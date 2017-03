Wenn die Brummis anrollen Timo Mücke organisiert das erste Truckertreffen in der Region. Neben Musik und Unterhaltung gibt es jede Menge Technik.

Timo Mücke ist von Berufswegen von der Technik großer Fahrzeuge fasziniert. Doch auch in seiner Freizeit ist er begeisterter Truckerfun. Wenn es die Zeit erlaubt, fährt er mit seinem Scania zu Truckertreffen. Nun organisiert er selbst eins. © André Braun

Eigentlich sollte es der Saisonabschluss werden, den Timo Mücke mit seinen Truckerfreunden feiern wollte. Doch dann wurde alles ganz anders. „Wir hatten als landwirtschaftliches Lohnunternehmen bis in den November voll zu tun. Da war nicht ans Feiern zu denken“, so Timo Mücke. Deshalb habe man beschlossen, auf seinem Firmengelände in Münchhof den Saisonstart zu feiern. „Wir sind eine Truppe von etwa 20 Leuten aus Deutschland, Polen, Österreich und der Schweiz, die immer bei Truckertreffen dabei ist“, sagte Timo Mücke. Zu Beginn der Planungen sei er davon ausgegangen, dass sich zum Saisonauftakt etwa 25 Leute zusammenfinden. Doch dann habe sich alles ganz anders entwickelt. Und nun werde es ganz offiziell ein großes Truckertreffen mit viel Musik und Unterhaltung. Die 50 Plätze für die Fahrzeuge auf dem Hof waren innerhalb einer Woche ausgebucht. Anfragen kamen aus Deutschland und darüber hinaus. Aus Platzgründen können nur Zugmaschinen ohne Auflieger kommen. „Es werden viele interessante Fahrzeuge zu sehen sein, die mit viel Zeit und Liebe aufgepeppt wurden. Es sind manchmal richtige Kunstwerke, die entstanden sind“, so Timo Mücke. Es gebe auch jede Menge für Technikinteressierte zu sehen und die Möglichkeit, mit den Truckerfreunden ins Gespräch zu kommen.

Mücke selbst präsentiert seinen Scania 143-450 Baujahr 1995. Gekauft hat er ihn vor vier Jahren in Dänemark. Schon der Vorbesitzer habe das Fahrzeug sehr gepflegt. Mücke baute noch einen Rammschutz und Scheinwerfer an, ließ das Fahrerhaus mit Leder ausstatten und das Fahrzeug bekam eine neue Lackierung. „Jetzt ist es fast fertig“, so Timo Mücke. Das Truckertreffen in Münchhof auf dem Betriebsgelände vom „Landwirtschaftlichen Lohnunternehmen, Transport und Agrarhandel“ ist vom 7. bis 9. April. Freitags reisen die Trucker an und am Abend gibt es Musik von DJ Torsten. Sonnabends ist eine Ausfahrt im Konvoi über Zschaitz, Döbeln, die B 169 und Ostrau geplant. Die Ostrauer Traktorfreunde und andere Oldtimer treffen gegen 14 Uhr auf dem Festgelände ein. Am Abend unterhalten die Milkauer Schalmeien und DJ Torsten. Für Sonntag ist ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den Original Jahnataler Blasmusikanten geplant.

Bei den Festvorbereitungen ist Mücke nicht allein. Unterstützung bekommt er von der Familie, den Kollegen und Freunden. „Wenn alles passt, gibt es sicher ein weiteres Truckertreffen“, so Mücke.

