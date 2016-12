Wenn der Weihnachtsmann zu Flüchtlingen kommt In der Erstaufnahmeeinrichtung an der Hamburger Straße gab es leuchtende Kinderaugen.

Roya, Hamraz, Eisa und der kleine Faraz freuen sich über den Weihnachtsmann. Der verteilte am Mittwoch Geschenke in der Erstaufnahme-Unterkunft für Flüchtlinge an der Hamburger Straße. © René Meinig

Weihnachtsmusik, Breakdance-Einlagen von Jugendlichen, Basteln für Kinder, alkoholfreier Punsch und jede Menge kleine Geschenke. Es hätte auch eine Weihnachtsfeier unter Deutschen sein können. Am Mittwoch haben das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das die Einrichtung betreibt, und die Technische Universität (TU) Dresden eine Feier in der Unterkunft organisiert. Viele der derzeit 437 Bewohner kamen, vor allem Familien mit Kindern und Jugendliche.

Für die rund 110 Bewohner, die unter 17 Jahre alt sind, gab es Geschenke. 216 Tüten mit Spielsachen und vielem mehr hat die TU gefüllt und vorher dafür in einer großen Aktion gesammelt. „Die meisten unserer Bewohner kennen ja eh Weihnachten aus ihrer Heimat“, so Einrichtungsleiter Michael Druch. Er ist auch für die zweite Unterkunft an der Bremer Straße zuständig, in der derzeit noch 103 Bewohner leben. Wer Weihnachten bisher nicht kannte, dem wurde in der Camp-Schule davon erzählt. Für diese Schule sucht das DRK übrigens noch Lehrer.

Auch die Familie von Eisa K. kannte Weihnachten bereits aus dem Iran. Der Mann ist mit seiner Frau Roya, ihrer fünfjährigen Tochter Hamraz und dem fünf Monate alten Baby Faraz über Italien nach Deutschland geflüchtet. „Im Iran wird Weihnachten heimlich gefeiert, aber die Christen feiern es wie in Deutschland, mit einem Baum und Geschenken“, erzählt Eisa. Früher war er Muslim, doch dann ist die Familie vom Islam zum Christentum konvertiert. „Das steht im Iran unter Strafe, deshalb sind wir geflüchtet.“ Ihm habe deshalb sogar die Todesstrafe gedroht.

Jetzt will die Familie in Deutschland bleiben. Seifa würde am liebsten wieder als Designer für Küchen arbeiten und seine Frau Roya als Party-Planerin, wie im Iran. Sie wünschen sich ein ganz normales Leben, als Christen in Deutschland. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, schildert der Mann seine ersten Erfahrungen. „Die Leute hier sind alle sehr nett und freundlich.“ Bisher haben er und seine Familie keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Als alle Kinder ihre Geschenke ausgepackt und sich darüber gehörig gefreut hatten, wurde noch eine Weile weiter vorweihnachtlich gefeiert. Die Bewohner bleiben maximal ein halbes Jahr in den beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden. Meist geht es aber schon früher in eine andere Unterkunft von der Stadt.

