuerwerk. Es wird von der Wiese neben der Augustusbrücke abgefeuert. Wer gut sehen will, sucht sich am besten einen Platz auf dem Altstädter Ufer. Hobbyfotografen sollten sich lieber auf der anderen Seite positionieren, um Feuerwerkskunst und Stadtsilhouette mit auf das Bild zu bekommen. Geheimtipp: Gute Sicht gibt es auch von Carola- und Albertbrücke.

Anfahrt: Sonderschichten für Bahn- und Busfahrer

Mit dem Auto zum Stadtfest? Lieber nicht. Nicht nur wegen der zahlreichen Sperrungen wird es wohl eng rund um die Innenstadt. Auch die wilde Parkplatzsuche der Unbelehrbaren macht Stress. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) setzen deshalb mehr Bahnen, Busse und S-Bahnen ein. Unter anderem sind zusätzliche S-Bahnen nach Meißen und Pirna unterwegs. In den Nächten zum Sonnabend und zum Sonntag fahren die letzten S-Bahnen nach Meißen erst um 0.30 Uhr und 1 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof, nach Pirna starten die S-Bahnen um 1.29 Uhr und 1.59 Uhr. Für die späte Heimreise in die Region sorgen außerdem die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital fahren abgestimmt auf die Postplatztreffen der Verkehrsbetriebe um 1.15 Uhr und 2.25 Uhr. Vor Ort auf dem Fest gibt es Infos zum Fahrplan vom VVO an der Wilsdruffer Straße an der Ecke zur Galeriestraße. Die DVB schicken ihre Fahrzeuge ebenfalls öfter in der Nacht durch die Stadt. Für die Linien 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 und 44 sowie die 62, 75 und 94 gilt ein Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten bis 1.30 Uhr und am Sonntag bis 23 Uhr.

Parken: Extra-Service für Autobesitzer von außerhalb

Nicht nur Straßen, sondern auch einige Parkplätze können am Wochenende nicht benutzt werden. Davon betroffen sind die Flächen an der Schießgasse und am Volksfestgelände sowie der Busparkplatz unter der Carolabrücke. Gäste von außerhalb müssen trotzdem nicht lange nach einem Stellplatz suchen. Sie können in diesem Jahr erstmals ganz bequem den Parkplatz auf dem Messegelände an der Flutrinne nutzen. Das kostet 4 Euro pro Tag. Die Zufahrt ist über die Magdeburger Straße möglich. Von dort gibt es einen kostenlosen, barrierefreien Shuttleservice direkt zum Stadtfestgelände.

