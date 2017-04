Wenn der Waschbär zum Problembär wird Die Fangzahlen haben sich seit 2009 vervierfacht – dennoch dezimiert das kleine Raubtier die heimische Vogelwelt in besorgniserregendem Ausmaß.

Der sich immer mehr ausbreitende Waschbär macht Naturschützern Sorgen, denn er wird vor allem für bodenbrütende Vögel zum Problem. © Uwe Zucchi / dpa

Mit ihrer schwarzen Gesichtsmaske, den runden Ohren und dem gestreiften Schwanz sehen Waschbären aus wie perfekte Kuscheltiere. Aber die Naturschützer und Jäger in der Großenhainer Pflege sind nicht gut auf die pelzigen Gesellen zu sprechen. „Sie räubern die Nester von seltenen und geschützten Vogelarten aus“, sagt Lutz Runge vom Nabu-Regionalverband „Großenhainer Pflege“. Waschbären sind perfekte Kletterer und Schwimmer – kein noch so abgelegener Ast und keine Teichinsel ist vor ihnen sicher.

So fiel ihnen vor Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit die Lachmöwenkolonie am Zschornaer Großteich zum Opfer. Die Vögel hatten ihre Nistplätze auf den kleinen Inseln des Speicherbeckens und die Naturschützer registrierten weniger und weniger Bruten. Lutz Runge, der auch als Jäger unterwegs ist, sagte den Räubern damals den Kampf an. Innerhalb von drei Monaten fing er auf den Brutinseln mehr als 30 Waschbären. Aber offensichtlich war der Bestand so hoch, dass das nicht ausreichte.

Heute findet man dort, wo sich einst das beständigste Lachmöwen-Brutgebiet Sachsen befand, kein einziges Nest mehr. Ähnliches geschah mit den Reiherkolonien am Schönfelder Dammmühlenteich und auf der Gauernitzer Elbinsel. Auch das einstige Wasservogel-Paradies am Freitelsdorfer Vierteich ist mittlerweile verödet.

Fred Blümel kann ein Lied davon singen. Der Böhlaer bewirtschaftet am Ortsrand etliche Fischteiche, und dort scheint sich der Waschbär besonders wohl zu fühlen. Der Zusammenhang mit dem Wasservogelschwund sei offensichtlich, sagt er. „In den Jahren, in denen ich viele Waschbären fange, gibt es Nachwuchs bei den Schwänen.“ Lasse er das Fallenstellen einmal schleifen, seien nur noch Altvögel zu sehen. Auch Blümel ist Jäger, weshalb er die Tiere waidgerecht töten kann. Dann zieht er ihnen das Fell ab und bringt es zu einem Pelzhändler nach Laußnitz.

Ob es Blümels Felle waren, aus denen der Pelzkragen der Meißner CDU-Politikerin Daniela Kuge bestand, lässt sich nicht sagen. Auf jeden Fall brach ein heftiger Shitstorm über die Landtagsabgeordnete herein, als sie Anfang Januar im Internet mit der Waschbären-Mode posierte. Es gibt mittlerweile eine starke Tierschützer-Lobby für Procyon lotor. Die verzeiht ihrem Liebling so ziemlich alles und bestreitet jeglichen Schaden für die heimische Natur.

Aber der Waschbär ist in Deutschland nun einmal ein Neuankömmling. Er stammt eigentlich aus Nordamerika und wurde über Tiergehege, Zoos oder fragwürdige Tierliebhaber eingeschleppt. Die ersten beiden Paare sind 1934 im hessischen Edersee ausgesetzt worden. Durch einen Bombentreffer entkamen während des 2. Weltkrieges weitere Tiere aus einem Gehege nahe Berlin. Seitdem breiten sie sich ständig aus, wobei die hiesigen Bestände aus Richtung Westen gekommen sein dürften. Selbst die Europäische Union hat den Waschbär mittlerweile zum Problembär erklärt und ihn auf eine Liste unerwünschter Tierarten gesetzt, die nicht mehr in Zoos oder Tiergehegen gehalten werden dürfen.

Die Großenhainer Pflege wurde von Waschbären in größerem Ausmaß erst in den 1990er Jahren besiedelt. Seitdem geht es hier mit der Vogelwelt bergab. Seltene Arten von Bodenbrütern, die bereits unter der intensiv betriebenen Landwirtschaft leiden, haben den Zuwanderern nichts entgegenzusetzen. Sie sind seit Jahrtausenden auf natürliche Feinde wie Fuchs und Marder eingestellt, nicht aber auf einen Alleskönner und Vermehrungskünstler wie den Waschbären. Der dramatische Anstieg der Kleinbären-Population lässt sich auch an den jährlichen Streckenzahlen ablesen. Wurden 2009 im Landkreis noch 380 Tiere zur Strecke gebracht, so waren es im vergangenen Jahr mehr als 1500.

Da Totschlagfallen mittlerweile verboten sind, benutzt man zum Fang der Tiere heute ausschließlich Kastenfallen. „Das ist auch deshalb sinnvoll, weil Katzen und Igel ebenso an die ausgelegten Köder gehen“, erklärt Jörg Köhler. Der Vorsitzende des Großenhainer Jagdverbandes betrachtet mit Sorge, dass sich Waschbären mittlerweile auch im Stadtgebiet ausbreiten. Vor einiger Zeit habe ihn eine Naundorferin um Hilfe gebeten, deren Familie von einem aufdringlichen Waschbären regelrecht verfolgt wurde.

Die Jagdgenossenschaft Großenhain hat deshalb drei Kastenfallen angeschafft, die sie an betroffene Grundstücksbesitzer verleiht. Eine gute Idee, meint Köhler, in Wohngebieten könne man den Tieren ja nicht einfach mit der Flinte nachstellen. Aber die Jagd auf Waschbären müsse auch finanziell stimuliert werden, entweder durch eine Fangprämie oder durch andere Vergünstigungen für die Waidleute. Es sei zwar eine Illusion zu glauben, der Waschbär würde wieder ganz aus der Großenhainer Pflege verschwinden. Aber angesichts der schwindenden Artenvielfalt könne man auch nicht einfach die Hände in den Schoß legen.

