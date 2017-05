Wenn die Stadt eine Turnhalle anmietet Die Stadt dachte, dass sie die Turnhalle an der ersten Grundschule nicht braucht. Eltern sehen das ganz anders.

Großenhains älteste Turnhalle von 1863 wurde 2003 saniert – 2009 traten weitere erhebliche Baumängel zutage. Die Halle wurde saniert, aber dann an Private verkauft. Die Stadt wollte sie nicht. © Kristin Richter

Es waren die Eltern von Gymnasiasten, die das Thema Grundschule Schubertallee wieder ins Rollen brachten. Der Grund: Ihre Kinder sind durch die Turnhallen-Situation der Nachbarn unmittelbar betroffen und wollen das nicht mehr hinnehmen. Denn ihre Kinder müssen bis zur Rödertalhalle zum Schulsport – obwohl die Sporthalle am Gymnasium gleich am Schulbau anschließt, die Mädchen und Jungen müssten nur wenige Schritte nach nebenan gehen. Doch die Halle ist größtenteils belegt – mit den Grundschülern, die keine eigene Halle mehr haben. Nun wurde den Eltern am Gymnasium sogar angekündigt, der Unterricht müsste wegen des Andrangs in den Großenhainer Sportstätten im nächsten Jahr teilweise bis 16.45 Uhr verlegt werden. Das sorgt nun für Unmut.

Denn seit die frühere Turnhalle an der Grundschule 2009 wegen Baumängeln dichtgemacht wurde, nutzen die Grundschüler die Nachbarhalle vom Gymnasium und die Walter-Kretzschmar-Halle. Dabei hätte die Stadt Großenhain die Chance gehabt, die frühere Landkreis-Halle sogar zu übernehmen. Doch die lehnt mit Blick auf die Schülerzahlen ab. Der Landkreis sanierte die Halle und verkaufte sie daraufhin an das Küchenstudio Börner – die Stadt schlug ihr Vorkaufsrecht aus.

Als dann noch der Einzugsbereich der Schule verkleinert wurde, mutmaßte mancher schon, die Schule würde nicht auf Dauer bestehen. Doch die Stadt beruhigt: „Die Grundschule Schubertallee hat langfristig Bestand. Sie ist im derzeit gültigen Schulnetzplan des Landkreises Meißen bis zum Schuljahr 2021/22 sowie im Schulreport der Bildungsagentur Dresden mit einer langfristigen Prognose bis zum Schuljahr 2037/38 dauerhaft enthalten“, schreibt Rathaussprecherin Diana Schulze. In den letzten Jahren sind auch erhebliche finanzielle Mittel in die Sanierung der Schule geflossen, wie Schulhof und Brandschutz.

Bis zum Jahr 2022 ist außerdem eine grundlegende Sanierung der Grundschule geplant. Der Schule, die nach der Wende übrigens als Erste saniert wurde. Wenn dem so ist, müsste sich auch das Sportproblem lösen lassen. Ute Börner hatte der Stadt schon 2014 ein Angebot zur Anmietung der Turnhalle für die Grundschule gemacht. Die Stadt hat es abgelehnt, da – so die Stadt wörtlich – „die Gesamtkapazitäten für den Schulsport in den Sporthallen der Stadt Großenhain ausreichend waren und sind.“ Es stehen in Großenhain und Zabeltitz sieben Sporthallen für den Schulsport zur Verfügung. Die Schüler der Schubertallee müssten zwar weiter laufen und auch ihre Unterrichtszeiten teilweise nach hinten verschieben, aber das sei vertretbar. Anders als bei Schulwegen gibt es für Turnhallen-Wegezeiten keine gesetzlichen Vorgaben – außer die Machbarkeit des Schulbetriebs.

Die Stadt verweist deshalb ihrerseits auf die Sportlehrer, die das so im O-Ton „schon unter sich organisieren“. Ob das auf Dauer reicht? Es wird demnächst jedenfalls einen erneuten Vor-Ort-Termin von Börners und Mitarbeitern der Stadt geben, um das Thema nochmals zu diskutieren. Das Ganze wäre nur dann denkbar, so die Stadt, wenn die baulichen Voraussetzungen wie Brandschutz erfüllt würden und auch die Folgen für die Auslastung anderer städtischer Sporthallen klar seien. Diese Prüfungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. „Das Ergebnis ist vollkommen offen“, so Diana Schulze abschließend.

zur Startseite