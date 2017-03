Wenn der Wolf am Wochenende beißt Das Landratsamt schickt Rissgutachter nur unter der Woche. Das bringt manchen Schafshalter in Bedrängnis.

Der Wolf hat keinen Kalender. Er überfällt deshalb mitunter auch am Wochenende Schafherden. Die Rissgutachter kommen trotzdem erst am Montag. © Symbolbild: dpa

Es war wieder das gleiche Spiel. Ein Wolf oder ein Wolfsrudel hat am Faschingswochenende eine Schafsherde in Grüngräbchen überfallen. Die Raubtiere töteten sechs Schafe und verletzten zwei. Ein Tierhalter ruft in solchen Fällen einen Rissgutachter, der sich die toten Tiere genau anschaut. Das Problem ist aber: Die Wölfe überfielen die Herde in der Nacht zum Sonnabend – und am Wochenende arbeiten Rissgutachter nicht. Deshalb müssen die toten Schafe also mitunter tagelang auf der Weide bleiben und vor sich hermodern. Ein Schäfer aus Cunnewitz löste im vergangenen Herbst das Problem auf seine Weise und schob die Kadaver mithilfe seines Hoftrucks zusammen. Der traurige Anblick zog damals viele Sonntagsspaziergänger an die Schafweide und sorgte in der Region für entsprechende Aufmerksamkeit.

Das Landratsamt Bautzen, das die Rissgutachter zu den Wolfsrissen schickt, verteidigt trotzdem die Vorgehensweise. „Die Anzahl der an Wochenenden gemeldeten Übergriffe hat bisher nicht den Umfang erreicht, der ein Vorhalten der geschulten Rissgutachter mit den hierdurch verbundenen Aufwendungen rechtfertigen würde“, sagt Kreissprecherin Sabine Rötschke. Die Statistik zeigt: 34 Übergriffe wurden in den vergangenen zwölf Monaten im Landkreis Bautzen gemeldet und erfasst, acht davon geschahen an Wochenenden.

Die Tierhalter könnten theoretisch die Tiere entsorgen, sie sind aber auch an Sonnabenden und Sonntagen auf das Urteil der Experten angewiesen. Die Gutachter nehmen auf, wie die Tiere aufgefunden wurden. Sie beschreiben die Art und die Schwere der Verletzung und halten fest, wie viel von dem Tier noch übrig ist. „Weiterhin werden eventuell vorhandene Spuren dokumentiert“, sagt Sabine Rötschke. Das Rissgutachten ist Voraussetzung für eine mögliche Entschädigung des Tierhalters. Die Gutachter erfassen nämlich auch die Höhe und die Art der Umzäunung. Hält der Tierhalter den Mindestschutz ein, hat er Anspruch auf finanziellen Ausgleich.

Die Tierhalter sind deshalb mindestens irritiert. Denn an ihrer Meldepflicht ändert sich auch am Wochenende nichts. Sie müssen den Übergriff innerhalb von 24 Stunden anzeigen und am Wochenende die Leitstelle anrufen. Die Mitarbeiter leiten die Information dann an das Landratsamt weiter. Unter der Woche informieren die Tierhalter direkt das Amt für Wald, Natur und Abfallwirtschaft. „Eine zeitnahe Begutachtung der Risse ist dann selbstverständlich. Diese erfolgt am gleichen oder nächsten Werktag“, sagt Sabine Rötschke.

Die Gutachter drängen allerdings natürlich darauf, dass auch an Wochenenden möglichst wenig an dem Fundort der Schafe verändert wird. „Besteht die Gefahr, dass Nachnutzer wie zum Beispiel Hunde, Katzen, Füchse oder Vögel vor Eintreffen der Rissgutachter die getöteten Tiere anfressen, können die Tiere gesichert werden“, sagt Sabine Rötschke. Das geschehe zum Beispiel durch das Abdecken der Kadaver mit einer Plane. Es gab Fälle, in denen auch noch nach Tagen Genetikproben genommen wurden. Das Amt sagt allerdings nicht, wie diese Proben dann noch ausgewertet werden konnten. „Für die Auswertbarkeit spielt der Faktor Zeit je nach Probe eine unterschiedliche Rolle“, erklärt Sabine Rötschke. Das Amt will auch deshalb vorerst nichts an der Praxis ändern.

Das sind die Rufnummern für Tierhalter im Kreis, die einen Riss melden wollen: Montag bis Freitag: 03591 525168001. Wochenende: 112.

