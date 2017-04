Wenn die Bundesstraße dicht ist Seit Montagmorgen ist die B 170 in Bannewitz gesperrt. Das befürchtete Verkehrschaos bleibt aber aus.

An der Kulturtankstelle beginnt die Sperrung der B 170. Die Umleitung führt über die Windbergstraße und die Horkenstraße. © Karl-Ludwig Oberthür

Die B 170 ist seit diesem Montag dicht, zumindest der Abschnitt in Bannewitz zwischen Windbergstraße und Horkenstraße. Wegen Arbeiten für den Bau von drei Lärmschutzwänden bleibt das rund 500 Meter lange Teilstück der Bundesstraße voraussichtlich bis Ende Juni gesperrt.

Viele Autofahrer haben sich offenbar am Montagmorgen auf die Behinderungen eingestellt. Denn während sich der Verkehr nach Dresden – wie jeden Tag unter der Woche – staut, sind Fahrzeuge, die von Dresden aus zum Autobahnzubringer der A 17 unterwegs waren, zeitweise rar. Freie Fahrt statt Schrittgeschwindigkeit.

In Bannewitz selbst schlängelt sich die Blechkarawane derweil die Windbergstraße entlang. Am Kreisverkehr biegen einige ab, nehmen schon die neue Umleitungsroute zurück zur B 170. Andere tuckern die Horkenstraße entlang weiter gen Freital.

Parken war in der Straße bereits seit sieben Uhr nicht mehr erlaubt. Laut Polizei hat das ganz gut geklappt. „Um 7.05 Uhr war zumindest das letzte Auto hier weg“, sagt Bürgerpolizist Detlef Zabel vom Polizeistandort Bannewitz. Zusammen mit einem Dresdner Kollegen begleitet er den Beginn der Sperrung. Insgesamt sei alles reibungslos abgelaufen: „Keine Probleme.“

Zwischen neun und zehn Uhr wird das betroffene Teilstück der Bundesstraße endgültig für den Verkehr gesperrt. Mitarbeiter der Schönlein Verkehrstechnik aus Dresden stellten zuvor noch restliche Schilder auf, sie tüftelten an der provisorischen Fußgängerampel am Neuen Leben herum. Ein paar Schüler wechselten dort noch die Straßenseite. Die Grund- und Oberschule befinden sich ein paar Meter entfernt.

Busse in Richtung Dresden halten indes nicht mehr am Netto an der B 170, sondern einige Meter vorher in der Windbergstarße, gleich an der Kulturtankstelle. Die Buslinien 351, 353, 360, C nutzen künftig die etwa 1,5 Kilometer lange Umleitungsstrecke über den Kreisverkehr Horkenstraße.

Mehrere Tausend Autos fahren laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Bundesstraße pro Tag entlang. Auch Lkws sieht man. Am Montag biegen immer wieder Lkws in die Windbergstraße ein. Zeitweise im Sekundentakt brummen Lastwagen auch aus Richtung Horkenstraße. Elisabeth Scholz steht am Eingang der Kulturtankstelle, dem Sitz des Bannewitzer Musikvereins. Die 63-jährige Vereinsvorsitzende blickt auf zu den Autos, die vorbeifahren. Es ist schon etwas lauter als sonst.

Eine Fußgängerampel soll bleiben

„Das ist nicht ohne, aber okay. Die Bauarbeiten hier und die Umleitung dauern zum Glück nur drei Monate“, sagt sie. „Mein Bruder, der am Kreisverkehr Horkenstraße wohnt, wird es sicher schwerer haben.“ Wenn Autos nachts fahren, könnten vor allem Lkws nerven. Bürgerpolizist Zabel hält solche Ruhestörungen für eher unwahrscheinlich. Beamte hätten auf der B 170 nachts kontrolliert und fast keine Lkw gesichtet. Auf der neuen Umleitung werde es übrigens wohl auch Kontrollen geben.

Doch die Bauarbeiten an der B 170, über die Anwohner im Vorfeld „gut informiert worden“ seien, wie Scholz und Zabel sagen, hätten auch schon positive Nebeneffekte. Das betrifft vor allem die zweite der beiden neuen Fußgängerampeln, die in der Windbergstraße montiert wurde. „Unsere Musikschüler können die nun nutzen, das ist jetzt viel sicherer“, sagt Elisabeth Scholz. Noch mehr freut sie sich darüber, dass es an der Stelle auch künftig eine Ampel für Fußgänger geben wird.

Die Bannewitzer Ordnungsamtschefin Sylvia Stiller bestätigt das. „Nach Abschluss der jetzigen Bauarbeiten, wird das Provisorium dort abgebaut“, erklärt sie. „Wenn dann der dreispurige Ausbau der Bundesstraße abgeschlossen ist, soll dort eine richtige Ampel hin.“ Die andere Fußgängerampel in der Windbergstraße am Zebrastreifen im Bereich Neues Leben, wird aber mit Ende der Bauarbeiten wieder abmontiert.

Ein weiterer Nebeneffekt, der sich mit der Sperrung ergibt, ist, dass man die B 170 in Richtung Netto und Bürgerhaus hinter der Sperrung sicher zu Fuß queren kann. Mit dem Auto muss man dafür aber Umwege in Kauf nehmen. Kirchplatz und Netto erreicht man zum Beispiel von der B 170 bis Ende Juni über die Boderitzer Straße.

Gebaut wird auf der B 170 aber nicht nur bis zum Sommer. Wenn Lärmschutz und Rückhaltebecken fertig sind, beginnt Anfang 2018 der eigentliche Straßenbau. Die Arbeiten dauern laut Lasuv in etwa 1,5 Jahre. Der Ausbau kostet rund 9,5 Millionen Euro. Die Bundesstraße soll zwischen Autobahnzubringer und Boderitzer Straße in beide Fahrtrichtungen je zwei Spuren bekommen. Von der Boderitzer bis zur Windbergstraße wird die B 170 dreispurig.

