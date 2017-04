Wenn die Lehrer fehlen Im ersten Halbjahr ist an einigen Schulen sehr viel Unterricht ausgefallen. Auch künftig lässt sich das nicht vermeiden.

Kaum eine Schule kann den Ausfall von Unterrichtsstunden verhindern. Im ersten Halbjahr dieses Schuljahres mussten die Schüler einiger Bildungseinrichtungen aber öfter Zuhause bleiben, als in den Vorjahren. © Symbolbild/dpa

Vier Lehrer sind während des laufenden Schuljahres in den Ruhestand gegangen. Drei davon Ende September und Ende Dezember. „Das hat uns einige Probleme bereitet. Denn in der Sächsischen Bildungsagentur gibt es jährlich nur zwei Einstellungstermine: den 1. Februar und den 1. August“, erklärt Michael Höhme, Leiter des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Dazu komme die ganz natürliche Familienplanung junger Kolleginnen. Drei erwarten ein Baby. Außerdem gab es einige langzeitkranke Lehrer. „In Summe hat das zu einer schwierigen Situation geführt“, meint der Schulleiter. Mit den Vertretungen, die für viele der 70 Lehrer regulär in der Stundentafel eingeplant sind, waren die Ausfälle nicht zu kompensieren.

Im Durchschnitt lag die Ausfallquote in den zurückliegenden Jahren bei drei bis vier Prozent. „In den vergangenen Monaten war sie teilweise doppelt so hoch“, sagt der Schulleiter. So konnten zum Beispiel die fünften und achten Klassen pro Woche nur eine statt zwei Stunden in Musik unterrichtet werden. Auch in Mathematik und Sport habe es keine Reserven mehr gegeben.

Mit Beginn des zweiten Halbjahres hat sich die Situation entschärft. Zwei Lehrerinnen für Musik und Geschichte sowie Mathematik und Deutsch wurden eingestellt. Außerdem gibt es einen Vertretungslehrer für Sport.

Gelöst ist das Problem trotzdem nicht. Zum Ende des Schuljahres verabschieden sich drei weitere Lehrer in den Ruhestand. „Diese Situation wird uns in den kommenden Jahren begleiten. Denn demnächst geht eine ganze Lehrergeneration in Rente“, meint Michael Höhme.

An der Oberschule „Am Holländer“ kommt der Altersknick im nächsten Schuljahr. Dann gehen drei bis vier Lehrer in den Ruhestand. Ende dieses Jahres ist es einer. Schulleiterin Katrin Wagner sieht die Situation allerdings gelassen. „Es ist vorher Ersatz da“, sagt sie. In der Oberschule, an der 40 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, gibt es keine offenen Stellen. Trotzdem geht es auch dort nicht ohne Ausfallstunden. „Eine hundertprozentige Erfüllung haben wir nie“, meint Katrin Wagner. Die Gründe sind profan: Krankheit und Fortbildung von Lehrern, aber auch Klassenfahrten.

Fast ohne Ausfall kommt die evangelische Grundschule Technitz aus. Passieren könne das nur bei Krankheit eines Lehrers. „Aber auch da wird vertreten“, meint Schulleiterin Bärbel Turek.

In der Kunzemannschule klappt das nicht immer. „Wir setzen uns mit der Realität auseinander. Der Stundenplan holpert“, sagt die Leiterin der Grundschule Heidemarie Egerer. Im Moment gebe es zwar nicht mehr Ausfallstunden als in anderen Jahren. „Aber im Dezember haben wir zu fünft neun Klassen gemanagt“, erklärt sie.

Eigentlich seien sie elf Lehrerinnen. In der schwierigen Zeit habe sich die Kooperation mit der Kindertagesstätte Kleeblatt als echte Hilfe erwiesen. Mehrfach haben die Erzieherinnen in den Randstunden die Betreuung der Hortkinder übernommen. Das Fach Werken müsse nach wie vor gekürzt werden, weil eine Kollegin in den Ruhestand gegangen ist. Aber eine Verbesserung ist in Sicht. Zwei Seiteneinsteigerinnen, die sich derzeit noch in einer dreimonatigen Ausbildung befinden, hospitieren bereits im Unterricht. Ab kommendem Schuljahr sollen sie dann allein vor den Klassen stehen.

Bei den ältesten Schülern sieht es ähnlich aus, wie bei den jüngsten. „Gegenüber dem Vorjahr ist die Ausfallquote ganz schön gestiegen“, erklärt Michael Winkler, stellvertretender Leiter des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida. Vier bis sechs Prozent Ausfallstunden gab es im Schuljahr 2015/16. Im vergangenen Monat waren es acht Prozent. „Die Lehrer, die in Vollzeit arbeiten, sind an der Belastungsgrenze“, meint Winkler. Im Moment seien vor allem Langzeitkranke der Grund.

Aber zum Schuljahresende gehen sechs Lehrer in den Ruhestand. Und in den kommenden Jahren setze sich das fort. Lehrernachwuchs fehle vor allem in den Naturwissenschaften. „Und Musiklehrer sind wie Goldstaub“, vergleicht der stellvertretende Schulleiter. Junge Lehrer wollen vor allem in die Ballungsgebiete. Sie für den ländlichen Raum zu begeistern, sei schwierig. Umso mehr freut sich Winkler, dass eine Referendarin nach dem Abschluss ihrer Ausbildung als Lehrerin für Sozialpädagogik und Pflege am Berufsschulzentrum bleiben wird.

