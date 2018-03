Wenn die Eltern zum Pflegefall werden Die Betreuung von Angehörigen ist eine große Herausforderung. Die AOK hilft mit einem besonderen Angebot.

Marion Majewski berät Pflegebedürftige und ihre Familien zu allen Aspekten der Pflege. Die Beratungen sind kostenfrei. Foto: Carmen Schumann © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Wenn ein Pflegefall in der Familie eintritt, ist die Ratlosigkeit oft groß. Viele wüssten nicht, welche Möglichkeiten den Verwandten dann offenstehen, sagt Pflegeberaterin Marion Majewski. Sie ist eine von insgesamt 27 Pflegeberatern von der Krankenkasse AOK, die in ganz Sachsen Ratsuchenden zur Seite stehen. Seit zehn Jahren sucht sie im gesamten Landkreis Bautzen Familien zuhause auf, um ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie mit der neuen Situation am besten zurechtkommen. Möglich sei es aber auch, dass die Ratsuchenden einen Termin direkt in der Krankenkasse vereinbaren. Für eine Erstberatung reicht manchmal auch ein Telefongespräch.

In jedem Fall sei die Beratung für AOK-Mitglieder kostenfrei. Viele wüssten aber gar nicht, dass jeder einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung hat. In Sachsen sei dies – anders als in anderen Bundesländern – so geregelt, dass die Krankenkassen dafür zuständig sind. „Wir haben sehr gute Erfahrungen bisher damit gemacht“, sagt Marion Majewski. Ihre kostenintensive Ausbildung wurde ihr von ihrem Arbeitgeber bezahlt. „Ich war schon seit 1994 im sozialen Dienst beschäftigt und habe dabei bereits auch Beratungsgespräche zur Pflege geführt“, sagt Marion Majewski.

Viel zu tun hat Marion Majewski in jedem Fall. Denn es kommen ja immer wieder neue Pflegefälle hinzu. Außerdem änderten sich von Zeit zu Zeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein großer Fortschritt sei es, dass es, statt der Pflegestufen wie bisher, jetzt Pflegegrade gibt. Auch dazu gäbe es viel Aufklärungsbedarf, sagt Marion Majewski. Besonders am Herzen liegt es ihr, auf die Entlastungsleistungen für Pflegende aufmerksam zu machen. Das betrifft die Hilfe beim Einkaufen, haushaltnahe Dienste oder Spaziergänge. Leider könnten solche Möglichkeiten zu wenig genutzt werden, weil es einfach zu wenige zugelassene Anbieter dafür gibt. Reinigungsfirmen oder auch andere Dienstleister, die von ihrem Profil her dafür infrage kommen, könnten sich dafür beim Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) anmelden und zertifizieren lassen.

Und auch nachbarschaftliche Hilfe, wie beispielsweise Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen könne auf solide gesetzliche Basis gestellt werden, indem sich hilfsbereite Nachbarn in einem kostenfreien Tageskurs dafür fitmachen lassen. Sie werden dann als Nachbarschaftshelfer registriert und können bis zu vier Leute betreuen. Der nächste solche Kurs findet am 29. März in der DPFA-Weiterbildungsakademie statt.

Kontakt: Marion Majewski ist unter 0800 1059031118 zu erreichen. Christiane Mros von der DPFA-Weiterbildungsakademie unter 03591 2726993.

