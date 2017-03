Wenn die Angst einsam macht Fremde ansprechen oder einen Vortrag halten – für manche sind das unüberwindbare Hürden. Sie sind krank.

Die Angst vor peinlichen Situationen ist für Patienten mit sozialer Angst allgegenwertig. Um die zu vermeiden, bleiben viele einfach zu Hause. Und isolieren sich somit Schritt für Schritt. © plainpicture

Die beste Freundin sagt den gemeinsamen Besuch einer Party ab. Allein hingehen und mit fremden Menschen reden? Das lässt sie lieber. Da bleibt sie besser zu Hause. Der Chef will einen Vortrag über das neue Projekt. Vor allen Kollegen sprechen? Das lässt sie lieber. Da meldet sie sich schnell krank. Die Wandertour durch das fremde Land klingt interessant. Aber Einheimische ganz allein nach dem Weg fragen? Das lässt sie lieber. Da setzt sie sich eben einfach daheim auf den Balkon ... Vermeiden, statt anzufangen. Sich zurückziehen, statt auf andere zuzugehen. Was erst einmal nicht dramatisch klingt, kann schwere Folgen haben. Soziale Angst nennen Psychologen diese Erkrankung. Sie betrifft immer mehr Menschen. Dresdner Wissenschaftler der TU Dresden erforschen die Angst.

Die Symptome kennen viele: Herzklopfen, innere Unruhe, schwitzige Hände. „In vielen Situationen sind solche Reaktionen des Körpers vollkommen normal“, sagt Jürgen Hoyer, Professor am Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. Vor Prüfungen beispielsweise oder bei einem Auftritt. „Gesunde Menschen stellen sich diesen Herausforderungen und überwinden so die Furcht.“ Wer unter sozialer Angst leidet, versucht allerdings, vermeintlich peinliche Momente zu umgehen. Es ist die Furcht vor der negativen Bewertung durch andere. Peinlichkeiten sollen strikt vermieden werden. „Wer so anfängt, sitzt allerdings schnell in der Falle und ein Teufelskreis beginnt.“

Verlockende Medikamente

Hoyer spricht aus Erfahrung. Viele Jahre schon beschäftigt sich der Psychologe mit diesem Krankheitsbild. Er begleitete zahlreiche Betroffene durch eine Therapie. Schätzungen zufolge leiden zwischen zwei und zwölf Prozent der Bevölkerung unter sozialer Angst. „Je nach Altersgruppe ist das sehr unterschiedlich verteilt“, erklärt er. Im schulpflichtigen Alter beträfe es mindestens ein Kind pro Schulklasse. Bei Erwachsenen hat die Krankheit in manchen Fällen nur das berufliche Leben im Griff, in anderen das Leben mit anderen Menschen. „Bei mir saßen schon 30-Jährige in der Therapie, die noch nie eine Partnerschaft hatten.“ Wie sollte die auch entstehen, wenn die Furcht vor dem Ansprechen der Mitmenschen so groß ist? Oftmals ist die Angst aber allgegenwärtig.

Hilfe bietet in solchen Fällen eine Verhaltenstherapie. Durch sie lernen Betroffene den richtigen Umgang mit den beklemmenden Gefühlen. In einer Studie untersuchten Hoyer und seine Kollegen 100 Fälle aus Dresden. Sie arbeiteten dafür mit niedergelassenen Therapeuten zusammen. „Bei leichten bis mittelschweren Fällen gibt es demnach eine Erfolgsquote von 70 Prozent“, nennt der Professor ein Ergebnis. Die Hälfte dieser Patienten konnte sogar ganz geheilt werden. Bei schweren Fällen von sozialer Angst stehen die Chancen allerdings schlechter. „Diese Menschen leiden meist schon seit Jahrzehnten. Für sie ist es schwer, Dinge zu ändern.“

Die Folgen sind oft schwerwiegend. Die Betroffenen isolieren sich, gehen ungern vor die Tür, schotten sich ab. Um für sie schwierige Situationen zu meistern, greifen viele zu Alkohol oder Drogen. Auch Medikamente, die die Angst lösen, stehen dann hoch im Kurs. „Die bringen langfristig aber nichts, weil sie einen Lerneffekt ausschließen“, erklärt Hoyer. Wer die Rede vor den Kollegen nur mithilfe von Tabletten schafft, weiß das. Und wird beim nächsten Mal wieder zum chemischen Hilfsmittel greifen. Endpunkt ist für viele dann eine Depression.

Krankheit der Seele

Aus den Untersuchungen der vergangenen Jahre ist nun ein Buch entstanden. Jürgen Hoyer und seine Kollegin Samia Härtling haben es geschrieben. Der Titel: „Soziale Angst verstehen und verändern“. Es soll Betroffenen helfen. Zum einen dadurch, dass die wissenschaftlichen Zusammenhänge der Krankheit erklärt werden. „Damit die Leute verstehen, dass sie nicht bescheuert sind“, sagt Hoyer. Die Autoren wollen aber auch Lehrer oder Ärzte für das Thema sensibilisieren. Damit sie die Persönlichkeitsstörung besser erkennen lernen. Am Ende des Buches haben Härtling und Hoyer Tipps zusammengestellt, die einen Weg aus der Misere weisen. „Erster Rat wäre zum Beispiel, das zeitaufwendige Vermeiden zu unterlassen.“ Die Betroffenen müssten verstehen, dass es nicht nur Positives gibt, dass Scheitern dazugehört. In einer auf Leistung fokussierten Gesellschaft sei das aber oft schwer. Wem das Buch nicht helfen kann, der sollte den Weg zum Therapeuten nicht scheuen. „Es ist eine Krankheit der Seele, die damit eben kein unwichtiges Gut betrifft.“

Buch: Samia Härtling/Jürgen Hoyer: Soziale Angst verstehen und verändern, Springer-Verlag, 19,99 Euro

