Wenn die Kostenlast erdrückend ist Die Behandlung einer schwer kranken Frau belastet die schmale Familienkasse. Stiftung Lichtblick hilft mit einer Spende.

Gerd H. kümmert sich aufopferungsvoll um seine schwer kranke Frau. © Gernot Menzel

Ist es kalt draußen?, will Ruzena H. wissen. Sonne und Wind, das spürt sie selten, verlässt die Wohnung meist nur, um sich zu Ärzten fahren zu lassen. Eine Treppe ist es nur hinauf zu ihrer Wohnung in Hoyerswerda. „Aber trotzdem nimmt sie mir die Luft.“ Einkaufen gehen? „Ich schaffe keine 20 Meter mehr.“ Ihre Welt ist klein: das Sofa im Wohnzimmer mit Fotos und Bastelarbeiten der Kinder an den Wänden und dem munter zwitschernden Wellensittich-Pärchen auf der Schrankwand.

Ruzena H. ist schwer lungen- und herzkrank, dazu kommen weitere Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma, Gicht. Rund um die Uhr ist sie auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Ihr Gesundheitszustand hat sich seit zwei Jahren extrem verschlechtert. Dreimal ist sie allein 2014 am Herzen operiert worden, ohne dass es den gewünschten Erfolg gebracht hat. Die einzige Chance ist eine Herz-Lungen-Transplantation. Die Hoyerswerdaerin wartet auf einen Termin in einer Klinik in Hannover, die auf solche Fälle spezialisiert ist. Im Dezember muss sie dort wieder vorstellig werden. Die gepackte Reisetasche kommt wie immer hoffnungsvoll mit. Man weiß ja nie …

Geld fehlt an allen Ecken

Vor ihr steht das Frühstück. Käsebrot, Tomate. Unangetastet. 15 bis 20 Medikamente muss die 43-Jährige täglich einnehmen. Die schlagen auf den Magen. Zubereitet hat das Frühstück Ehemann Gerd, der sich rund um die Uhr aufopferungsvoll um seine Frau kümmert. Und um den Haushalt. Und den neunjährigen Sohn, der die Grundschule besucht. Der ältere Sohn wohnt nicht mehr mit in der Wohnung. Seine Arbeit als Fachanleiter bei einem Dienstleistungsunternehmen hat Gerd H. aufgegeben, um für seine Frau da zu sein, und musste Hartz IV beantragen.

Neben den Sorgen um seine Frau bereitet ihm auch die finanzielle Lage Kopfzerbrechen: Geld fehlt der Familie an allen Ecken und Enden. Die vielen Fahrten zu den Fachärzten in Dresden, Coswig, Hoyerswerda und Hannover verschlingen jede Menge Benzingeld. 30 bis 50 Euro gehen monatlich für privat zu zahlende Medikamente drauf. Welche Tabletten Ruzena H. wann einnehmen muss, hat Gerd H. akribisch aufgelistet. „Ich bin ein halber Doktor“, sagt er.

Flucht in Sarkasmus

Das Sauerstoffgerät frisst viel Strom, und seit die Krankenkasse den Inkontinenzmittel-Zuschuss gekürzt hat, muss die Familie für das Material 80 bis 100 Euro im Monat aufbringen. Dazu kommen Portokosten für die umfangreiche Korrespondenz mit Kliniken, Behörden, der Krankenkasse. Die füllt mehrere dicke Ordner. Ruzena H. hat Pflegestufe II. Dreimal am Tag kommt ein Pflegedienst vorbei. Ihr Mann hat Pflegestufe III für sie beantragt. Ein Kampf. Gerd H. flüchtet sich in Sarkasmus. Eine höhere Pflegestufe bekomme man wohl erst, wenn man den Kopf unterm Arm trägt, meint er.

„Es läppert sich“, sagt Gerd H. im Hinblick auf die vielen, wenn auch manchmal kleinen, aber eben regelmäßigen Ausgaben. „Das Geld fließt nur so weg.“ Der Mann, der von früh bis spät auf den Beinen ist und dessen Frau auch nachts Hilfe benötigt, durfte im Sommer nun endlich mit seinem Sohn zu einer dreiwöchigen Vater-Kind-Kur in die Nähe von Heidelberg fahren, um sich vom kräftezehrenden Alltag zu erholen. „Wir haben früher viel unternommen“, meint Gerd H. versonnen. Während der Kur hatte er mit seinem Jungen nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit zu Ausflügen. Heidelberg, Speyer … Aber auch das hat zusätzliche Kosten verursacht.

„Ich versuche, etwas beiseitezulegen“, sagt er. Auch der Sohn soll nicht zu kurz kommen. Gerade ist er in der Schule. „Dort macht er sich sehr gut“, erzählt der Vater stolz. In der Freizeit geht er Bogenschießen, engagiert sich in der Feuerwehr. Die Eltern passen auf, dass ihr Kind rauskommt, Abstand gewinnt, abschalten kann. Der große Bruder und die Oma sind da eine wertvolle Hilfe. Denn auch wenn er noch jung ist: der Schüler weiß um die Probleme zu Hause. Mit der Krankheit der Mama gehen die Eltern offen um. „Wenn sie nicht da ist, machen wir „Männerwirtschaft“, sagt Gerd H. Es hört sich lustig an, aber zerreißt einem das Herz, wenn man bedenkt, welche Schicksale sich so hinter Häuserfassaden verbergen.

Stiftung Lichtblick hilft

Aber Gerd H. hat dieser vorweihnachtlichen Tage auch Grund, sich zu freuen. Dank der Vermittlung der Caritas hat die Familie Unterstützung von der Stiftung „Lichtblick“ erhalten. Für die 500 Euro Hilfe zum Lebensunterhalt ist die Familie unendlich dankbar. „Das Geld hilft uns sehr weiter“, meint Gerd H. „Ich muss es nur sorgfältig einteilen.“ Er weiß, dass er vom eigenen, kargen Geld nun etwas abknapsen kann. Um seiner Frau und seinem Sohn etwas zu Weihnachten schenken zu können. Denn Weihnachten, das steht fest, wird gefeiert. Mit glitzernden Kugeln am Baum und einem Festessen im Rahmen der Möglichkeiten.

Ja, Weihnachten – Dutzende Wochen hat Ruzena H. in den vergangenen Jahren in Krankenhäusern verbracht. Auch den 24. Dezember musste die Familie schon mal ohne sie verleben. Deshalb ihr größter Weihnachtswunsch: An den Feiertagen soll die Mama bitte zu Hause sein.

zur Startseite