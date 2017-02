Wenn die Pfunde wuchern Das große Hungern: Wie sich sinnvoll Gewicht verlieren lässt und warum Diät oft nicht hilft.

Das Thema ist ein heikles, überaus sensibles, stammt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Lebensführung oder auch Lebensweise. Irgendwie passend! Ohne Diät, so hat es zumindest den Anschein, ist Lebensführung kaum noch möglich.

Was es nicht alles gibt: Low Carb, Alkaline-, Steinzeit- und Sternzeichen-Diät, eine namens Pape, dazu Trennkost, die Kushi- sowie die Säure-Basen-Diät, eine mit viel Eiweiß, eine möglichst ohne, zudem hat gefühlt jede Fitness- und Frauenzeitschrift eine eigene und nicht zu vergessen der Klassiker, wenn gar nichts mehr geht: FdH.

Friss die Hälfte ist tatsächlich ein probates Mittel, wenn es um einen der meist genannten Vorsätze geht: Abnehmen. Denn das Prinzip ist im Grunde genommen ein simples. Wer Gewicht verlieren will, muss mehr Kalorien verbrauchen als zunehmen oder eben weniger Kalorien zunehmen als verbraucht werden. Beides hängt eng zusammen, und doch gibt es eine Tendenz. Die Mehrzahl der Diät-Befürworter entscheidet sich für Variante zwei. Es wird auf Essen verzichtet, meistens im großen Stil. Ob das dann gesunde Ernährung ist, spielt kaum eine Rolle. Abgerechnet wird auf der Waage. Und wenn die Kilos schwinden, ist alles gut – bis der Jojo-Effekt einsetzt, die Resignation und trotzdem irgendwann das Hunger-Diktat von vorn beginnt.

Abnehmen allein, das erklärt der Sportarzt Axel Klein, ist ja tatsächlich auch ein schwieriges Unterfangen. „Durch das Überangebot an energiereichen Lebensmitteln verbraucht der Mensch mit seinen Alltagstätigkeiten nicht mehr genug der aufgenommenen Energie“, erklärt Klein. Die Folge: Irgendwann nimmt man zu, von der verminderten Fitness und einem unentspannten Verhältnis zu sich und seinem eigenen Körper ganz zu schweigen.

Mit mehr Bewegung und der einen oder anderen Sporteinheit lässt sich das ausgleichen, idealerweise sogar umkehren: also ab- statt zunehmen. Denn bei aktiven Menschen ist auch der tägliche Grundumsatz an Kalorien – abhängig von Alter, Gewicht und Trainingszustand – ein höherer. Dass durch vermehrte Aktivität die Muskeln angesprochen werden und sich das Gewebe strafft, sind nette Nebeneffekte.

Um sich die eigene Ernährung jedoch überhaupt mal bewusst zu machen, hilft ein Essensplan. Das verlangt nicht mehr als eine Woche lang aufzuschreiben, was man wie und wo isst. Und natürlich wie viel. Da wird manches Problem sofort offensichtlich: die Süßigkeiten zwischendurch, das gehetzt vertilgte Mittagessen oder auch die Chipstüte kurz vorm Schlafengehen.

Problematisch ist zudem, dass sich viele auch zu viel vornehmen. Ein halbes Kilogramm Gewichtsverlust pro Woche hält Tell Wollert, Personal Trainer mit der Lizenz als Ernährungsberater, für realistisch. Und er plädiert dafür, immer nur eine der mutmaßlich ungesunden Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Die Schokocreme zum Frühstück weglassen, mittags die Cola oder am Abend das zweite Glas Rotwein. Routine wird ohnehin erst etwas, erklärt er, wenn man es 21 Tage am Stück wiederholt – oder eben nicht mehr tut.

Oft werde auch Hunger mit Durst verwechselt, beides hat schließlich die gleichen Symptome. Statt zu essen genügt in vielen Fällen aber ein Glas Wasser.

Grundsätzlich wird der Sportarzt. Demnach seien 70 Prozent der über 40-Jährigen übergewichtig – wenn man die Body-Mass-Index-Tabelle als Grundlage nimmt. Der sogenannte BMI wird aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat berechnet. Bei Wladimir Klitschko zum Beispiel – 1,98 Meter groß, 112 Kilogramm schwer und so etwas wie ein Prototyp für gutaussehende Männer – liegt der BMI bei 28,5, die Grenze vom Normal- zum Übergewicht indes bei 26,0. „Die Frage, die dahintersteckt, ist: Brauche ich also überhaupt eine Diät, oder gehe ich nur einem Trend nach? Reicht nicht einfach mehr Bewegung?“, so Klein.

Auf die Proportionen kommt es an

Er hält den WHR-Wert (Waist-Hip-Ratio), also das Verhältnis von Bauch- zu Hüftumfang, für geeigneter. Denn Hüftfett sei aus medizinischer Sicht verträglicher als ein dicker Bauch. „Am Ende kommt es immer auch darauf an, die Körperkomposition im Auge zu behalten, dass die Proportionen stimmen“, sagt Klein.

Auch diese alte Faustformel hilft: Körpergröße in Zentimeter minus 100 gleich Gewicht in Kilogramm. Wissenschaftlich ist das zwar nicht korrekt, aber immer noch eine gute Hausnummer. Generell gilt: Wer abnehmen will, sollte sich bewegen, die Ernährung beachten – nicht hungern.

Ein Patentrezept gibt es ohnehin nicht, betont Angie Küng, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin in Dresden. Doch sie formuliert Grundregeln: zwei bis drei Liter täglich trinken, am besten Wasser, das Frühstück eher als Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweiß gestalten, Mittagessen und Abendbrot dagegen mehr auf Eiweißbasis und kein Essen zwischen 22 und 6 Uhr. Viel konkreter geht es kaum.

Denn Lebensmittel sind wie Trainingsinhalte – Menschen reagieren unterschiedlich darauf und jeder hat andere Vorlieben.

