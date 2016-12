Wenn die letzte Post kurz vor Weihnachten schließt Um Briefe und Pakete abzugeben, warten die Plauener derzeit lange. Bis eine neue Filiale öffnet, müssen sie zudem weiter laufen.

Der schnelle Weg zur Post ist in Plauen in diesen Tagen kaum mehr möglich. Am Wochenende bildet sich eine lange Schlange vor dem Schreibwarengeschäft am Nürnberger Ei. Drinnen kümmern sich bis zu vier Mitarbeiter um Pakete und Briefe. Auch nach 12 Uhr, wenn eigentlich schon Feierabend ist, arbeiten sie weiter. Der Ansturm wäre anders nicht zu bewältigen. Stoisch halten es die Wartenden aus. „Vor Weihnachten ist das nun einmal so“, sagt eine von ihnen.

Und auch, wenn der Andrang nach den Feiertagen wohl wieder schwinden wird, zeigt sich doch schon jetzt ein Problem, mit dem der Stadtteil künftig leben muss. Vor wenigen Tagen hat der Schreibwarenladen an der Chemnitzer Straße 105 geschlossen. Genau in der Vorweihnachtszeit. Ein schlichter Zettel hängt an der Scheibe: „Nachmieter gesucht“.

Mit dem Angebot ist auch der Post-Shop Geschichte. Mitte 2012 hatte Inhaberin Marion Graße eröffnet und neben den Schreibwaren auch Briefmarken verkauft und Pakete angenommen. Gleichzeitig mit ihrem Neuanfang hatte die Postfiliale im Schreibwarenladen der Firma „Mc Paper“ im Falkenbrunnen geschlossen. Das Geschäft an der Chemnitzer Straße 105 lief wohl gut. Erst im vergangenen Jahr wurde der Laden noch einmal umgebaut. Nun das Aus. Für Nachfragen ist die Inhaberin nicht mehr zu erreichen. Über die Gründe für die Ladenaufgabe spekulieren nun die Plauener im Internet.

Das Thema bewegt. Mit dem Aus an der Chemnitzer Straße 105 verliert der Stadtteil seine letzte Post. Die nächsten Anlaufstellen für Kunden befinden sich am Nürnberger Ei und an der Karlsruher Straße 3. Das ist je anderthalb Kilometer weit entfernt. Ein langer Fußmarsch. Der mitunter in minutenlanges Warten übergeht. Vor Ort am Nürnberger Platz will sich keine der Mitarbeiterinnen zur nun erhöhten Kundenzahl äußern. Die Chefin meldet sich auf SZ-Anfrage nicht zurück. Sie betreibt noch weitere Schreibwarenläden in der Stadt, immer mit angeschlossener Post-Filiale.

Auf der Seite für Plauen bei Facebook gibt es nun regen Austausch über die Schließung. „Wir waren auch völlig baff. Wieso schließt man denn eine Filiale direkt vor Weihnachten?“, fragt dort eine Anwohnerin. Den Unmut der Plauener bekommen die Ortsbeiräte für den Stadtteil zu spüren. Die Schließung der Post genau in der Vorweihnachtszeit ist Hauptgesprächsthema im Stadtteil. „Die Situation ist inakzeptabel“, sagt etwa Dietmar Keil, der für die FDP in dem Gremium sitzt. Er fordert, dass die Post umgehend dem Ortsbeirat über den aktuellen Stand und eine mögliche Lösung informiert. Zeitnah müsse es hier wieder eine Filiale geben, sagt er. Gleiches fordert auch der Plauener SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas. Insgesamt sei der Stadtteil nach der Schließung unterversorgt. „Das ist besonders für ältere Menschen eine Zumutung. Daher ist es wichtig, dass die Post auf der Chemnitzer Straße so schnell wie möglich wieder öffnet“, sagt er.

Befriedigende Antworten auf ihren Frust werden Anwohner wie Politiker wohl nicht bekommen. Ob sich das Unternehmen wie gefordert zu seiner Firmenpolitik im Ortsbeirat erklären wird, bleibt offen. „Wir suchen nach einem Nachfolger in der Umgebung und führen bereits Gespräche mit Interessenten“, sagt Tina Birke, Postsprecherin für Sachsen, auf SZ-Nachfrage.

Wer Umweg und langes Warten vermeiden will, muss sich bis dahin selbst helfen. Zum Beispiel an den Briefmarkenautomaten und Paketboxen im Stadtteil. Auch nehmen einzelne Geschäfte auf der Chemnitzer, Würzburger, Tharandter und George-Bähr-Straße Pakete an. Bis 22. Dezember können die Kunden hierher kommen und stehen dort vielleicht weniger lange an. Briefe nehmen diese Standorte allerdings nicht an. Konkrete Adressen gibt es im Internet. Persönlichen Service suchen die Kunden allerdings vergeblich.

