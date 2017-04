Wenn die Kirche zur Bühne wird Die Emmausband wird 40 und feiert das mit einem Gottesdienst in Potschappel. Dabei wird auch gerockt.

Die Emmausband feiert am Sonnabend ihr 40-jähriges Bestehen. Mit dabei sind (von links): Rainer Angermann (Bass), Thomas Böhme (Violine), Uwe Hillig (Schlagzeug), Kathrin Donath (Bodhran), Ursula Däßler (Gesang), Ulrich Heinemann (Keyboards) und Klaus-Ulrich Däßler (Gitarre), hier bei einer Probe in der Emmauskirche Freital-Potschappel. © Andreas Weihs

Schwarze Kabel winden sich wie Schlangen über den Boden vor dem Altar der Emmauskirche in Potschappel. Ihr Dompteur ist Thomas Böhme, der sie zielsicher in Verstärker, Keyboards und allerlei andere Geräte stöpselt. Dann flitzt er wieder zum Mischpult, das im Gang zwischen den Bänken steht, schiebt die Regler hoch – und verzieht sein Gesicht. Ein Mikrofon quietscht. Böhme, der seinem Beruf als Feuerwehrmann auch als Techniker alle Ehre macht, begibt sich auf Fehlersuche. Es ist das Mikro selbst, das einen Schaden erlitten hat. Warum, weiß keiner, es ist das alltägliche Mysterium der Elektronik.

Thomas Böhme seufzt nur kurz. Inzwischen hat Uwe Hillig sein Schlagzeug aufgebaut, Rainer Angermann seinen Bass gestimmt, Ulrich Heinemann die ersten Tasten am elektrischen Klavier gedrückt und Klaus-Ulrich Däßler seine Gitarre mit dem Beatles-Gurt umgehängt. Ursel Däßler nimmt das Mikrofon, und die Probe der Emmausband für ihren musikalischen Gottesdienst am Sonnabend kann beginnen.

„Einladung“ heißt das erste Lied, es ist eine Einladung zum Glauben und zu Gott – und zu einer besonderen Geburtstagsfeier. Die Emmausband wird vierzig, und das feiert sie genau an dem Tag, an dem ihre Kirche vor 140 Jahren geweiht wurde. Der Termin ist kein Zufall: Beim 100. Kirchweihfest hatte die aus der Jungen Gemeinde heraus entstandene Combo ihren ersten Auftritt. „Den ersten richtigen“, erinnert sich Uli Däßler. „Eigentlich sollte die Band nur ein einmaliger Faschingsgag sein.“

Daraus wurde eine feste Institution in wechselnder Besetzung, wobei in den vergangenen 25 Jahren personell nicht mehr viel passiert ist. Die Emmausband, die stets ohne Gage auftritt, ist ein reines Freizeitvergnügen, als Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit. „Wir spielen aus Spaß an der Sache, dabei kann ich richtig abschalten“, sagt der Mediziner Däßler, der eine internistische Praxis in Freital betreibt. Das Gitarrespielen hat sich der 58-Jährige selbst beigebracht. Auch seine Frau Ursel, die seit 1992 in der Band singt, arbeitet in der Praxis. Sie ist der einzige Profi in der Runde, sie studierte an der Musikhochschule in Weimar und sang einst am Theater.

„Musik ist unsere Leidenschaft“, sagt Uwe Hillig, der als Haustechniker in der Semperoper arbeitet und nicht nur Schlagzeug, sondern auch Geige spielt. Außer in der Band unter anderem in einem Streichquartett der Emmauskirche. Für Rainer Angermann, Jahrgang 1960, einem der geschäftsführenden Inhaber der Freitaler Sinus GmbH, ist die Band sein wichtigstes Hobby. „Uns ging es nie ums Geldverdienen, wir sind auch kein Verein“, ergänzt Ulrich Heinemann. Der Verfahrensingenieur bedient die Tasteninstrumente.

Die Gruppe versteht sich bis heute als Kirchenband, die, wenn es passt, auch richtig rocken kann. Ihr Repertoire besteht aus Liedern christlichen Ursprungs und Inhaltes, darunter sind einige eigene aus den Achtzigerjahren. Die Emmausband, die selbst Gottesdienste gestaltet, tritt nicht nur in Freital auf, sondern zum Beispiel auch regelmäßig in Kreisen bei Lübz in Mecklenburg-Vorpommern.

Als um die Jahrtausendwende „ein bisschen die Luft raus war“, wie Heinemann sagt, begann die Emmausband ein Projekt mit irischer Volksmusik, das recht erfolgreich ist. Bisheriger Höhepunkt war das Irish-Folk-Fest vergangenes Jahr auf Schloss Burgk. Wegen ihres Geburtstagskonzertes steht die Emmausband in diesem Jahr dafür allerdings nicht zur Verfügung. „Das übersteigt unsere Kräfte“, sagt Uli Däßler.

Einige Stücke irischen Ursprungs aber gibt es am Sonnabend in der Emmauskirche zu hören. Die Band verstärkt sich für den besonderen Gottesdienst mit Gastmusikern wie Däßlers Tochter Hanna Knauer am Saxofon, Kathrin Donath an der irischen Rahmentrommel, der Bodhran – und Thomas Böhme, der, nachdem er alle Kabel angeschlossen hat, zur Geige greift.

40 Jahre Emmausband und 140 Jahre Kirchweihfest, 22. April, 17 Uhr, in der Emmauskirche Potschappel.

