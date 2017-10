Wenn die Busse für Stau sorgen Wegen der Kreiselbaustelle stehen Autofahrer in Löbau oft an der Ampel. Die sind aber nötig, sagt die KVG.

Die Kreuzung Pestalozzi-/Neusalzaerstraße mit ihrer 90-Grad-Kurve ist einer der neuralgischen Punkte für Busse. © Bernd Gärtner

Der Neubau des Kreisverkehrs am Neumarkt ist für viele Löbauer nur eines: lästig. Umleitung. Ampeln. Stau. Und mancher, der sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder sonstige Erledigungen da durchquält fragt sich: Warum diese ganzen Ampeln? Denn die Umleitung über Handwerkerstraße, Neusalzaer Straße, Pestalozzistraße und Äußere Bautzner Straße ist durchgängig zweispurig. Bis auf eine Verengung an der Äußeren Bautzner Straße – ausgerechnet dort regelt keine Ampel den Verkehr. Also alles Ampel-Unsinn? Die Stadt erklärt auf SZ-Anfrage, dass die Ampeln unbedingt notwendig seien. „Durch deren Regelung wird erreicht, dass schwierige Kurvenbereiche für Busse oder etwa größere Fahrzeuge freigehalten und damit befahrbar gemacht werden“ teilt Löbaus Pressesprecher Marcus Scholz mit. Die Engstelle an der Äußeren Bautzner Straße sei ampelfrei, weil dort die Straße geradeaus führe und gut einzusehen sei.

Alexander Kretschmar ist Verkehrsmeister bei der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG), die viele Buslinien in Löbau betreibt. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für das mit der Stadt und der Polizei wegen der Kreiselbaustelle abgestimmte Verkehrskonzept. „Das geht nicht ohne diese Ampeln“, sagt er. Besonders die zwei 90-Grad-Kurven von der Pestalozzistraße auf die Neusalzaer Straße und von dort auf die Handwerkerstraße seien kritische Punkte. „Wenn wir da mit dem Bus durchfahren und es kommt ein Pkw entgegen, geht da nichts mehr. Von einem Lkw ganz zu schweigen“, sagt Kretschmar.

Im Interesse eines möglichst flüssigen Verkehrs habe man im Vorfeld sogar eine Lösung ohne Ampeln erforscht. „Zur Erprobung bin ich die ganze Umleitungsstrecke mit unserem 15 Meter langen Dreiachser gefahren“, erklärt Kretschmar. Dieser Bus sei in engen und nicht einsehbaren Kurven das kritischste Modell im Fuhrpark. „Mit dem Bus muss man nach vorne nicht so weit ausholen wie mit dem normalen zwölf Meter langen Bus. Aber weil die dritte Achse mitlenkt, schwenkt das Heck in der Kurve rund einen Meter aus. Wenn da ein Auto auf der anderen Spur ist, kommt‘s zur Kollision“, sagt der Verkehrsmeister. Sogar der 18 Meter lange Gelenkbus brauche weniger Platz in der Kurve.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagt Alexander Kretschmar. Deshalb habe man auch eine andere technische Lösung erwogen: Ampeln mit Vorrangschaltung. Die stoppen den Verkehr nur bei Bedarf. Bei dieser Lösung würden die Ampeln auf allen Seiten grün zeigen und Autos könnten die Umleitung gleichzeitig in beiden Richtungen passieren. Nur wenn ein Bus kommt, kann dessen Fahrer per Fernbedienung die Ampeln des Gegenverkehrs auf rot schalten und sich selbst einen freien Fahrweg schaffen. So eine Vorrangschaltung hätte den Vorteil, dass die Busse nicht wie jetzt ebenfalls im Stau stehen müssten und ihren Fahrplan besser einhalten könnten.

„Diese Lösung haben wir anderswo schon gewählt“, sagt der Verkehrsmeister. Sie habe sich für Löbau aber als untauglich erwiesen. „Wir hätten viel zu lange Schaltphasen.“ Zufrieden sei er mit der Umleitung auch nicht, sagt Kretschmar. Die Alternative aber sei gewesen, vom Busbahnhof direkt die Umgehungsstraße anzusteuern. „Wir wollten aber weiter die Löbauer Innenstadt mit den Buslinien versorgen. Deshalb geht‘s leider nicht anders.“

