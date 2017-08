Wenn die Sehkraft nachlässt In Strehla klären Experten zu Augenkrankheiten auf – und geben Betroffenen Tipps.

Wer Probleme mit den Augen hat oder zu haben glaubt, kann sich am Mittwoch, 9. August, auf dem Marktplatz in Strehla Rat holen. Von 10 bis 15 Uhr parkt dort das Beratungsmobil „Blickpunkt Auge“. Vor Ort können sich Besucher am Beratungs- und Bibliotheksmobil kostenlos darüber informieren, welche Angebote und Leistungen für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zur Verfügung stehen, und wie sie genutzt werden können. Berater von Blickpunkt Auge beantworten Fragen zu den häufigsten Augenerkrankungen, geben einen Überblick über Sehhilfen und andere Hilfsmittel sowie Reha-Maßnahmen. Zudem gibt es Beratung zu möglichen rechtlichen und finanziellen Ansprüchen. Die Berater vor Ort geben außerdem Tipps und Hilfen für Freizeit und Alltag, etwa zu Büchern für Leser mit Seheinschränkungen, von denen einige auch im Beratungsmobil verfügbar sind. (SZ)

Für eine persönliche Beratung ist eine Terminvereinbarung nötig. Ansprechpartnerin: Liane Völlger, E-Mail: sachsenmobil@blickpunkt-auge.de, Telefon: 0341 7113201 oder 0174 9623998.

