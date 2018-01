Wenn die Nase pausenlos trieft Für Pollenallergiker brechen im Frühling schlimme Zeiten an. Die Pirnaer Klinik klärt auf, wie so etwas getestet und behandelt wird.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Frühjahr bringt den Pollenallergikern nicht nur schöne Blütenpracht. © dpa Das Frühjahr bringt den Pollenallergikern nicht nur schöne Blütenpracht.

Dr. med. Daniel El-Hifnawy ist Oberarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Helios Klinikum Pirna.

Pirna. Die Augen jucken, Niesanfälle dauern mehrere Minuten, aus der Nase läuft es wie aus einem Wasserhahn: Rund 20 Prozent der Bevölkerung leiden an einer Pollenallergie, hervorgerufen von Bäumen, Sträuchern, Gräsern. Oberarzt Dr. med. Daniel El-Hifnawy rät, sich möglichst in der kälteren, pollenarmen Zeit testen zu lassen und sagt, wie sich Allergien behandeln lassen.

Heuschnupfen oder Erkältung?

Gerade in der Schnupfenzeit ist für Betroffene die Unterscheidung schwer. Heuschnupfen tritt aber – im Gegensatz zur Erkältung, die sich meist mit Abgeschlagenheit ankündigt – recht plötzlich auf, nämlich beim Kontakt mit den Pollen. Beim Heuschnupfen jucken Augen, Nase und Rachen. Das ist bei einem Erkältungsschnupfen in der Regel nicht der Fall.

Wie wird eine Pollenallergie getestet?

Um eine Pollenallergie nachzuweisen, werden Hauttests durchgeführt. Dabei bringen wir Allergene auf die Haut oder in kleinen Mengen in die Haut. Außerdem sind auch Blutuntersuchungen möglich. Um eine Diagnose zu sichern, nutzen wir außerdem sogenannte Provokationstests, bei denen wir zum Beispiel Pollenextrakt auf die Nasenschleimhaut bringen, um so Symptome beim Betroffenen auszulösen.

Ich leide an einer Pollenallergie. Und nun?

Normalerweise gilt bei einer Allergie, dass man die auslösenden Allergene meiden sollte. Da das natürlich bei Pollen schwerlich möglich ist, können Heuschnupfen-Patienten entweder beschwerdelindernde Medikamente erhalten oder der allergologisch tätige Arzt führt eine Immuntherapie durch. Bei dieser, auch Hyposensibilisierung genannten Therapie, wird das Allergen regelmäßig unter die Haut gespritzt oder in tabletten- bzw. Tropfenform eingenommen. Die Therapie dauert in der Regel drei Jahre. (SZ)

Vorlesung für jedermann „Was tun bei Allergie?, Klinikum Pirna-Sonnenstein, 17. Januar, 16.30 Uhr, Eintritt frei

zur Startseite