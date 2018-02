Wenn die Bäume fallen

Geschützt sind Bäume mit über 80 cm Stammumfang. An der Alten Berliner Straße kam so ein Baum jetzt dennoch weg.Foto: Uwe Schulz

Es scheint fast unvermeidlich: Fällt irgendwo ein Baum einer Säge zum Opfer, meldet sich hinterher jemand und sagt, dieser Baum sei noch „gut“ gewesen. Inzwischen hat sich aber herumgesprochen, was Bernd Wiemer von der Stadtverwaltung Hoyerswerda in folgende Worte fasst. Es sei so, „dass das äußere Erscheinungsbild und eine daraus abgeleitete scheinbare Gesundheit oft genug im Widerspruch zur tatsächlichen Situation eines Baumes stehen.“ Heißt: Nur Fachleute können einschätzen, ob ein Baum krank oder vielleicht in der Krone so morsch ist, dass jemandem ein Ast auf den Kopf fallen könnte.

Es sind über die letzten fünf Monate in Hoyerswerda wieder jede Menge Bäume abgesägt worden. Von Anfang Oktober bis Ende Februar gibt es dazu laut § 5 der städtischen Baumschutzsatzung bei bestimmten Voraussetzungen Ausnahmegenehmigungen. Morgen beginnt amtlich die Vegetationsperiode und damit bis Ende September auch das absolute Sägeverbot. In der nun beendeten Baumfäll-Saison haben allein die drei größten Flächeneigentümer in Hoyerswerda, nämlich die Stadt, die Wohnungsgesellschaft und die LebensRäume-Genossenschaft 170-mal die Säge ansetzen lassen, wobei jedoch knapp ein Drittel der Fällungen eigentlich eher auf das Konto der Stürme im Herbst sowie im Januar gehen. Denn 63 Bäume waren dabei abgeknickt oder umgeworfen worden.

Keine öffentliche Baumschau

Nun tauchte vor ein paar Tagen am TAGEBLATT-Lesertelefon eine interessante Frage auf: Wenn denn nur Experten den Zustand von Bäumen fachlich korrekt bewerten können, wären dann nicht allgemein zugängliche Begutachtungen mit Teilnahmemöglichkeit für Bürger denkbar? „Die Stadt Hoyerswerda wird keine öffentliche Baumschau anbieten, aber selbstverständlich werden wir gegebenenfalls über Baumfällungen und die jeweiligen Gründe informieren“, antwortet Bernd Wiemer und verweist auf die Vorab-Mitteilungen im Zusammenhang mit Fällungen wegen des Straßenbaus in Dörgenhausen sowie wegen Sicherheitsbedenken im Park am Martin-Luther-King-Haus. Auch wenn jemand Fragen habe, stehe man bereit.

Die Wohnungsgesellschaft lässt wissen, man lasse Bäume in Abstimmung mit den Bewohnern der benachbarten Häuser fällen. Die LebensRäume erklären, dass es Aushänge in den betroffenen Hauseingängen gebe. „Das Thema Baumfällungen ist immer eine sehr sensible Materie und wird von unseren Mitgliedern aus unterschiedlichsten Sichtweisen bewertet“, sagt LebensRäume-Sprecherin Gudrun Ladusch. Denn während sich der Eine über Grün, über Vögel und über Eichhörnchen vor seinem Fenster freut, ärgert sich der Andere über herabfallendes Laub oder über Dunkelheit im Wohnzimmer. Es gebe, sagt Gudrun Ladusch, regelmäßig Anfragen von Genossenschaftern „zur Verbesserung der Lichtverhältnisse in den Wohnungen“. Und auch Petra Scholz von der Wohnungsgesellschaft sagt, man lasse Bäume entfernen, die „zur Beeinträchtigung des Wohnwertes führen, sprich zur Verschattung der Wohnungen“. So kam, als im Dezember an der Liselotte-Herrmann-Straße der große Weihnachtsbaum für den Markt abgesägt wurde, ein leeres Fenster mit einem Aufkleber „Zu vermieten“ zum Vorschein.

Grundsätzlich geben die Stadt und die Großvermieter drei Gründe für Fällungen an: Verkehrssicherungspflicht, Bauarbeiten sowie die Freistellung von Gebäuden oder auch von anderen Bäumen. Und Petra Scholz weist darauf hin, dass zumindest jede genehmigungspflichtige Fällung (die Baumschutzsatzung lässt generell große Spielräume) eine Auflage zur Ersatzpflanzung nach sich zieht – wenn auch nicht unbedingt an Ort und Stelle. Die Stadt zum Beispiel lässt für die acht im Park am King-haus gefällten Bäume zehn neue pflanzen. Für die 23 Alleebäume in Dörgenhausen gibt es 25 Nachpflanzungen am Adlerberg. Und die LebensRäume haben Ersatz an der Hufelandstraße sowie an der Semmelweisstraße im WK V in die Erde bringen lassen.

