Wenn die Nachteule fliegt Die 9. Nacht der Kirchen und Museen lockt am 13. Mai nach Kamenz. Elf geheimnisvolle Orte locken.

Auch für Kinder gibt es in der Nacht der Kirchen und Museen einiges zu erleben. Im Röhrmeisterhaus kann man um 18 Uhr das Puppenspiel „Schneewittchen“ erleben. Puppenspielerin Uta Davids lädt dazu ein. © PR

Die Nacht verbirgt die Welt, enthüllt aber das Weltall. Das persische Sprichwort passt zum Sonnabend, den 13. Mai in Kamenz. Und viel Wahrheit steckt darin. Das zeigt sich deutlich, wenn man an einem klaren Frühlingsabend, staunend über das Sichtbare, das Unsichtbare erahnend, zum Himmel schaut. Doch zur Kamenzer Nacht der Kirchen und Museen verbirgt sich auch die Welt keineswegs, die Schätze der Kirchen und Museen machen sie sichtbar, die Vielfalt der Veranstaltungsangebote der Einrichtungen und Vereine lassen vielfältige, manchmal ungeahnte Zusammenhänge erkennbar werden.

An elf Orten werden die Türen nicht nach den üblichen Öffnungszeiten verschlossen, im Gegenteil, dann geht es erst richtig los. Die beteiligten Kirchen, Museen und Vereine begrüßen wieder zur Nacht der Kirchen und Museen, und zwar schon zum 9. Mal. 35 Angebote gibt es, die vom Theater über Führungen und Lesungen bis zu kultigen Musikklängen reichen. Nicht zuletzt trägt natürlich auch die bezaubernde Illumination der Bao GmbH mit mehr als 1 000 Windlichtern in der Kamenzer Altstadt zur Sichtbarkeit bei und zu einer wunderbaren Atmosphäre. Auch wenn es nicht gleich die ganze Welt ist, so sind es doch erstaunliche Verbindungen, die unsere Stadt in Geschichte und Gegenwart mit der Welt eingegangen ist und die auch bis heute ihre Identität prägen. Verbindungen machen im ganz wörtlichen Sinne auch die beiden Rundgänge beziehungsweise Umzüge durch Kamenz nachvollziehbar.

Vom Tal der Elster, wo die ursprünglichen Wurzeln der Stadt Kamenz liegen, führt ein Stadtrundgang von der katholischen Kirche der Stadt entlang an den sichtbaren und erinnerten Zeugnissen der katholischen Geschichte bis hin zur Klosterkirche St. Annen, dem Symbol von Bikonfessionalität und eines vergleichsweise friedlichen Umgangs der Konfessionen miteinander.

An diesem Abend gehen auch die Informationen über den katholischen Ritus, die man in St. Maria Magdalena erhalten kann, und das Wissenswerte aus der Sonderausstellung im Sakralmuseum eine aufschlussreiche Verbindung ein. Die Sonderausstellung macht anhand des Bilderpaares „Gesetz und Gnade“ das neue Menschenbild der Reformation nachvollziehbar.

Im Lessing-Museum erfährt man Interessantes aus Lessings Jugend, ein Brückenschlag führt in die Literatur der Gegenwart, hin zu unterhaltsamen Texten des Italieners Umberto Eco. Auch der zweite Rundgang führt durch die Geschichte der Stadt, diesmal für Kinder. Im Röhrmeisterhaus kann man sich zunächst dem Puppenspiel „Schneewittchen“ widmen und am Zielort, dem Stadttheater, die Ergebnisse der Kinder- und Jugendmalschule bestaunen.

Dann ist man auch räumlich an einem weiteren Schwerpunkt der lebendigen Nacht der Kirchen und Museen angelangt. Im Museum der Westlausitz kann man hinter die Kulissen der vielfältigen musealen Arbeit schauen und handgemachte Musik genießen – ebenso Kulinarisches. Im Pichschuppen machen die Oberlausitzer Landsknechte den rauen Alltag des Soldaten in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges nachvollziehbar. Im Malzhaus kann man Wissenswertes über das Bierbrauen erfahren und sich in der Ausstellung „Lessing, Luther und die Reformation in der Oberlausitz“ über die Besonderheiten des religiösen Lebens der Region informieren.

Eine Stadt ohne Handwerk ist undenkbar. Dafür steht die Klempnersammlung Behnisch. Manche der gezeigten Geräte kennt man vielleicht noch aus Omas Haushalt. Geht es an diesem Abend auch viel um Religionshistorisches, so zeigt die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde, wie daraus ganz gegenwärtiges religiöses Leben erwachsen ist, das Halt geben kann. Mit dem Theatre de Luna erstrahlt die Kirche in einem ganz neuen Licht, auch ein starkes Symbol. Alle, die mit Ideen und viel Engagement die Nacht der Kirchen und Museen vorbereitet haben, begrüßen die Kamenzer und ihre Gäste auf das Herzlichste. (SZ)

Kartenverkauf an den mitwirkenden Einrichtungen: Erwachsene 5 €, Ermäßigte 2,50 € und Familien 10 €.

www.kamenz.de

