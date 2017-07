Wenn die Bundespolizei an den Grenzen kontrolliert In Ludwigsdorf und in Zittau haben die Beamten keine G-20-Touristen erwischt, aber viele Straftaten aufgedeckt.

So wie diesem Mann auf der A 17 bei Pirna erging es auch vielen Autofahrern in den vergangenen vier Wochen an den Grenzübergängen in Ludwigsdorf und Zittau. Die Bundespolizei ging wieder zu Grenzkontrollen im Umfeld des G-20-Gipfels über. Das ist nun wieder vorbei. © norbert millauer

Für vier Wochen war es am Grenzübergang in Ludwigsdorf fast wie früher. Auf eine Fahrspur verengt wurde der Verkehr aus Polen mit 20 Kilometern pro Stunde an postierten Bundespolizisten vorbeigeleitet, die immer wieder Fahrzeuge rauszogen und kontrollierten. Ganz ähnlich sah es auch in Zittau aus, wo der aus Tschechien kommende Verkehr ebenfalls kontrolliert worden ist. Seit Dienstag ist mit den Grenzkontrollen wieder Schluss. Sie waren wegen des G20-Gipfels in Hamburg nur vorübergehend wieder eingeführt worden. Die Bilanz der Bundespolizei im Landkreis Görlitz kann sich sehen lassen.

Kontrollen: Beamte überprüfen 70 000 Personen an den Übergängen

Wie viele Autos und Busse genau in den vergangenen vier Wochen an den Grenzen zu Polen und Tschechien kontrolliert worden sind, hat die Bundespolizei nicht gezählt. Die Personen hingegen schon. So haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf etwa 16 100 Busreisende und 48 000 Personen, die in Pkw unterwegs waren, gestoppt und einer genauen Prüfung unterzogen. Im Kreissüden sind von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach rund 600 Busreisende und 6 500 Personen in Pkw überprüft worden. Zahlen, wie viele Personen sonst kontrolliert werden, wenn es keine systematischen Grenzkontrollen gibt, nennt die Bundespolizei nicht. „Dazu liegen keine statistischen Erfassungen vor“, so Janine Lumtscher von der zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna.

Straftaten: Vor allem Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz aufgeklärt

Die systematischen Grenzkontrollen haben sich gelohnt. Dabei sind im Landkreis insgesamt rund 360 Straftaten aufgedeckt worden. Unter den festgestellten Delikten dominierten Straftaten wie die unerlaubte Einreise beziehungsweise der unerlaubte Aufenthalt. Allein auf diese Verstöße entfallen etwa 250 der registrierten Straftaten, also rund 70 Prozent. „Zudem wurden in Ludwigsdorf und im Süden 60 Personen mit Haftbefehlen festgestellt“, teilt Janine Lumtscher mit. Diese Größenordnungen und die Art der Straftaten hatte die Bundespolizei auch so im Vorfeld bereits erwartet.

G20: Krawall-Touristen haben andere Grenzübergänge genutzt

Ziel der wieder eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen war allerdings in erster Linie, den G20-Gipfel in Hamburg zu schützen. Ausländische Linksextremisten und Krawall-Touristen haben bei der Kontrollen im Landkreis jedoch keine Rolle gespielt. Zumindest sind von der Bundespolizei keine entsprechenden Personen angehalten und überprüft worden.

Personal: Bundespolizei hatte keine zusätzlichen Kräfte für die Kontrollen

Im Gegensatz zum normalen Tagesgeschäft der Bundespolizei, bei dem sich die Beamten vorwiegend im Hinterland postieren, wurde in den vergangenen Wochen direkt an der Grenze kontrolliert. Der Grenzübergang an der A 4 in Ludwigsdorf war dabei ebenso ein Schwerpunkt wie die Grenzübergänge in Zittau und Sohland/Spree. Vor allem die B 178n in Zittau, die nach Polen und Tschechien führt, aber auch die Übergänge in der Chopin- und der Friedensstraße, standen auf der Prioritätenliste, so Frank Barby, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Als wichtig gilt auch der Grenzübergang in Sohland, weil man von dort rasch nach Bautzen und auf die Autobahn gelangt. Zusätzliche Einsatzkräfte standen dafür allerdings nicht zur Verfügung. „Wir haben unsere Kontrollen eben etwas verlagert“, erklärt Barby.

Fazit: Die Bundespolizei ist zufrieden und die Bevölkerung verständnisvoll

Nach der ersten Auswertung der letzten vier Wochen zieht die Bundespolizei ein positives Resümee. Neben den festgestellten Verstößen gegen das Ausländerrecht konnten auch viele andere Straftaten aufgedeckt werden. Die Bandbreite dabei reicht vom Schmuggel von Hundewelpen und Zigaretten über Drogenfunde bis hin zu offenen Haftbefehlen, die vollstreckt werden konnten. Trotzdem wird es künftig nicht mehr Kontrollen geben. Das Schengener Abkommen verhindert permanente Grenzkontrollen. Dabei könnten viele Einwohner offenbar damit leben. „Trotz längerer Wartezeiten an den Grenzübergängen waren die Reaktionen seitens der Bevölkerung größtenteils verständnisvoll und positiv“, sagt Janine Lumtscher.

