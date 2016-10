Wenn die Maschine streikt Der Döbelner Toni Koitsch war im Vorjahr Meisterschaftsdritter der Formel Mondial. Mehr kam auch diesmal nicht raus.

Mehrfach lag Toni Koitsch diese Saison in Führung, um dann allerdings aufgrund technischer Probleme an seinem Estonia 25 zurückzufallen . © privat

Platz drei war am Ende nicht das, was er sich im zweiten Jahr nach seinem Wiedereinstieg in die Formel Mondial vorgenommen hatte. „Natürlich nicht!“, knurrte Rennfahrer Toni Koitsch auf Nachfrage und hat dabei das letzte von fünf Rennwochenenden in Poznan wie ein Spiegelbild der gesamten Saison vor Augen.

Vor seinem dreijährigen Ausflug in die ADAC Formel Masters, dem Vorgängerwettbewerb der Formel 4, in der er unter anderem gegen den jetzigen Formel-1-Piloten Pascal Wehrlein fuhr, dominierte der Döbelner im Jahr 2008 die historische Rennklasse der legendären B8- und Estonia-Rennwagen. Daran wollte der mittlerweile 29-Jährige nach Platz drei im Vorjahr in der Saison 2016 anknüpfen. Doch immer wieder machte ihm die Technik einen Strich durch die Rechnung. So auch bei den abschließenden zwei Läufen in Polen.

Das erste Qualifying beendete Toni Koitsch als Zweiter, das zweite sogar als Zeitschnellster. Entsprechend optimistisch ging er die beiden Rennen an, wurde allerdings jeweils von der harten Realität des Motorsports eingeholt. So führte er im ersten Rennen das 23-köpfige Starterfeld vier Runden lang an, um dann mit Motoraussetzern auf Platz vier zu landen. Fast analog dazu verlief das abschließende Saisonrennen. Vom Start weg führte der Mittelsachse, schied dann aber nach zwei Runden mit kaputter Zündspule seines Lada-Triebwerkes aus. So ähnlich verliefen die anderen Rennwochenenden des Jahres in Oschersleben, dem Lausitzring oder in Brno, wobei Koitsch auf dem Lausitzring und in Brno jeweils einen Sieg einfuhr. Das sicherte ihm trotz mehrfacher Ausfälle in der Gesamtwertung noch den dritten Platz.

„Es hat definitiv nicht an der Schnelligkeit gelegen“, kommentiert er die Resultate und erklärt: „In Oschersleben hatte ich in Führung liegend einen Motorschaden, dann brach auf Platz zwei die Radnabe. In Brno verliere ich wegen Motorproblemen die Führung und werde Vierter, und dann die gleichen Missgeschicke in Poznan. Das ist schon sehr, sehr deprimierend!“

Um im nächsten Jahre besser abzuschneiden, beginnt Toni Koitsch am Wochenende in Most bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison. „Wir wollen rauskriegen, wo die Motoraussetzer herkommen. Ich bin da sehr optimistisch, dass uns das gelingt“, sagte er mit Blick auf das kommende Jahr, in dem es erneut einen Angriff auf die Spitze einer Rennsportklasse geben soll, in der sich das Feld in den vergangenen Jahren durchaus verjüngt hat, auch wenn einige Haudegen nach wie vor dabei sind. So wie Tonis Onkel und Teamgefährte Jörg Koitsch, der es in der Gesamtwertung auf einen für ihn beachtlichen achten Platz gebracht hat.

zur Startseite