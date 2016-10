Wenn die 110 anruft Falsche Polizisten prellen Rentner um deren Erspartes. Nun warnt sogar das Landeskriminalamt vor den Betrügerbanden.

Die Nummer der Polizei auf dem Telefon zu sehen, kann einen schon nervös machen. Vor allem, wenn die Beamten dann noch davon reden, dass man ins Visier von Einbrechern geraten ist. Doch das ist nur eine neue, besonders perfide Betrugsmasche.

Es war ein Abend im Herbst vergangenen Jahres, als eine Seniorin aus der Region den ersten dieser Anrufe erhielt. Der Mann am Telefon stellte sich als Polizeibeamter vor, erklärte, das Geld auf ihrem Konto sei nicht mehr sicher, warnte vor Einbrechern. Wochenlang wurde die 78-Jährige immer wieder von „Polizisten“ angerufen, sie fasste Vertrauen zu ihnen – und wurde so um 400 000 Euro gebracht.

Die Hälfte dieser Summe holte eine Kurier-Fahrerin bei der Seniorin ab, den Rest brachte die Frau sogar höchstpersönlich in Form von rund fünf Kilo Gold nach Berlin und deponierte es unter einem Auto an einer Tankstelle. Erst Anfang dieses Jahres ging die Frau zur echten Polizei.

Dass gutgläubige Rentner auf Telefonbetrüger reinfallen, ist nichts Neues. Doch die perfide Masche dieser offensichtlichen Banden und die hohen Summen, die sie erbeuten, hat nun sogar das Landeskriminalamt auf den Plan gerufen. Rund um Dresden sind bisher mehr als 60 Fälle bekannt geworden. Gesamtschaden: fast zwei Millionen Euro. Bundesweit berichten Medien über ähnliche Fälle.

Eine 82-jährige Dresdnerin konnte dem Betrug entgehen, da sie die Stimme des Anrufers aus einem Ermittlungskomplex der Polizeidirektion Dresden aus dem vergangenen Jahr erkannte. Sie verständigte die wahren Beamten. Der Täter hatte sich als Polizist „Martin Büchse“ vorgestellt, ihre Vermögensverhältnisse genau hinterfragt und sie aufgefordert, ihr Konto zu kündigen. Auch ein Rentnerpaar aus Dresden fiel auf den versuchten Betrug nicht herein und alarmierte die Polizei.

Türkische Call-Center missbraucht

In einer aktuellen Warnung des LKA vor den falschen Beamten wird auch deren Vorgehensweise beschrieben: So rufen die Täter offenbar aus türkischen Call-Centern vor allem ältere Menschen in den Abend- und Nachtstunden an, berichten von einer geheimen Operation, bei der eine ausländische Bande festgenommen werden konnte. Eine oder mehrere Täter seien aber noch auf der Flucht, und in deren zurückgelassenen Unterlagen seien auch die Anschrift und Kontodaten der Angerufenen gefunden worden, weshalb ein Einbruch zu befürchten sei. „In diesem Zusammenhang werden Fragen zu den Vermögensverhältnissen gestellt und die Täter erhalten Kenntnis von Bargeldbeständen, Kontoständen, Schmuck u.a.“, schreibt das LKA. Die falschen Beamten beruhigen die Rentner, ihr Haus werde observiert, aber sie müssten mithelfen und dürften niemandem etwas erzählen, da auch örtliche Polizisten und Bankangestellte in die kriminellen Machenschaften involviert seien.

Das LKA rät: zurück 1 von 6 weiter Bei mysteriösen Anrufen informieren Sie umgehend die örtliche Polizei. Die Notrufnummer 110 wird in keinster Weise von der Polizei genutzt, um mit Personen in Verbindung zu treten. Besprechen Sie ungewöhnliche Anrufe mit Familienangehörigen oder Nachbarn. Holen Sie sich Rat bei Verbraucherzentralen oder dem Bankberater. Kein Polizeibeamter wird Sie auffordern, Geld oder Wertsachen nach Hause zu holen und an einen „verdeckten Ermittler“ zu übergeben, oder Kontos/Sparverträge aufzulösen. Vertrauen Sie nicht den angezeigten Telefonnummern, wenn Sie diese nicht kennen. Nutzen Sie nicht die Wahlwiederholung, sondern die Nummer der örtlichen Polizei. Noch besser ist ein Besuch auf der Dienststelle. Quelle: Landeskriminalamt Sachsen

Die Professionalität der Betrugsmasche ist beeindruckend: „Hierbei werden teilweise Gesprächsmitschnitte eingespielt, wo sich angebliche Bankangestellte mit einem angeblichen Täter über die Geldbeschaffung von Geschädigten unterhalten.“ Und die Täter zeigen Ausdauer: Die Anrufe kommen oft täglich und über Monate. So gewinnen die Betrüger das Vertrauen der Senioren. Diese lösen schließlich ihre Konten auf und nehmen das Geld zu sich nach Hause – für eine Überprüfung auf Falschgeld, eine spezielle Kennzeichnung oder die sichere Aufbewahrung bei einem „verdeckten Ermittler“.

Manipulierte Anrufe

Die Täter sichern sich auch ab, indem sie ihre Opfer ein gesondertes Handy kaufen lassen, mit dem sie ständig erreichbar sind und das sie auch beim Besuch ihrer Bank oder im Gespräch mit – richtigen – Polizeibeamten aktiviert lassen müssen, damit die Täter die Gespräche verfolgen können. „So wird unter anderem festgestellt, ob die Geschädigten tatsächlich Geld holen beziehungsweise in welcher Form bereits die Polizei eingebunden ist.“

Für Hanjo Protze, Direktor des Polizeireviers Meißen, ist das „hochkriminelle“ an der Masche die Methode des sogenannten „Call ID Spoofing“. Damit können Anrufe so manipuliert werden, dass statt einer Nummer aus der Türkei die der örtlichen Polizei, der eigenen Bank oder der Stadtverwaltung angezeigt wird. Nach einem Gespräch mit seinen zuständigen Kriminologen kann er jedoch Entwarnung für die Region geben: Zwar gebe es auch hier immer wieder betrügerische Anrufe, die Senioren seien jedoch misstrauisch und pfiffig genug, meist nicht darauf hereinzufallen. Protzes dringende Empfehlung lautet deshalb auch: aufs Bauchgefühl hören. „Wenn einem das blümerant vorkommt, sollte man das Gespräch sofort beenden.“ Und am besten Anzeige erstatten.

Die Dresdner Morgenpost zitiert in einem Artikel einen Ermittler anonym dazu. Auch er berichtet, dass die Hintermänner in der Türkei säßen. Bei allen Durchsuchungen seien bisher scharfe Waffen gefunden worden, außerdem gingen Teile der Beute an den IS oder die PKK.

Das LKA ermittelt nun „wegen Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges zum Nachteil von älteren Menschen“. Im Fall der geprellten Seniorin konnte die Polizei bereits mehrere Verdächtige ermitteln. Im April wurden zwei Verdächtige in Berlin und zwei in Nordrhein-Westfalen festgenommen, drei Türken und ein Mann aus dem Libanon. Die Chancen der Frau, ihr Geld je wiederzusehen, sind dennoch verschwindend gering.

