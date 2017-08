Wenn die Kugeln anders rollen Nach dem größten Erfolg in Döbelns Kegelgeschichte muss der letzte Sachsenmeister einen Neuanfang starten.

Vor wenigen Wochen bejubelten die Kegler der ersten Mannschaft des Döbelner SC mit dem ersten Platz in der 1. Verbandsliga 200 noch ihren größten Erfolg. Jetzt müssen sie in der 2. Verbandsliga 120 Staffel 3 neu durchstarten. © Archiv/Dietmar Thomas

Den Letzten beißen die Hunde. Irgendwie schon. So ergangen ist es den Sportkeglern der ersten Mannschaft des Döbelner SC, die in der vergangenen Saison als letzte Mohikaner der Region in der 1. Verbandsliga 200 Holz spielten und mit dem Gewinn der Meisterschaft in Deutschlands höchster Spielklasse den größten Erfolg in der Geschichte dieses Sportes in Döbeln und Umgebung feierten. Daran wollten Andreas Rippin und seine Männer eigentlich anknüpfen und weitere Erfolge über die große Distanz einfahren. Doch die Kugeln im Kegelsport rollen derzeit anders. Da nicht mehr genügend Teams zusammengekommen sind, sind die letzten Ligen über 200 Kegel zugunsten von denen über 120 Kegel abgeschafft worden.

Wie für weitere Mannschaften aus der 1. Verbandsliga 200, die nicht in den neugegründeten Keglerverband Bayern/Thüringen (DCU) wechseln wollten, bedeutet das die Rückstufung in die 2. Verbandsliga, die in dieser Saison dreigleisig ausgetragen wird. Die ersten beiden Staffeln bestehen regulär und in der dritten gesellen sich die übrig gebliebenen fünf Teams aus der 1. Verbandsliga 200 hinzu, darunter der Döbelner SC, die eine Doppelrunde spielen werden. Kommende Saison sei dann die Bereinigung der Staffeln auf zwei geplant.

„Ich sehe die Handhabung mit zwei Augen, einem lachenden und einem weinenden. Normalerweise hätten wir nach der Ausschreibung von vor drei Jahren in die Bezirksliga gemusst und da hätte uns Henry Knospe verlassen. Andererseits sind wir in unserer Staffel der 2. Verbandsliga nur fünf Mannschaften und spielen deshalb eine Doppelrunde, was den Spannungsbogen doch minimiert“, sagte Andreas Rippin, der Mannschaftsleiter der Döbelner Kegler und fügte an: „Nach der erfolgreichen letzten Saison hätten wir den Titel natürlich gerne verteidigt.“

Ob die Anfang September beginnende neue Saison ähnlich verlaufen wird, bleibt abzuwarten. Aber nicht nur die Döbelner müssen sich mit dem neuen Wettkampfmodus auseinandersetzen, sondern auch die anderen vier Mannschaften der Staffel drei. „Das ist schon etwas wie eine Schonfrist, um sich daran zu gewöhnen“, so Rippin. Im Gegensatz zum bisherigen Ablauf, beim dem die sechs Ergebnisse addiert wurden, werden jetzt nach jeder Bahn Punkte vergeben. Das heißt, es kommt zu sechs Duellen mit jeweils vier Durchgängen, in denen es vier Punkte zu gewinnen gibt. Der Spieler, der die meisten Zähler holt, holt damit einen Punkt für seine Mannschaft. Bei einem 2:2 im Duell gibt es einen halben Punkt. Zudem werden zwei Bonuspunkte für die Mannschaft vergeben, die die bessere Gesamtpunktzahl in Wertung bringt. Aus diesen Punkten ergibt sich das Endergebnis, für das zwei Punkte in Wertung gehen. „Ich finde diesen Modus gut, denn er bringt mehr Spannung, ist zuschauerfreundlicher und für das Kegeln interessanter“, sagt Rippin und fügt an: „Es ist einfach attraktiver, auch für die Zuschauer, wenn sie das neue System dann begriffen haben. Aber das sollte schnell gehen, denn alle Mannschaften der Region haben in jüngster Vergangenheit ja schon 120 Wurf gespielt.“ Die Döbelner selbst schlossen in den vergangenen beiden Jahren selbst auch schon mit dem System Bekanntschaft. Bei den Vorbereitungsturnieren in Dresden oder Bad Liebenwerda haben die Döbelner dabei stets den Sieg davon getragen. „Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass es sich um unterklassige Mannschaften handelte“, schränkt Rippin ein, ist jedoch optimistisch, dass es für die Muldenstädter auch im Ligabetrieb ordentlich laufen wird.

Um sich darauf vorzubereiten, treten die Döbelner am Wochenende zu einem Testturnier zu Hause an und reisen am kommenden Dienstag nach Elsterwerda, um beim brandenburgischen Zweitbundesligisten ihre Visitenkarte abzugeben. „Das ist dann schon ein wahrer Gradmesser, wo wir stehen“, sagt Rippin, der allerdings aus den unterschiedlichsten Gründen noch auf einige seiner Stammkräfte verzichten muss. So befindet sich Pierre Panke als Bundeswehrsoldat im Auslandseinsatz, Heiko Fuhrmann nach einem Sportunfall im Krankenhaus und von Kai Weinert hat sich das Team getrennt. So stehen derzeit mit Henry Knospe, Felix Scholz, Maik Fuhrmann und Andreas Rippin vier Stammspieler zur Verfügung. Die beiden restlichen Plätze werden flexibel durch Akteure der zweiten Mannschaft aufgefüllt, wobei René Junghans bereits als Perspektivspieler fest eingeplant ist.

„Lassen wir es rankommen, wie es läuft“, sagt Rippin und legt sich auf ein Saisonziel fest: „Normalerweise musst du aus dieser Staffel als Sieger hervorgehen, um in der kommenden Saison wieder in der 1. Verbandsliga Sachsen angreifen zu können!“

