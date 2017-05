Wenn die Käferbande feiert Das Käfertreffen beginnt dieses Mal schon am Donnerstag. Und dann gleich mit einem Kracher.

Käfertreffen international: Im vergangenen Jahr war Arek Kosnsko aus Polen mit seinem Bully-Rettungswagen von 1976 angereist. © Archiv

Vor 25 Jahren hatte die Döbelner Käferbande zum ersten Mal zu einem Treffen aller Freunde des schrulligen VW-Modells eingeladen. Gleich beim ersten Mal war der Country-Sänger Jonny Hill engagiert worden, erinnert sich Vereinschef Alexander Titz, der beim ersten Mal selbst noch gar nicht dabei war. An diesem Wochenende wird das Ereignis gebührend gefeiert.

Dieses Mal geht es schon am Donnerstag richtig los. Der Vatertag liegt so günstig, dass er mit eingezogen wird. „Die Teilnehmer können schon am Mittwoch anreisen“, sagte Titz. Die Käferbande startet am Donnerstag voll durch. Der Verein hat für die Himmelfahrtsparty am Abend die Milkauer Schalmeien geordert. „Das ist etwas Besonderes. Die sind auf lange Zeit ausgebucht“, sagte Titz. Ins Programm haben die Käferfreunde gleich eine Warnung geschrieben: „Es wird laut!“

Am Freitagabend gibt es den nächsten Höhepunkt. Die Flemming Band aus Hartha wird auf der Bühne stehen. Sie hat eine Besonderheit dabei. Sie hatte vor Jahren schon das erste Käferlied eingespielt. „Das hört man auf vielen Treffen“, sagte Titz. Jetzt haben die Musiker ein neues Käferlied produziert, es wird bei der Party am Freitag Premiere haben. „Das kennt noch keiner von uns. Wir haben aber 500 CDs pressen lassen“, sagte Titz.

Im vergangenen Jahr waren 280 Teilnehmern mit dem Käfer oder seinen nahen Verwandten angereist. Titz rechnet auch in diesem Jahr mit einer ähnlichen Beteiligung. Als Besonderheit gibt es für die Gäste dieses Mal eine geführte Ausfahrt am Freitag entlang der sächsischen Weinstraße in Richtung Meißen.

Am Wochenende werden viele Geschmäcker bedient. Am Sonnabend gibt es das Kinderfest mit Abenteuerspielplatz und einem Käfer zum Bemalen. Auf dem Synchro- und dem Kübeltrail ist Geschick gefragt. Natürlich gibt es wieder jede Menge Käfer zu sehen und vor allem auch seltene Sondermodelle.

Käfertreffen in den Klostergärten, Donnerstag 19 Uhr Milkauer Schalmeien; Freitag 19 Uhr Flemming Band; Sonnabend 20 Uhr Party mit DJ Olli.

