Wenn der Zufall auf die Sprünge hilft Die Nossenerin Susann Stark stellt Bilder und Plastiken im Stadtmuseum aus. Dort gibt es nicht nur Kunst zu sehen.

Die Nossener Künstlerin Susann Starke zeigt neben Bildern auch Keramiken bei ihrer Ausstellung im Döbelner Stadtmuseum. Darunter sind diese beiden Büsten. © Jens Hoyer

Manchmal dauert es etwas länger, bevor sich der Schleier vor Susann Stark lüftet. „Das Dornröschen habe ich erst nach 24 Stunden gesehen“, erzählt sie. Das Dornröschen, eine üppige Dame vor einem Rosenstrauch, ist eine der Zeichnungen, die die Nossenerin in ihre Ausstellung gehängt hat. Der Königstiger, das Biest, eine Venus und das Rehlein, das einen etwas verschlagenen Ausdruck um die Äuglein hat. Aber in Susann Starkes Bilder darf jeder gern etwas hineininterpretieren. Sie haben ohnehin etwas von Psychoanalyse. Denn die Nossenerin hat sie zu einem Zeitpunkt kreativer Leere gemalt, wie sie erzählt. Da erinnerte sie sich einer Technik, die sie auch in den Arbeitsgemeinschaften mit Kindern anwendet. „Ich habe mit der Pipette Tusche aufs Papier getropft.“ Der Zufall und die Fantasie haben dann eine ganze Serie hervorgebracht, 28 Bilder in reichlich zwei Wochen. „Das war wie ein Rausch. Ich habe es später noch einmal probiert, da ging es nicht mehr“, sagte Susann Stark.

Die 44-Jährige hatte eine Ausbildung zur Blumenmalerin abgeschlossen, war aber von der Porzellanmanufaktur in Meißen nach der Wende nicht übernommen worden. Sie arbeitete als Restaurateurin, bildete sich weiter, ist heute freischaffend und leitet Arbeitsgemeinschaften an zwei Nossener Schulen. In Döbeln stellt sie zum ersten Mal ihre Werke aus. Darunter sind auch Plastiken aus Ton. Ihre vier Erzengel haben Flügel aus Rinde und sind mit Plattgold veredelt. Die Oberflächen mancher Büsten glänzen seidig. Die Künstlerin glättet sie für diesen Effekt mit einem Achat, erzählt sie.

Am Sonntag, dem Internationalen Museumstag, ist die Ausstellung zum ersten Mal zu sehen. Das Stadtmuseum kann von der Ausstellungsetage bis zum Turm besichtigt werden. Gezeigt werden auch zwei neue Zeitzeugeninterviews, sagte Kathrin Fuchs. Finanziert von der Sparkasse, hatte das „Studio Klarheit“ die Lebenserinnerungen von Günther Pirl und Christian Günther aufgezeichnet. Pirl, geboren 1921, war als Schwimmer bei der Eröffnung des Stadtbades dabei. Der ehemalige DDR-Meister berichtet über den Schwimmsport und das Bad. Christian Günther ist der Enkel von Walter Köberlin, der in Döbeln eine Gold- und Silberwarenfabrik (Sibefa) besaß. Günther hatte 1964 die Leitung des Betriebs übernommen. Das Stadtmuseum besitzt jetzt 17 dieser Zeitzeugeninterviews.

Museumstag am Sonntag, 11 Uhr Ausstellungseröffnung mit Susann Stark, 12.30 Uhr Ausstellungsrundgang, 14 bis 17 Uhr Turmbesteigung möglich.

