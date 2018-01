Wenn der Weg zum Geschäft zu weit ist

In diesem Jahr will die Stadtverwaltung ein neues Konzept für die Entwicklung des Einzelhandels vorlegen. Dabei geht es insbesondere um wohnortnahe Zentren. Demnach soll es möglich sein, dass Anwohner sich mit den Waren des täglichen Bedarfs versorgen und einfache Dienstleistungen, wie einen Friseurbesuch oder gastronomische Angebote wahrnehmen können.

In der Johannstadt gibt es mehrere dieser Zentren, etwa am Böhnischplatz, im Bereich Fetscherplatz und Borsbergstraße sowie mit dem neuen Einkaufszentrum SP 1 nun auch am Straßburger Platz. Um Versorgungslücken, wie bislang am Straßburger Platz, zu schließen, wird mit dem Zentrenkonzept geprüft, wo es welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt.

Die überarbeitete Fassung des Konzeptes befinde sich derzeit noch in der Abstimmung innerhalb der Verwaltung, teilt das Rathaus mit. Anschließend wird es dann in den politischen Gremien vorgestellt, bevor letztlich der Stadtrat darüber entscheidet. Ziel sei es, dass das neue Konzept noch in diesem Jahr beschlossen wird. (SZ/noa)

