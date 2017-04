Wenn die Jeans noch für ’ne neue Pinnwand taugt Im Neustadt-Laden „Handmade“ dreht der KiKA für eine Sendung über Upcycling.

Das KiKA-Fernsehteam setzt Annes Ideen in Szene. © René Meinig

Wenn die Szene startet, dann klatscht Jess in die Hände. Jessica Lange ist Moderatorin der Sendung „KiKA Live“. Normalerweise steht sie für das Format gemeinsam mit dem früheren Popsänger Ben vor der Kamera. An diesem Mittwochmittag ist Jess aber allein nach Dresden gekommen. Im Neustadt-Laden „Handmade hoch zwei“ will sie sich für ihre Zuschauer im Alter zwischen 10 und 15 Jahren über das sogenannte „Upcycling“ informieren, also das kreative Wiederverwerten von Dingen, die sonst auf dem Müll landen würden. Speziell geht es in diesem Fall um ein neues Leben für ausgediente Kleidungsstücke. Hintergrund des Beitrags ist die weltweite „Fashion Revolution Week“, die kommende Woche ansteht.

„Handmade“-Besitzerin Anne Fiegert eröffnete ihren Laden in der Rudolf-Leonhard-Straße im Jahr 2005 und hat inzwischen schon zwei Mitstreiterinnen an ihrer Seite. Im Schaufenster hängen Lampen aus alten Tassen und Untertassen. An der Tür hängt ein Zettel: „Bitte nicht stören. Wir drehen.“ Drinnen berät sich gerade noch das Filmteam. Zwei Kameramänner und ein Tontechniker stehen bereit. Redakteurin Grit Häfer gibt letzte Anweisungen, dann fällt die erste Klappe. Jess klatscht.

„Mega“ Ideen für Zuhause

Im ersten Teil erklärt Anne der Moderatorin, wie man aus einer alten Jeans eine prima Pinnwand basteln kann. Dafür schneidet die 30-Jährige die Hose auseinander und wickelt den Stoff um eine Korkwand. In die Hosentaschen kann sie jetzt Stifte stecken. Unter ein Band, das um die Wand gewickelt wird, können zum Beispiel Fotos geklemmt werden. Noch schneller lassen sich aus den Beinen der Jeans „Utensilos“ zum Aufbewahren von Krimskrams basteln. Jess ist begeistert. „Mega“ sagt sie immer wieder, „Ist ja stark“ und „Find ich echt voll cool“. Im zweiten Teil der Sendung näht Anne dann aus alten T-Shirts coole Beutel und sogar einen Teppich zusammen. „Die Ideen sind so einfach, dass ich solche Sachen niemals als Ware in meinem Laden anbieten könnte“, sagt sie. Stattdessen gibt es hier aus Schallplatten geformte Schüsseln und Wimpel aus alten Landkarten.

Ausgestrahlt werden die beiden zehnminütigen Sendungen über Annes Upcycling-Ideen übrigens am 25. und 26. April jeweils ab 20 Uhr im KiKA.

